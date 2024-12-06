7 декабря на стадионе «Черноморец» в Одессе состоится матч 16-го тура Премьер-лиги Украины, в котором «Черноморец» встретится с «Кривбассом». Оба клуба имеют проблемы в текущем сезоне, но «Кривбасс» выглядит предпочтительнее с точки зрения формы и результатов.
«Черноморец»
«Черноморец» набрал 12 очков после 15 туров и находится в зоне вылета, занимая 13-е место. Команда испытывает трудности в атаке и обороне. После 4 поражений подряд, в том числе недавнего разгрома от «Александрии» (3:0), команда не может наладить свою игру. Лучший бомбардир команды, Денис Янаков, имеет лишь 2 гола за 14 матчей, что отражает низкую результативность. В последних пяти играх «Черноморец» забил 3 гола и пропустил 10. В атаке команда выглядит слабо, а в обороне – уязвимой.
Последние 5 матчей «Черноморец»:
- Александрия 3:0 Черноморец
- Динамо Киев 3:1 Черноморец
- Черноморец 0:1 Ворскла
- Шахтер 2:1 Черноморец
- Рух 1:1 Черноморец
«Кривбасс»
«Кривбасс» занимает 4-е место с 25 очками после 14 туров и в целом демонстрирует стабильные результаты. Несмотря на проблемы в обороне, команда не проигрывает уже 6 матчей подряд, в том числе выиграв у «Полесья» (3:1). Лидер атаки, Егор Твердохлиб, с 7 голами в 15 матчах поддерживает команду в атакующих действиях. В последних пяти играх «Кривбасс» забил 7 голов и пропустил 5, что показывает баланс между атакой и обороной.
Последние 5 матчей «Кривбасс»:
- Кривбасс 3:1 Полесье
- Оболонь 1:0 Кривбасс
- Колос 1:1 Кривбасс
- Кривбасс 1:1 Рух
- Полесье 2:1 Кривбасс
Личные встречи
В последних трех очных матчах «Кривбасс» одержал победу, что подтверждает его преимущество в личных встречах с «Черноморцем». Ожидается, что данная тенденция продолжится, особенно с учетом текущей формы команд.
Последние встречи:
- «Кривбасс» 1:0 «Черноморец» (2024)
- «Черноморец» 1:2 «Кривбасс» (2024)
- «Кривбасс» 1:0 «Черноморец» (2023)
Статистика
«Черноморец»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 3
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
- Серия поражений: 4 матча подряд
«Кривбасс»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
- Серия матчей без поражений: 6 матчей подряд
Прогноз на матч «Черноморец» – «Кривбасс»
«Кривбасс» находится в лучшей форме и имеет явное преимущество в этом матче. Несмотря на некоторые проблемы в обороне, команда стабильно забивает и не проигрывает уже в нескольких играх подряд. В то время как «Черноморец» борется за выживание, но в атаке и обороне у них есть значительные проблемы, которые затрудняют результативную игру. Ожидается, что «Кривбасс» будет доминировать в атаке и воспользуется ошибками соперника.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Кривбасс» – коэффициент 2.10
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
- Оба забьют – Да – коэффициент 1.80
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:1 в пользу «Кривбасс» за коэффициент 8.50.
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