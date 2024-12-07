8 декабря 2024 года на стадионе Марк Антонио Бентегоди состоится матч 15-го тура Серии А, в котором «Верона» примет «Эмполи». Оба коллектива находятся в нижней части таблицы и стремятся набрать важные очки. «Верона» находится в тяжелом положении и пока не может стабильно показывать хорошую игру, тогда как «Эмполи» имеет свои проблемы в обороне, но в атаке выглядит не так уж плохо.

«Верона»

«Верона» занимает 17-е место в Серии А, набрав 12 очков после 14 туров. Команда испытывает серьезные трудности в обороне и пропускает в 11 последних матчах подряд, что подчеркивает их уязвимость. В атаке ситуация тоже не лучшая: в последних 5 играх команда забила всего 4 гола, что составляет в среднем 0.80 гола за матч. Однако, несмотря на слабые результаты, «Верона» будет настроена на победу в предстоящем матче, учитывая, что каждый очко сейчас имеет для них большое значение.

Последние матчи «Верона»:

Кальяри 1:0 Верона

Верона 0:5 Интер

Фиорентина 3:1 Верона

Верона 3:2 Рома

«Эмполи»

«Эмполи» также не находится в лучшей форме, располагаясь на 10-м месте с 16 очками после 14 матчей. Команда не может выиграть в последних трех играх и в последних 5 матчах забила лишь 5 голов, что составляет в среднем 1 гол за матч. В обороне «Эмполи» также допускает ошибки, пропуская в среднем 1.40 гола за игру. Несмотря на это, «Эмполи» будет претендовать на победу в матче с «Вероной», поскольку их атакующие действия в целом более стабильны.

Последние матчи «Эмполи»:

Милан 3:0 Эмполи

Эмполи 1:1 Удинезе

Лечче 1:1 Эмполи

Эмполи 1:0 Комо

Личные встречи

В последних пяти матчах против «Эмполи» «Верона» не проигрывала, что может сыграть на руку хозяевам. Несмотря на неудачные результаты в последних играх, «Верона» в целом стабильно играет против «Эмполи», набирая очки в очных встречах. В последних играх обе команды забивали в среднем 1 гол в матчах друг с другом, что также указывает на возможную осторожную игру в атаке.

Последние встречи:

13.01.2024: «Верона» 2:1 «Эмполи»

19.08.2023: «Эмполи» 0:1 «Верона»

28.05.2023: «Верона» 1:1 «Эмполи»

31.08.2022: «Эмполи» 1:1 «Верона»

Статистика команд

«Верона»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 2.40

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 12

Серия поражений: 3 матча подряд

«Эмполи»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Без побед в последних 3 играх

Прогноз на матч «Верона» – «Эмполи»

Обе команды находятся в кризисной ситуации и будут бороться за важные очки. «Верона» имеет преимущество в личных встречах, однако их текущая форма оставляет желать лучшего. Проблемы в обороне и слабая атака делают их крайне уязвимыми. «Эмполи» хотя и не может выиграть в последних играх, но в атаке выглядит стабильно и может воспользоваться ошибками «Вероны». Прогноз на победу в этом матче будет направлен на ничью или минимальную победу одной из команд, скорее всего, «Эмполи», с небольшим количеством голов.

Рекомендации для ставок:

Победа «Эмполи» – коэффициент 2.40

Оба клуба забьют – Нет – коэффициент 1.70

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Ничья – коэффициент 3.10

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:0 в пользу «Эмполи» за коэффициент 7.00.

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