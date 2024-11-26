27 ноября на стадионе «Вертерзе-Штадион» в Граце австрийский «Штурм» примет испанскую «Жирону» в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Обе команды находятся в непростой ситуации в группе, и эта игра станет решающей для обеих в плане борьбы за выход в плей-офф. С учетом текущей формы и статистики команд ожидается, что матч будет динамичным, с голами с обеих сторон.
«Штурм»
«Штурм» не смог набрать очков в первых четырех турах Лиги чемпионов, проиграв все матчи. Несмотря на это, команда показывает хорошую форму в Бундеслиге, выиграв 4 из последних 5 игр, включая крупную победу 7:0 над «Аустрией Клагенфурт». В атаке «Штурм» стабильно забивает, в среднем 2.4 гола за матч в последних 5 играх, однако защита команды также не без слабых мест, пропуская 0.8 гола за игру. Ключевым игроком команды является Мика Бирет, лучший бомбардир с 11 голами в сезоне.
Последние матчи «Штурма»:
- «Штурм» 7:0 «Аустрия Клагенфурт» (Бундеслига)
- «Штурм» 1:2 «Хартберг» (Бундеслига)
- «Штурм» 1:0 «Боруссия Дортмунд» (Лига чемпионов)
- «Штурм» 1:1 «Рапид Вена» (Бундеслига)
- «Штурм» 2:1 «Блау-Вайсс Линц» (Национальный кубок)
«Жирона»
«Жирона» набрала 3 очка в первых 4 матчах Лиги чемпионов и занимает третье место в группе. В последних матчах команда показала смешанные результаты, включая поражение 0:4 от «ПСВ» в Лиге чемпионов. В атаке «Жирона» выглядит сильнее «Штурма», забив 13 голов в последних 5 играх (в среднем 2.6 гола за матч). Однако защита также имеет проблемы, пропуская 8 голов в последних 5 играх. Лучший бомбардир команды – Боян Миовски, который забил 4 гола в 12 матчах.
Последние матчи «Жироны»:
- «Жирона» 4:1 «Эспаньол» (Ла Лига)
- «Жирона» 0:1 «Хетафе» (Ла Лига)
- «Жирона» 0:4 «ПСВ» (Лига чемпионов)
- «Жирона» 4:3 «Леганес» (Ла Лига)
- «Жирона» 4:0 «Эстремадура 1924» (Кубок)
Личные встречи
У команд не было предыдущих личных встреч, что делает этот матч особенно интригующим. Отсутствие истории встреч между «Штурмом» и «Жироной» означает, что для обеих команд это будет новый опыт, а динамика игры будет зависеть от стратегии тренеров и индивидуальной формы игроков.
Статистика
«Штурм»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 12
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
- Серия забитых голов: 5 матчей подряд
«Жирона»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 13
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
- Серия забитых голов: 5 матчей подряд
Прогноз на матч «Штурм» – «Жирона»
«Штурм» в текущем сезоне достаточно уверенно действует в атаке, но в Лиге чемпионов пока не удается собраться на равных с более сильными соперниками. «Жирона», несмотря на неудачное поражение от «ПСВ», выглядит более стабильно в атаке, забивая в каждом матче. Также стоит отметить, что оборона обеих команд уязвима, что предвещает высокий шанс на несколько голов в матче. В итоге, «Жирона» имеет больше шансов на победу, но не стоит исключать, что и «Штурм» может забить, особенно играя дома.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Жироны» – коэффициент 2.30
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендация:
Победа «Жироны» за коэффициент 2.30.
Прогноз на точный счет
На основе текущей формы команд и их атакующих возможностей, наиболее вероятным исходом видится победа «Жироны» с результатом 2:1 или 3:1.
Рекомендация: Точный счeт 2:1 в пользу «Жироны» за коэффициент 7.50.
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