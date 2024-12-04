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    • Прогноз на точный счет матча «Лацио» – «Наполи», 1/8 финала Кубка Италии, 5 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Лацио» – «Наполи», 1/8 финала Кубка Италии, 5 декабря 2024 года

    5 декабря на Олимпийском стадионе в Риме «Лацио» встретится с «Наполи» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Обе команды подходят к этому матчу с хорошей формой, но с различной мотивацией и стилем игры, что делает встречу интригующей.

    «Лацио»

    «Лацио» продолжает демонстрировать уверенную игру, не проигрывая в 8 из последних 10 матчей. В последних пяти играх римляне забили 7 голов и пропустили 4. В атаке у команды ярко проявляется Валентин Кастельянос, который будет одним из главных игроков в предстоящем матче. Также стоит отметить стабильность обороны, пропускающей в среднем менее одного гола за игру в последних матчах (0.8 гола). В Кубке Италии «Лацио» будет играть дома, что дает команде некоторое преимущество. Олимпийский стадион всегда поддерживает свою команду, и это может стать решающим фактором.

    Последние 5 матчей «Лацио»:

    «Наполи»

    «Наполи» демонстрирует отличную форму в последних матчах, не проигрывая в 13 из 15 последних встреч. В последних пяти играх команда забила 5 голов и пропустила 4. В атаке у «Наполи» выделяются такие игроки, как Виктор Осимхен и Лоренцо Инсинье. Оборона также стабильна, но стоит отметить, что команда иногда пропускает в ответных атаках, особенно в выездных матчах. В Кубке Италии команда будет играть на выезде, что делает задачу сложнее, несмотря на хорошую форму и уверенные победы в последних играх, включая разгром «Палермо» (5:0) в прошлом раунде.

    Последние 5 матчей «Наполи»:

    Личные встречи

    В последних пяти личных встречах между «Лацио» и «Наполи» команды обменивались победами, но «Наполи» имеет небольшое преимущество по количеству забитых голов. В последних играх «Лацио» удавалось удерживать неплохие результаты на домашнем стадионе, но в то же время «Наполи» часто демонстрирует свою мощь в играх с командой из Рима. На данный момент «Наполи» находится в хорошей форме и, несмотря на выездной статус, имеет шанс на успех.

    Последние 5 личных встреч:

    • «Лацио» 1:1 «Наполи»
    • «Наполи» 2:1 «Лацио»
    • «Лацио» 0:2 «Наполи»
    • «Лацио» 2:0 «Наполи»
    • «Наполи» 3:1 «Лацио»

    Прогноз на матч

    Обе команды находятся в хорошей форме, но на выезде «Наполи» традиционно не всегда показывает свой лучший футбол, несмотря на сильный состав. «Лацио», в свою очередь, довольно стабильна на домашнем стадионе, и даже против сильных соперников они часто показывают достойный результат. Множество голов в последних матчах команд не гарантирует высокой результативности в этом матче, так как в таких играх, как Кубок Италии, внимание уделяется и обороне. Ожидается, что обе команды будут осторожно подходить к матчу, учитывая важность выхода в следующий раунд.

    Рекомендация:

    • Победа «Лацио» с коэффициентом 2.60
    • Обе команды забьют – да с коэффициентом 1.95
    • Точный счет 2:1 в пользу «Лацио» с коэффициентом 7.50

    Рекомендация на точный счет: Победа «Лацио» с прогнозом на точный счет 2:1 (коэффициент 7.50)

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.12.2024 11:16
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