2 декабря на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» примет «Осасуну» в рамках 15-го тура Ла Лиги. Обе команды находятся в разных состояниях: «Севилья» стремится вернуться на путь побед, тогда как «Осасуна» находит стабильность в атаке. Это обещает быть интересный матч, в котором оба клуба будут бороться за важные очки.

«Севилья»

«Севилья» набрала 18 очков после 14 матчей и занимает 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Команда недавно выиграла у «Райо Вальекано» (1:0), но в целом сезон для них не самый стабильный. Лучшая атака «Севильи» – это игрок Доди Лукебакио, который забил 5 голов за 14 матчей. За последние 5 игр команда забила 6 голов, но в то же время она пропустила 3 мяча, демонстрируя хорошую оборону, которая часто дает сбои против сильных команд. В домашних матчах «Севилья» достаточно уверена, не проигрывая в 13 из 14 последних матчей против «Осасуны» на своем поле.

Последние матчи «Севилья»:

Севилья 1:0 Райо Вальекано

Севилья 0:2 Реал Сосьедад

Севилья 0:0 Леганес (дружеский)

Севилья 2:0 Эспаньол

Севилья 1:0 Лас Росас (Кубок)

«Осасуна»

«Осасуна» показывает стабильные результаты в этом сезоне, на данный момент располагаясь на 7-м месте с 22 очками после 14 туров. В последних 5 играх «Осасуна» забила 10 голов, при этом команда пропустила 6, что также свидетельствует о силе в атаке, но определенных пробелах в защите. В последнем матче против «Вильярреала» (2:2) они показали отличную игру в атаке, но не смогли удержать победный результат. Лучший бомбардир команды, Анте Будимир, забил 8 голов за 14 матчей и продолжает быть главной угрозой для обороны соперника. «Осасуна» не проигрывает в 6 последних матчах против «Севильи», что свидетельствует о психологическом преимуществе в личных встречах.

Последние матчи «Осасуна»:

Осасуна 2:2 Вильярреал

Осасуна 1:0 Вальядолид

Осасуна 2:0 Реал Сосьедад

Осасуна 3:1 Реал Мадрид

Осасуна 0:1 Гранада

Личные встречи

В последних личных встречах команды показывают непредсказуемые результаты. «Севилья» не проигрывает в 13 из 14 последних матчей против «Осасуны» на своем поле, но при этом стоит отметить, что «Осасуна» не проигрывает в последних 6 встречах против «Севильи». В последних матчах эти команды часто играют с минимальной разницей в счете, и ни одна из сторон не демонстрирует явного превосходства в атаке или обороне. «Севилья» может рассчитывать на домашний фактор, но «Осасуна» уже продемонстрировала, что может быть неудобным соперником, особенно в текущем сезоне.

Последние встречи:

Статистика команд

«Севилья»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Серия без поражений: 3 матча подряд

«Осасуна»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия без поражений: 5 матчей подряд

Прогноз на матч «Севилья» – «Осасуна»

В предстоящем матче на «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» будет стремиться продлить свою успешную серию на домашнем стадионе. Однако «Осасуна» в этом сезоне выглядит достаточно уверенно в атаке, и с учетом их хорошей формы, можно ожидать, что команда не уступит без борьбы. Очевидно, что обе команды имеют свои сильные стороны, и игра будет достаточно напряженной.

«Севилья» будет пытаться доминировать на своем поле, но «Осасуна» в последних матчах проявила свою способность оказывать сопротивление сильным соперникам, и для них будет важно извлечь максимальную пользу из контратак.

Рекомендации для ставок:

Победа «Севильи» – коэффициент 2.30

– коэффициент 2.30 Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

– коэффициент 1.85 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

– коэффициент 2.00 Фора «Осасуна» +1 – коэффициент 1.70

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Севильи» за коэффициент 7.50.

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