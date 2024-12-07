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    • Прогноз на точный счет матча «Колос» – «Оболонь», Премьер-лига Украины, 8 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Колос» – «Оболонь», Премьер-лига Украины, 8 декабря 2024 года

    8 декабря на стадионе «Колос» в Ковалевке «Колос» примет «Оболонь» в рамках 16-го тура Премьер-лиги Украины. Обе команды находятся в нижней части таблицы и борются за сохранение места в элите украинского футбола. Этот матч обещает быть важным для обеих сторон, особенно в контексте их борьбы за выживание.

    «Колос»

    «Колос» в этом сезоне показывает стабильные результаты, занимая 11-е место с 17 очками после 15 матчей. В последних играх команда не испытывает серьезных проблем в обороне, пропуская в среднем всего 0.60 гола за матч. Однако атакующие действия команды оставляют желать лучшего, забивая лишь 0.80 гола за игру. В последние недели «Колос» часто завершает матчи ничьей, что говорит о трудности в реализации моментов.

    Последние матчи «Колос»:

    • Колос 1:1 Динамо Киев
    • Карпаты 1:0 Колос
    • Колос 1:0 Заря
    • Колос 1:1 Кривбасс
    • Ворскла 0:1 Колос

    «Оболонь»

    «Оболонь» занимает 13-е место с 12 очками, испытывая большие проблемы как в атаке, так и в защите. Команда забивает в среднем только 0.60 гола за матч, а пропускает 0.80. За последние 5 матчей «Оболонь» не одержала победу, дважды сыграв в ничью и трижды потерпев поражение. Ожидается, что в предстоящем матче «Оболонь» попытается противостоять «Колосу», но у команды есть слабости, особенно в обороне.

    Последние матчи «Оболонь»:

    • Левый берег 1:1 Оболонь
    • Оболонь 0:1 Кривбасс
    • ЛНЗ 0:1 Оболонь
    • Оболонь 0:0 Верес
    • Верес 2:1 Оболонь

    Личные встречи

    История очных встреч между «Колосом» и «Оболонью» показывает довольно равные результаты. В последних матчах команды часто завершали свои встречи ничьими, и оба клуба имеют равные шансы на успех. Однако «Колос» в последних играх выглядит немного стабильнее, особенно на своем поле.

    Последние встречи:

    • 21.08.2024 (Кубок): Колос 0:0 Оболонь (пенальти 4:5)
    • 04.08.2024: Оболонь 2:2 Колос
    • 02.12.2023: Колос 0:0 Оболонь
    • 28.07.2023: Оболонь 0:0 Колос
    • 04.07.2023 (товарищеский матч): Оболонь 4:2 Колос

    Статистика

    «Колос»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

    «Оболонь»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

    Прогноз на матч «Колос» – «Оболонь»

    «Колос» находится в более выигрышной позиции, имея на своем поле преимущество. Ожидается, что команда будет контролировать игру, но из-за слабой атаки они вряд ли смогут забить много голов. «Оболонь» продолжает бороться, но вряд ли она сможет удивить соперника на выезде. Таким образом, можно ожидать упорный матч с минимальным количеством голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Колос» – коэффициент 2.00
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Оба клуба забьют – Нет – коэффициент 2.20

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: Победа «Колоса» 1:0 за коэффициент 6.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.12.2024 11:48
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