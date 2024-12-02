Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Арминия» – «Фрайбург», Кубок Германии, 3 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Арминия» – «Фрайбург», Кубок Германии, 3 декабря 2024 года

    3 декабря на стадионе «Шюко-Арена» в Билефельде «Арминия» встретится с «Фрайбургом» в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Команды находятся в разных лигах, однако «Арминия» показала хороший результат в последнем Кубковом матче, победив «Унион Берлин» (2:0), в то время как «Фрайбург» выступает в Бундеслиге и продемонстрировал победу над «Гамбургом» (2:1) в предыдущем Кубковом раунде. Это обещает быть интересная и напряженная встреча, где обе команды будут бороться за продолжение пути в турнире.

    «Арминия»

    «Арминия» уверенно выступает в третьей лиге Германии, не проигрывая в последних 9 из 11 матчей. Команда забивает в среднем 1.20 гола за игру и пропускает 0.40 гола в последних 5 играх, что подчеркивает сильную оборону и эффективность в атаке. В Кубке «Арминия» не потерпела ни одного поражения в последних 5 встречах, что делает команду опасным соперником, особенно на домашнем стадионе.

    Последние матчи «Арминия»:

    • «Арминия» 1:0 «Ингольштадт»
    • «Ганза» 2:1 «Арминия»
    • «Арминия» 2:0 «Виктория Кельн»
    • «Веэн» 0:0 «Арминия»
    • «Арминия» 2:0 «Унион Берлин» (Кубок)

    «Фрайбург»

    «Фрайбург» продолжает стабильные выступления в Бундеслиге, но в Кубке Германии показывает волевую игру. Они выиграли свой последний матч против «Гамбурга» (2:1) и выглядят готовыми к предстоящей борьбе с командой из низшего дивизиона. Несмотря на проблемы в атаке, где в среднем они забивают 0.80 гола за матч, оборона фрайбуржцев также имеет свои слабости, пропуская 1.00 гола за игру. Тем не менее, «Фрайбург» не проигрывает в последних 5 из 7 матчей, что дает им моральное преимущество.

    Последние матчи «Фрайбург»:

    Личные встречи

    Последние очные встречи между «Арминией» и «Фрайбургом» показали, что обе команды могут эффективно обмениваться ударами. В последних 5 встречах «Фрайбург» не одержал явного преимущества, а «Арминия» дважды выиграла дома. Этот фактор в сочетании с текущей формой команд может сыграть важную роль в предстоящем матче, где «Арминия» будет иметь преимущество на своем поле.

    Последние встречи:

    • «Фрайбург» 2:2 «Арминия» (Бундеслига, январь 2022)
    • «Арминия» 0:0 «Фрайбург» (Бундеслига, август 2021)
    • «Арминия» 1:0 «Фрайбург» (Бундеслига, апрель 2021)
    • «Фрайбург» 2:0 «Арминия» (Бундеслига, декабрь 2020)
    • «Арминия» 1:4 «Фрайбург» (Вторая Бундеслига, март 2016)

    Статистика

    «Арминия»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 0.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
    • Серия без поражений: 9 из 11 матчей

    «Фрайбург»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия без поражений: 5 из 7 матчей

    Прогноз на матч «Арминия» – «Фрайбург»

    Хотя «Фрайбург» является представителем Бундеслиги и имеет больше опыта на высшем уровне, «Арминия» демонстрирует отличные результаты в Кубке и на домашней арене. В последние годы команда из Билефельда не проигрывает «Фрайбургу» на своем стадионе в 5 из 6 последних встреч. «Фрайбург» не может похвастаться лучшей атакой в этом сезоне, а слабая игра в обороне может стать серьезным препятствием в борьбе с командой, которая уверенно защищается.

    Ожидается, что матч будет упорным, с небольшим преимуществом для хозяев поля, но «Фрайбург» постарается найти свои шансы в атаке, несмотря на низкую результативность в последних играх.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Арминия» – коэффициент 2.60
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.10
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Арминии» за коэффициент 6.50.

    С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2024 11:00
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 