24 ноября на стадионе «Хольштайн» состоится матч 11-го тура Бундеслиги между «Хольштайн» и «Майнцем». «Хольштайн» занимает 17-е место в чемпионате, в то время как «Майнц» находится на 10-й строчке, что делает этот матч крайне важным для обеих команд в борьбе за очки.

«Хольштайн»

«Хольштайн» после 10 туров имеет всего 5 очков и занимает 17-е место. Команда показывает неубедительную игру, проиграв в последних матчах «Вердеру» (1:2) и «Штутгарту» (1:2). Несмотря на это, лучший бомбардир команды – Сюто Матино, забивший 5 голов в 11 матчах, старается поддерживать атаку клуба.

В последних пяти играх «Хольштайн» забил всего три гола, а пропустил девять, что говорит о проблемах как в атаке, так и в обороне. В домашних матчах команда пытается набирать очки, но результаты показывают, что пока это дается с трудом.

Последние матчи «Хольштайна»:

«Майнц»

«Майнц» набрал 13 очков после 10 туров и занимает 10-е место. Команда находится в хорошей форме, не проигрывая в трех последних матчах, включая победу над «Боруссией Дортмунд» (3:1). Йонатан Буркардт, лучший бомбардир команды, забил 7 голов в 11 матчах и остается ключевым игроком в атаке.

«Майнц» стабильно забивает в последних матчах и показывает неплохие результаты на выезде, не проигрывая в пяти последних матчах в гостях в рамках Бундеслиги. Однако оборона команды оставляет желать лучшего, пропуская в среднем 1.60 гола за игру.

Последние матчи «Майнца»:

Личные встречи

История личных встреч показывает, что «Майнц» имеет небольшое преимущество в матчах с «Хольштайном». Последняя встреча в рамках Кубка в 2017 году завершилась победой «Майнца» со счетом 3:2, однако стоит отметить, что «Хольштайн» на своем поле тоже способен на сюрпризы, как это было в 2011 году, когда они победили «Майнц» со счетом 2:0.

Последние встречи:

«Майнц» 3:2 «Хольштайн» (Кубок)

«Хольштайн» 2:0 «Майнц» (Кубок)

Статистика

«Хольштайн»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

«Майнц»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Прогноз на матч «Хольштайн» – «Майнц»

Учитывая текущую форму команд, «Майнц» выглядит более уверенно и имеет хорошие шансы на победу в этом матче. Команда стабильно набирает очки и не проигрывает в последних матчах, в то время как «Хольштайн» испытывает проблемы как в атаке, так и в защите. Ожидается, что «Майнц» сможет воспользоваться слабостями соперника и добиться положительного результата.

Вероятнее всего, матч закончится минимальной победой гостей, однако нельзя исключать и гол со стороны «Хольштайна», учитывая их стремление забивать в последних играх.

Рекомендации для ставок:

Победа «Майнца» – коэффициент 2.10

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.95

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится минимальная победа гостей. Рекомендация: 1:0 в пользу «Майнца» за 7.50.

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