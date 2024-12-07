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    • Прогноз на точный счет матча «Тоттенхэм» – «Челси», Премьер-лига, 8 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Тоттенхэм» – «Челси», Премьер-лига, 8 декабря 2024 года

    8 декабря на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» состоится матч 15-го тура Премьер-лиги Англии, в котором «Тоттенхэм» примет «Челси». Обе команды показывают разные уровни игры в этом сезоне, что делает встречу захватывающей. «Тоттенхэм» испытывает некоторые проблемы в защите, в то время как «Челси» продемонстрировал отличные результаты в атаке и уверенно держится в верхней части таблицы.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» находится на 10-м месте в турнирной таблице с 20 очками после 14 туров. Команда в последних играх испытывает трудности: из последних 5 матчей «Тоттенхэм» выиграл только один, дважды сыграв вничью и дважды проиграв. В атаке Бреннан Джонсон является лучшим бомбардиром команды с 10 голами, однако слабая оборона остается основной проблемой. За последние 5 матчей «Тоттенхэм» забил 8 голов, но пропустил 6. Ожидается, что команда будет стремиться к победе дома, чтобы вернуться на победную серию.

    Последние матчи «Тоттенхэм»:

    • Борнмут 1:0 Тоттенхэм
    • Тоттенхэм 1:1 Фулхэм
    • Тоттенхэм 2:2 Рома (Лига Европы)
    • Манчестер Сити 4:0 Тоттенхэм
    • Тоттенхэм 1:2 Ипсвич

    «Челси»

    «Челси» показывает стабильную игру и занимает 2-е место с 28 очками после 14 туров. Команда выиграла 3 последних матча и демонстрирует отличную атакующую форму, забив 13 голов в последних 5 играх. В обороне «Челси» также надежен, пропуская всего 3 гола в последних 5 матчах. Кристофер Нкунку продолжает лидировать в атаке с 10 голами. В этом сезоне «Челси» является одним из лучших клубов по забитым мячам, и команда, скорее всего, будет доминировать в атаке на выезде.

    Последние матчи «Челси»:

    • Саутгемптон 1:5 Челси
    • Челси 3:0 Астон Вилла
    • Хайденхайм 0:2 Челси (Лига Конференций)
    • Лестер 1:2 Челси
    • Челси 1:1 Арсенал

    Личные встречи

    В последних 10 матчах «Челси» удалось не проиграть в 8 из них. Это включает две победы подряд в последних встречах с «Тоттенхэмом». В то же время «Тоттенхэм» будет надеяться на домашнюю поддержку, чтобы прервать эту серию. Однако в последних встречах «Челси» забивал в 9 из 11 матчей против «Тоттенхэма», что указывает на доминирование гостей в очных поединках.

    Последние встречи:

    • Челси 2:0 Тоттенхэм (02.05.2024)
    • Тоттенхэм 1:4 Челси (06.11.2023)
    • Тоттенхэм 2:0 Челси (26.02.2023)
    • Челси 2:2 Тоттенхэм (14.08.2022)
    • Челси 2:0 Тоттенхэм (23.01.2022)
    • Тоттенхэм 0:1 Челси (Кубок лиги, 12.01.2022)

    Статистика команд

    «Тоттенхэм»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Забивает в 7 из 9 последних матчей
    • Пропускает в 3 последних матчах

    «Челси»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 13
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Побеждает в 4 последних матчах
    • Забивает в 13 последних матчах

    Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Челси»

    «Челси» выглядит фаворитом в этом поединке. Команда продемонстрировала отличную форму в атаке и имеет лучшие результаты в защите. Хотя «Тоттенхэм» будет играть дома, он испытывает проблемы с обороной и редко побеждает в матчах с такими сильными соперниками. «Челси» продолжит доминировать в атаке, а также сможет воспользоваться слабостями обороны «Тоттенхэма».

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Челси» – коэффициент 2.10
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Челси» за коэффициент 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.12.2024 10:41
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