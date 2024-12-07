8 декабря на стадионе «Колос» в Ковалевке «Колос» примет «Оболонь» в рамках 16-го тура Премьер-лиги Украины. Обе команды находятся в нижней части таблицы и борются за сохранение места в элите украинского футбола. Этот матч обещает быть важным для обеих сторон, особенно в контексте их борьбы за выживание.

«Колос» в этом сезоне показывает стабильные результаты, занимая 11-е место с 17 очками после 15 матчей. В последних играх команда не испытывает серьезных проблем в обороне, пропуская в среднем всего 0.60 гола за матч. Однако атакующие действия команды оставляют желать лучшего, забивая лишь 0.80 гола за игру. В последние недели «Колос» часто завершает матчи ничьей, что говорит о трудности в реализации моментов.

Последние матчи «Колос»:

Колос 1:1 Динамо Киев

Карпаты 1:0 Колос

Колос 1:0 Заря

Колос 1:1 Кривбасс

Ворскла 0:1 Колос

«Оболонь»

«Оболонь» занимает 13-е место с 12 очками, испытывая большие проблемы как в атаке, так и в защите. Команда забивает в среднем только 0.60 гола за матч, а пропускает 0.80. За последние 5 матчей «Оболонь» не одержала победу, дважды сыграв в ничью и трижды потерпев поражение. Ожидается, что в предстоящем матче «Оболонь» попытается противостоять «Колосу», но у команды есть слабости, особенно в обороне.

Последние матчи «Оболонь»:

Левый берег 1:1 Оболонь

Оболонь 0:1 Кривбасс

ЛНЗ 0:1 Оболонь

Оболонь 0:0 Верес

Верес 2:1 Оболонь

Личные встречи

История очных встреч между «Колосом» и «Оболонью» показывает довольно равные результаты. В последних матчах команды часто завершали свои встречи ничьими, и оба клуба имеют равные шансы на успех. Однако «Колос» в последних играх выглядит немного стабильнее, особенно на своем поле.

Последние встречи:

21.08.2024 (Кубок): Колос 0:0 Оболонь (пенальти 4:5)

04.08.2024: Оболонь 2:2 Колос

02.12.2023: Колос 0:0 Оболонь

28.07.2023: Оболонь 0:0 Колос

04.07.2023 (товарищеский матч): Оболонь 4:2 Колос

Статистика

«Колос»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

«Оболонь»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Прогноз на матч «Колос» – «Оболонь»

«Колос» находится в более выигрышной позиции, имея на своем поле преимущество. Ожидается, что команда будет контролировать игру, но из-за слабой атаки они вряд ли смогут забить много голов. «Оболонь» продолжает бороться, но вряд ли она сможет удивить соперника на выезде. Таким образом, можно ожидать упорный матч с минимальным количеством голов.

Рекомендации для ставок:

Победа «Колос» – коэффициент 2.00

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Оба клуба забьют – Нет – коэффициент 2.20

Прогноз на точный счет

Рекомендация: Победа «Колоса» 1:0 за коэффициент 6.50.

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