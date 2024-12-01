Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Севилья» – «Осасуна», Ла Лига, 2 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Севилья» – «Осасуна», Ла Лига, 2 декабря 2024 года

    2 декабря на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» примет «Осасуну» в рамках 15-го тура Ла Лиги. Обе команды находятся в разных состояниях: «Севилья» стремится вернуться на путь побед, тогда как «Осасуна» находит стабильность в атаке. Это обещает быть интересный матч, в котором оба клуба будут бороться за важные очки.

    «Севилья»

    «Севилья» набрала 18 очков после 14 матчей и занимает 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Команда недавно выиграла у «Райо Вальекано» (1:0), но в целом сезон для них не самый стабильный. Лучшая атака «Севильи» – это игрок Доди Лукебакио, который забил 5 голов за 14 матчей. За последние 5 игр команда забила 6 голов, но в то же время она пропустила 3 мяча, демонстрируя хорошую оборону, которая часто дает сбои против сильных команд. В домашних матчах «Севилья» достаточно уверена, не проигрывая в 13 из 14 последних матчей против «Осасуны» на своем поле.

    Последние матчи «Севилья»:

    • Севилья 1:0 Райо Вальекано
    • Севилья 0:2 Реал Сосьедад
    • Севилья 0:0 Леганес (дружеский)
    • Севилья 2:0 Эспаньол
    • Севилья 1:0 Лас Росас (Кубок)

    «Осасуна»

    «Осасуна» показывает стабильные результаты в этом сезоне, на данный момент располагаясь на 7-м месте с 22 очками после 14 туров. В последних 5 играх «Осасуна» забила 10 голов, при этом команда пропустила 6, что также свидетельствует о силе в атаке, но определенных пробелах в защите. В последнем матче против «Вильярреала» (2:2) они показали отличную игру в атаке, но не смогли удержать победный результат. Лучший бомбардир команды, Анте Будимир, забил 8 голов за 14 матчей и продолжает быть главной угрозой для обороны соперника. «Осасуна» не проигрывает в 6 последних матчах против «Севильи», что свидетельствует о психологическом преимуществе в личных встречах.

    Последние матчи «Осасуна»:

    • Осасуна 2:2 Вильярреал
    • Осасуна 1:0 Вальядолид
    • Осасуна 2:0 Реал Сосьедад
    • Осасуна 3:1 Реал Мадрид
    • Осасуна 0:1 Гранада

    Личные встречи

    В последних личных встречах команды показывают непредсказуемые результаты. «Севилья» не проигрывает в 13 из 14 последних матчей против «Осасуны» на своем поле, но при этом стоит отметить, что «Осасуна» не проигрывает в последних 6 встречах против «Севильи». В последних матчах эти команды часто играют с минимальной разницей в счете, и ни одна из сторон не демонстрирует явного превосходства в атаке или обороне. «Севилья» может рассчитывать на домашний фактор, но «Осасуна» уже продемонстрировала, что может быть неудобным соперником, особенно в текущем сезоне.

    Последние встречи:

    • «Севилья» 1:1 «Осасуна» (28.01.2024)
    • «Осасуна» 0:0 «Севилья» (23.09.2023)
    • «Севилья» 2:3 «Осасуна» (26.02.2023)
    • «Осасуна» 2:1 «Севилья» (12.08.2022)

    Статистика команд

    «Севилья»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Серия без поражений: 3 матча подряд

    «Осасуна»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия без поражений: 5 матчей подряд

    Прогноз на матч «Севилья» – «Осасуна»

    В предстоящем матче на «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» будет стремиться продлить свою успешную серию на домашнем стадионе. Однако «Осасуна» в этом сезоне выглядит достаточно уверенно в атаке, и с учетом их хорошей формы, можно ожидать, что команда не уступит без борьбы. Очевидно, что обе команды имеют свои сильные стороны, и игра будет достаточно напряженной.

    «Севилья» будет пытаться доминировать на своем поле, но «Осасуна» в последних матчах проявила свою способность оказывать сопротивление сильным соперникам, и для них будет важно извлечь максимальную пользу из контратак.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Севильи» – коэффициент 2.30
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
    • Фора «Осасуна» +1 – коэффициент 1.70

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Севильи» за коэффициент 7.50.

    С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

    Новости по теме
    «Севилья» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.12.2024 10:28
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 