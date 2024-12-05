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  • «Лацио» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 декабря 2024

«Лацио» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 декабря 2024

5 декабря 2024, 21:50
Лацио
05.12.2024, четверг, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Наполи
32' Т. Нослин 41' Т. Нослин 50' Т. Нослин
36' Д. Симеоне
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
29
Христос Мандас
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
14
Тижани Нослин
ПВ
9
Педро
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Наполи
1
Элия Каприле
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
5
Жуан
(К) ЦЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
90
Майкл Фолоруншо
ЦП
7
Алессио Дзербин
ЛВ
7
Давид Нерес
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лацио
94
Иван Проведель
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
13
Алессио Романьоли
ЦЗ
78
Alessandro Milani
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
26
Тома Башич
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
18
Густав Исаксен
ПП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
21
Маттео Политано
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-1-1-3-1
29
Мандас
29
Лаццари
2
Жиго
4
Патрик
23
Хюсай
6
Ровелла
7
Деле-Баширу
10
Дзакканьи
14
Нослин
9
Педро
17
Чауна
3-2-3-2
1
Каприле
5
Жуан
4
Марин
37
Спинаццола
6
Гилмор
90
Фолоруншо
16
Нгонг
7
Нерес
7
Дзербин
18
Симеоне
18
Распадори
14
Нослин
77
Марушич
77
Марушич
14
Нослин
10
Дзакканьи
6
Гендузи
6
Гендузи
10
Дзакканьи
7
Деле-Баширу
8
Кастровилли
8
Кастровилли
7
Деле-Баширу
9
Педро
18
Исаксен
18
Исаксен
9
Педро
90
Фолоруншо
22
Ди Лоренцо
22
Ди Лоренцо
90
Фолоруншо
7
Дзербин
4
Мактоминей
4
Мактоминей
7
Дзербин
18
Распадори
68
Лоботка
68
Лоботка
18
Распадори
16
Нгонг
21
Политано
21
Политано
16
Нгонг
18
Симеоне
9
Лукаку
9
Лукаку
18
Симеоне
Остались в запасе
Лацио
Наполи
94
Иван Проведель
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
13
Алессио Романьоли
ЦЗ
78
Alessandro Milani
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Тома Башич
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
94
Иван Проведель
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
13
Алессио Романьоли
ЦЗ
78
Alessandro Milani
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Тома Башич
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Лацио - Наполи
2
2
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
7
Нарушения
8
14
Офсайды
1
0
Количество передач
478
456
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Наполи», 1/8 Кубка Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 декабря 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Наполи»

«Лацио» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Кубок Наполи Лацио
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