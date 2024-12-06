7 декабря на стадионе «Черноморец» в Одессе состоится матч 16-го тура Премьер-лиги Украины, в котором «Черноморец» встретится с «Кривбассом». Оба клуба имеют проблемы в текущем сезоне, но «Кривбасс» выглядит предпочтительнее с точки зрения формы и результатов.

«Черноморец»

«Черноморец» набрал 12 очков после 15 туров и находится в зоне вылета, занимая 13-е место. Команда испытывает трудности в атаке и обороне. После 4 поражений подряд, в том числе недавнего разгрома от «Александрии» (3:0), команда не может наладить свою игру. Лучший бомбардир команды, Денис Янаков, имеет лишь 2 гола за 14 матчей, что отражает низкую результативность. В последних пяти играх «Черноморец» забил 3 гола и пропустил 10. В атаке команда выглядит слабо, а в обороне – уязвимой.

Последние 5 матчей «Черноморец»:

Александрия 3:0 Черноморец

Динамо Киев 3:1 Черноморец

Черноморец 0:1 Ворскла

Шахтер 2:1 Черноморец

Рух 1:1 Черноморец

«Кривбасс»

«Кривбасс» занимает 4-е место с 25 очками после 14 туров и в целом демонстрирует стабильные результаты. Несмотря на проблемы в обороне, команда не проигрывает уже 6 матчей подряд, в том числе выиграв у «Полесья» (3:1). Лидер атаки, Егор Твердохлиб, с 7 голами в 15 матчах поддерживает команду в атакующих действиях. В последних пяти играх «Кривбасс» забил 7 голов и пропустил 5, что показывает баланс между атакой и обороной.

Последние 5 матчей «Кривбасс»:

Кривбасс 3:1 Полесье

Оболонь 1:0 Кривбасс

Колос 1:1 Кривбасс

Кривбасс 1:1 Рух

Полесье 2:1 Кривбасс

Личные встречи

В последних трех очных матчах «Кривбасс» одержал победу, что подтверждает его преимущество в личных встречах с «Черноморцем». Ожидается, что данная тенденция продолжится, особенно с учетом текущей формы команд.

Последние встречи:

«Кривбасс» 1:0 «Черноморец» (2024)

«Черноморец» 1:2 «Кривбасс» (2024)

«Кривбасс» 1:0 «Черноморец» (2023)

Статистика

«Черноморец»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

Серия поражений: 4 матча подряд

«Кривбасс»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия матчей без поражений: 6 матчей подряд

Прогноз на матч «Черноморец» – «Кривбасс»

«Кривбасс» находится в лучшей форме и имеет явное преимущество в этом матче. Несмотря на некоторые проблемы в обороне, команда стабильно забивает и не проигрывает уже в нескольких играх подряд. В то время как «Черноморец» борется за выживание, но в атаке и обороне у них есть значительные проблемы, которые затрудняют результативную игру. Ожидается, что «Кривбасс» будет доминировать в атаке и воспользуется ошибками соперника.

Рекомендации для ставок:

Победа «Кривбасс» – коэффициент 2.10

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Оба забьют – Да – коэффициент 1.80

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Кривбасс» за коэффициент 8.50.

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