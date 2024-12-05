05.12.2024, четверг, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
Италия. Кубок, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
4-1-1-3-1
29
Мандас
29
Лаццари
2
Жиго
4
Патрик
23
Хюсай
6
Ровелла
7
Деле-Баширу
10
Дзакканьи
14
Нослин
9
Педро
17
Чауна
3-2-3-2
1
Каприле
5
Жуан
4
Марин
37
Спинаццола
6
Гилмор
90
Фолоруншо
16
Нгонг
7
Нерес
7
Дзербин
18
Симеоне
18
Распадори
14
Нослин
77
Марушич
77
Марушич
14
Нослин
10
Дзакканьи
6
Гендузи
6
Гендузи
10
Дзакканьи
7
Деле-Баширу
8
Кастровилли
8
Кастровилли
7
Деле-Баширу
9
Педро
18
Исаксен
18
Исаксен
9
Педро
90
Фолоруншо
22
Ди Лоренцо
22
Ди Лоренцо
90
Фолоруншо
7
Дзербин
4
Мактоминей
4
Мактоминей
7
Дзербин
18
Распадори
68
Лоботка
68
Лоботка
18
Распадори
16
Нгонг
21
Политано
21
Политано
16
Нгонг
18
Симеоне
9
Лукаку
9
Лукаку
18
Симеоне
Остались в запасе
Лацио
Наполи
94
Иван Проведель
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
13
Алессио Романьоли
ЦЗ
78
Alessandro Milani
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Тома Башич
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
94
Иван Проведель
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
13
Алессио Романьоли
ЦЗ
78
Alessandro Milani
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Тома Башич
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Лацио - Наполи
2
2
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
7
Нарушения
8
14
Офсайды
1
0
Количество передач
478
456
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Наполи», 1/8 Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 декабря 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Наполи»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»