2 декабря на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» примет «Осасуну» в рамках 15-го тура Ла Лиги. Обе команды находятся в разных состояниях: «Севилья» стремится вернуться на путь побед, тогда как «Осасуна» находит стабильность в атаке. Это обещает быть интересный матч, в котором оба клуба будут бороться за важные очки.
«Севилья»
«Севилья» набрала 18 очков после 14 матчей и занимает 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Команда недавно выиграла у «Райо Вальекано» (1:0), но в целом сезон для них не самый стабильный. Лучшая атака «Севильи» – это игрок Доди Лукебакио, который забил 5 голов за 14 матчей. За последние 5 игр команда забила 6 голов, но в то же время она пропустила 3 мяча, демонстрируя хорошую оборону, которая часто дает сбои против сильных команд. В домашних матчах «Севилья» достаточно уверена, не проигрывая в 13 из 14 последних матчей против «Осасуны» на своем поле.
Последние матчи «Севилья»:
- Севилья 1:0 Райо Вальекано
- Севилья 0:2 Реал Сосьедад
- Севилья 0:0 Леганес (дружеский)
- Севилья 2:0 Эспаньол
- Севилья 1:0 Лас Росас (Кубок)
«Осасуна»
«Осасуна» показывает стабильные результаты в этом сезоне, на данный момент располагаясь на 7-м месте с 22 очками после 14 туров. В последних 5 играх «Осасуна» забила 10 голов, при этом команда пропустила 6, что также свидетельствует о силе в атаке, но определенных пробелах в защите. В последнем матче против «Вильярреала» (2:2) они показали отличную игру в атаке, но не смогли удержать победный результат. Лучший бомбардир команды, Анте Будимир, забил 8 голов за 14 матчей и продолжает быть главной угрозой для обороны соперника. «Осасуна» не проигрывает в 6 последних матчах против «Севильи», что свидетельствует о психологическом преимуществе в личных встречах.
Последние матчи «Осасуна»:
- Осасуна 2:2 Вильярреал
- Осасуна 1:0 Вальядолид
- Осасуна 2:0 Реал Сосьедад
- Осасуна 3:1 Реал Мадрид
- Осасуна 0:1 Гранада
Личные встречи
В последних личных встречах команды показывают непредсказуемые результаты. «Севилья» не проигрывает в 13 из 14 последних матчей против «Осасуны» на своем поле, но при этом стоит отметить, что «Осасуна» не проигрывает в последних 6 встречах против «Севильи». В последних матчах эти команды часто играют с минимальной разницей в счете, и ни одна из сторон не демонстрирует явного превосходства в атаке или обороне. «Севилья» может рассчитывать на домашний фактор, но «Осасуна» уже продемонстрировала, что может быть неудобным соперником, особенно в текущем сезоне.
Последние встречи:
- «Севилья» 1:1 «Осасуна» (28.01.2024)
- «Осасуна» 0:0 «Севилья» (23.09.2023)
- «Севилья» 2:3 «Осасуна» (26.02.2023)
- «Осасуна» 2:1 «Севилья» (12.08.2022)
Статистика команд
«Севилья»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
- Серия без поражений: 3 матча подряд
«Осасуна»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Серия без поражений: 5 матчей подряд
Прогноз на матч «Севилья» – «Осасуна»
В предстоящем матче на «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» будет стремиться продлить свою успешную серию на домашнем стадионе. Однако «Осасуна» в этом сезоне выглядит достаточно уверенно в атаке, и с учетом их хорошей формы, можно ожидать, что команда не уступит без борьбы. Очевидно, что обе команды имеют свои сильные стороны, и игра будет достаточно напряженной.
«Севилья» будет пытаться доминировать на своем поле, но «Осасуна» в последних матчах проявила свою способность оказывать сопротивление сильным соперникам, и для них будет важно извлечь максимальную пользу из контратак.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Севильи» – коэффициент 2.30
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
- Фора «Осасуна» +1 – коэффициент 1.70
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:1 в пользу «Севильи» за коэффициент 7.50.
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