3 декабря на стадионе «Шюко-Арена» в Билефельде «Арминия» встретится с «Фрайбургом» в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Команды находятся в разных лигах, однако «Арминия» показала хороший результат в последнем Кубковом матче, победив «Унион Берлин» (2:0), в то время как «Фрайбург» выступает в Бундеслиге и продемонстрировал победу над «Гамбургом» (2:1) в предыдущем Кубковом раунде. Это обещает быть интересная и напряженная встреча, где обе команды будут бороться за продолжение пути в турнире.

«Арминия»

«Арминия» уверенно выступает в третьей лиге Германии, не проигрывая в последних 9 из 11 матчей. Команда забивает в среднем 1.20 гола за игру и пропускает 0.40 гола в последних 5 играх, что подчеркивает сильную оборону и эффективность в атаке. В Кубке «Арминия» не потерпела ни одного поражения в последних 5 встречах, что делает команду опасным соперником, особенно на домашнем стадионе.

Последние матчи «Арминия»:

«Фрайбург»

«Фрайбург» продолжает стабильные выступления в Бундеслиге, но в Кубке Германии показывает волевую игру. Они выиграли свой последний матч против «Гамбурга» (2:1) и выглядят готовыми к предстоящей борьбе с командой из низшего дивизиона. Несмотря на проблемы в атаке, где в среднем они забивают 0.80 гола за матч, оборона фрайбуржцев также имеет свои слабости, пропуская 1.00 гола за игру. Тем не менее, «Фрайбург» не проигрывает в последних 5 из 7 матчей, что дает им моральное преимущество.

Последние матчи «Фрайбург»:

Личные встречи

Последние очные встречи между «Арминией» и «Фрайбургом» показали, что обе команды могут эффективно обмениваться ударами. В последних 5 встречах «Фрайбург» не одержал явного преимущества, а «Арминия» дважды выиграла дома. Этот фактор в сочетании с текущей формой команд может сыграть важную роль в предстоящем матче, где «Арминия» будет иметь преимущество на своем поле.

Последние встречи:

«Фрайбург» 2:2 «Арминия» (Бундеслига, январь 2022)

«Арминия» 0:0 «Фрайбург» (Бундеслига, август 2021)

«Арминия» 1:0 «Фрайбург» (Бундеслига, апрель 2021)

«Фрайбург» 2:0 «Арминия» (Бундеслига, декабрь 2020)

«Арминия» 1:4 «Фрайбург» (Вторая Бундеслига, март 2016)

Статистика

«Арминия»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 0.40

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

Серия без поражений: 9 из 11 матчей

«Фрайбург»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия без поражений: 5 из 7 матчей

Прогноз на матч «Арминия» – «Фрайбург»

Хотя «Фрайбург» является представителем Бундеслиги и имеет больше опыта на высшем уровне, «Арминия» демонстрирует отличные результаты в Кубке и на домашней арене. В последние годы команда из Билефельда не проигрывает «Фрайбургу» на своем стадионе в 5 из 6 последних встреч. «Фрайбург» не может похвастаться лучшей атакой в этом сезоне, а слабая игра в обороне может стать серьезным препятствием в борьбе с командой, которая уверенно защищается.

Ожидается, что матч будет упорным, с небольшим преимуществом для хозяев поля, но «Фрайбург» постарается найти свои шансы в атаке, несмотря на низкую результативность в последних играх.

Рекомендации для ставок:

Победа «Арминия» – коэффициент 2.60

– коэффициент 2.60 Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.10

– коэффициент 2.10 Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 1:0 в пользу «Арминии» за коэффициент 6.50.

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