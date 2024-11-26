27 ноября на стадионе «Вертерзе-Штадион» в Граце австрийский «Штурм» примет испанскую «Жирону» в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Обе команды находятся в непростой ситуации в группе, и эта игра станет решающей для обеих в плане борьбы за выход в плей-офф. С учетом текущей формы и статистики команд ожидается, что матч будет динамичным, с голами с обеих сторон.

«Штурм»

«Штурм» не смог набрать очков в первых четырех турах Лиги чемпионов, проиграв все матчи. Несмотря на это, команда показывает хорошую форму в Бундеслиге, выиграв 4 из последних 5 игр, включая крупную победу 7:0 над «Аустрией Клагенфурт». В атаке «Штурм» стабильно забивает, в среднем 2.4 гола за матч в последних 5 играх, однако защита команды также не без слабых мест, пропуская 0.8 гола за игру. Ключевым игроком команды является Мика Бирет, лучший бомбардир с 11 голами в сезоне.

Последние матчи «Штурма»:

«Жирона»

«Жирона» набрала 3 очка в первых 4 матчах Лиги чемпионов и занимает третье место в группе. В последних матчах команда показала смешанные результаты, включая поражение 0:4 от «ПСВ» в Лиге чемпионов. В атаке «Жирона» выглядит сильнее «Штурма», забив 13 голов в последних 5 играх (в среднем 2.6 гола за матч). Однако защита также имеет проблемы, пропуская 8 голов в последних 5 играх. Лучший бомбардир команды – Боян Миовски, который забил 4 гола в 12 матчах.

Последние матчи «Жироны»:

Личные встречи

У команд не было предыдущих личных встреч, что делает этот матч особенно интригующим. Отсутствие истории встреч между «Штурмом» и «Жироной» означает, что для обеих команд это будет новый опыт, а динамика игры будет зависеть от стратегии тренеров и индивидуальной формы игроков.

Статистика

«Штурм»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия забитых голов: 5 матчей подряд

«Жирона»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 13

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Серия забитых голов: 5 матчей подряд

Прогноз на матч «Штурм» – «Жирона»

«Штурм» в текущем сезоне достаточно уверенно действует в атаке, но в Лиге чемпионов пока не удается собраться на равных с более сильными соперниками. «Жирона», несмотря на неудачное поражение от «ПСВ», выглядит более стабильно в атаке, забивая в каждом матче. Также стоит отметить, что оборона обеих команд уязвима, что предвещает высокий шанс на несколько голов в матче. В итоге, «Жирона» имеет больше шансов на победу, но не стоит исключать, что и «Штурм» может забить, особенно играя дома.

Рекомендации для ставок:

Победа «Жироны» – коэффициент 2.30

– коэффициент 2.30 Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

– коэффициент 1.80 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация:

Победа «Жироны» за коэффициент 2.30.

Прогноз на точный счет

На основе текущей формы команд и их атакующих возможностей, наиболее вероятным исходом видится победа «Жироны» с результатом 2:1 или 3:1.

Рекомендация: Точный счeт 2:1 в пользу «Жироны» за коэффициент 7.50.

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