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  • «Штурм» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2024

«Штурм» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2024

27 ноября 2024, 19:25
Штурм
27.11.2024, среда, 20:45
Лига чемпионов, 5 тур
1 : 0
Завершен
Жирона
59' М. Бирет
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
53
Даниил Худяков
ВР
4
Димитри Лавале
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
8
Отар Китеишвили
(К) ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
35
Малик Ялкуйе
ЦП
14
Сиди Джатта
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Юрген Саумель
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Хуанпе
(К) ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Штурм
1
Маттео Биньетти
ВР
32
Кристоф Винер-Пухер
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
43
Якоб Хёдль
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
25
Леон Гргич
ЦФ
Жирона
13
Пау Лопес
ВР
42
Lucas García
ВР
7
Арно Данжума
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
16
Сильви Клуа
ЦП
14
Джон Солис
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
23
Иван Мартин
АП
22
Ясер Асприлья
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
4-3-1-2
53
Худяков
4
Лавале
35
Гейрхофер
4
Айву
70
Газибегович
8
Китеишвили
42
Чуквуани
35
Ялкуйе
11
Бевинг
14
Бирет
14
Джатта
4-1-2-2-1
13
Газзанига
3
Гутьеррес
6
Хуанпе
16
Франкес
17
Блинд
37
Крейчи
21
Ромеу
6
ван де Бек
11
Цыганков
17
Хиль
28
Миовски
14
Бирет
4
Горенц-Станкович
4
Горенц-Станкович
14
Бирет
11
Бевинг
25
Хирлендер
25
Хирлендер
11
Бевинг
35
Ялкуйе
14
Хорват
14
Хорват
35
Ялкуйе
14
Джатта
17
Ярдимчи
17
Ярдимчи
14
Джатта
16
Франкес
14
Солис
14
Солис
16
Франкес
23
Мартин
23
Мартин
Мартин
22
Асприлья
22
Асприлья
Мартин
17
Блинд
7
Данжума
7
Данжума
17
Блинд
28
Миовски
7
Стуани
7
Стуани
28
Миовски
11
Цыганков
9
Руис
9
Руис
11
Цыганков
Остались в запасе
Штурм
Жирона
1
Маттео Биньетти
ВР
32
Кристоф Винер-Пухер
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
43
Якоб Хёдль
ЦП
25
Леон Гргич
ЦФ
Главный тренер
Юрген Саумель
13
Пау Лопес
ВР
42
Lucas García
ВР
5
Давид Лопес
ОП
16
Сильви Клуа
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
1
Маттео Биньетти
ВР
32
Кристоф Винер-Пухер
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
43
Якоб Хёдль
ЦП
25
Леон Гргич
ЦФ
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
42
Lucas García
ВР
5
Давид Лопес
ОП
16
Сильви Клуа
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
Главный тренер
Юрген Саумель
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Штурм - Жирона
1
1
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
10
Нарушения
11
16
Офсайды
1
1
Количество передач
292
664
Сейвы
1
4
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
1.23
1.79

Смотреть прямую трансляцию матча «Штурм» против «Жироны», 5 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штурм»«Жирона»

«Штурм» – «Жирона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Жирона Штурм
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