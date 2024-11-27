27.11.2024, среда, 20:45
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов, 5 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Штурм
Штурм
4-3-1-2
53
Худяков
4
Лавале
35
Гейрхофер
4
Айву
70
Газибегович
8
Китеишвили
42
Чуквуани
35
Ялкуйе
11
Бевинг
14
Бирет
14
Джатта
4-1-2-2-1
13
Газзанига
3
Гутьеррес
6
Хуанпе
16
Франкес
17
Блинд
37
Крейчи
21
Ромеу
6
ван де Бек
11
Цыганков
17
Хиль
28
Миовски
14
Бирет
4
Горенц-Станкович
4
Горенц-Станкович
14
Бирет
11
Бевинг
25
Хирлендер
25
Хирлендер
11
Бевинг
35
Ялкуйе
14
Хорват
14
Хорват
35
Ялкуйе
14
Джатта
17
Ярдимчи
17
Ярдимчи
14
Джатта
16
Франкес
14
Солис
14
Солис
16
Франкес
23
Мартин
23
Мартин
Мартин
22
Асприлья
22
Асприлья
Мартин
17
Блинд
7
Данжума
7
Данжума
17
Блинд
28
Миовски
7
Стуани
7
Стуани
28
Миовски
11
Цыганков
9
Руис
9
Руис
11
Цыганков
Остались в запасе
Штурм
Жирона
1
Маттео Биньетти
ВР
32
Кристоф Винер-Пухер
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
43
Якоб Хёдль
ЦП
25
Леон Гргич
ЦФ
Главный тренер
Юрген Саумель
13
Пау Лопес
ВР
42
Lucas García
ВР
5
Давид Лопес
ОП
16
Сильви Клуа
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
1
Маттео Биньетти
ВР
32
Кристоф Винер-Пухер
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
43
Якоб Хёдль
ЦП
25
Леон Гргич
ЦФ
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
42
Lucas García
ВР
5
Давид Лопес
ОП
16
Сильви Клуа
ЦП
36
Рикард Артеро
АП
Главный тренер
Юрген Саумель
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Штурм - Жирона
1
1
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
10
Нарушения
11
16
Офсайды
1
1
Количество передач
292
664
Сейвы
1
4
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
1.23
1.79
Смотреть прямую трансляцию матча «Штурм» против «Жироны», 5 тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штурм» – «Жирона»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»