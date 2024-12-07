Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Верона» – «Эмполи», Серия А, 8 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Верона» – «Эмполи», Серия А, 8 декабря 2024 года

    8 декабря 2024 года на стадионе Марк Антонио Бентегоди состоится матч 15-го тура Серии А, в котором «Верона» примет «Эмполи». Оба коллектива находятся в нижней части таблицы и стремятся набрать важные очки. «Верона» находится в тяжелом положении и пока не может стабильно показывать хорошую игру, тогда как «Эмполи» имеет свои проблемы в обороне, но в атаке выглядит не так уж плохо.

    «Верона»

    «Верона» занимает 17-е место в Серии А, набрав 12 очков после 14 туров. Команда испытывает серьезные трудности в обороне и пропускает в 11 последних матчах подряд, что подчеркивает их уязвимость. В атаке ситуация тоже не лучшая: в последних 5 играх команда забила всего 4 гола, что составляет в среднем 0.80 гола за матч. Однако, несмотря на слабые результаты, «Верона» будет настроена на победу в предстоящем матче, учитывая, что каждый очко сейчас имеет для них большое значение.

    Последние матчи «Верона»:

    • Кальяри 1:0 Верона
    • Верона 0:5 Интер
    • Фиорентина 3:1 Верона
    • Верона 3:2 Рома

    «Эмполи»

    «Эмполи» также не находится в лучшей форме, располагаясь на 10-м месте с 16 очками после 14 матчей. Команда не может выиграть в последних трех играх и в последних 5 матчах забила лишь 5 голов, что составляет в среднем 1 гол за матч. В обороне «Эмполи» также допускает ошибки, пропуская в среднем 1.40 гола за игру. Несмотря на это, «Эмполи» будет претендовать на победу в матче с «Вероной», поскольку их атакующие действия в целом более стабильны.

    Последние матчи «Эмполи»:

    • Милан 3:0 Эмполи
    • Эмполи 1:1 Удинезе
    • Лечче 1:1 Эмполи
    • Эмполи 1:0 Комо

    Личные встречи

    В последних пяти матчах против «Эмполи» «Верона» не проигрывала, что может сыграть на руку хозяевам. Несмотря на неудачные результаты в последних играх, «Верона» в целом стабильно играет против «Эмполи», набирая очки в очных встречах. В последних играх обе команды забивали в среднем 1 гол в матчах друг с другом, что также указывает на возможную осторожную игру в атаке.

    Последние встречи:

    • 13.01.2024: «Верона» 2:1 «Эмполи»
    • 19.08.2023: «Эмполи» 0:1 «Верона»
    • 28.05.2023: «Верона» 1:1 «Эмполи»
    • 31.08.2022: «Эмполи» 1:1 «Верона»

    Статистика команд

    «Верона»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 2.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 12
    • Серия поражений: 3 матча подряд

    «Эмполи»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Без побед в последних 3 играх

    Прогноз на матч «Верона» – «Эмполи»

    Обе команды находятся в кризисной ситуации и будут бороться за важные очки. «Верона» имеет преимущество в личных встречах, однако их текущая форма оставляет желать лучшего. Проблемы в обороне и слабая атака делают их крайне уязвимыми. «Эмполи» хотя и не может выиграть в последних играх, но в атаке выглядит стабильно и может воспользоваться ошибками «Вероны». Прогноз на победу в этом матче будет направлен на ничью или минимальную победу одной из команд, скорее всего, «Эмполи», с небольшим количеством голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Эмполи» – коэффициент 2.40
    • Оба клуба забьют – Нет – коэффициент 1.70
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Ничья – коэффициент 3.10

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Эмполи» за коэффициент 7.00.

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Новости по теме
    «Верона» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2024 11:06
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 