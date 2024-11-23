24 ноября на стадионе «Хольштайн» состоится матч 11-го тура Бундеслиги между «Хольштайн» и «Майнцем». «Хольштайн» занимает 17-е место в чемпионате, в то время как «Майнц» находится на 10-й строчке, что делает этот матч крайне важным для обеих команд в борьбе за очки.
«Хольштайн»
«Хольштайн» после 10 туров имеет всего 5 очков и занимает 17-е место. Команда показывает неубедительную игру, проиграв в последних матчах «Вердеру» (1:2) и «Штутгарту» (1:2). Несмотря на это, лучший бомбардир команды – Сюто Матино, забивший 5 голов в 11 матчах, старается поддерживать атаку клуба.
В последних пяти играх «Хольштайн» забил всего три гола, а пропустил девять, что говорит о проблемах как в атаке, так и в обороне. В домашних матчах команда пытается набирать очки, но результаты показывают, что пока это дается с трудом.
Последние матчи «Хольштайна»:
- «Вердер» 2:1 «Хольштайн»
- «Хольштайн» 1:0 «Хайденхайм»
- «Кельн» 3:0 «Хольштайн» (Кубок)
- «Штутгарт» 2:1 «Хольштайн»
- «Хольштайн» 0:2 «Унион Берлин»
«Майнц»
«Майнц» набрал 13 очков после 10 туров и занимает 10-е место. Команда находится в хорошей форме, не проигрывая в трех последних матчах, включая победу над «Боруссией Дортмунд» (3:1). Йонатан Буркардт, лучший бомбардир команды, забил 7 голов в 11 матчах и остается ключевым игроком в атаке.
«Майнц» стабильно забивает в последних матчах и показывает неплохие результаты на выезде, не проигрывая в пяти последних матчах в гостях в рамках Бундеслиги. Однако оборона команды оставляет желать лучшего, пропуская в среднем 1.60 гола за игру.
Последние матчи «Майнца»:
- «Майнц» 3:1 «Боруссия Дортмунд»
- «Фрайбург» 0:0 «Майнц»
- «Майнц» 0:4 «Бавария» (Кубок)
- «Майнц» 1:1 «Боруссия М»
- «Майнц» 0:2 «РБ Лейпциг»
Личные встречи
История личных встреч показывает, что «Майнц» имеет небольшое преимущество в матчах с «Хольштайном». Последняя встреча в рамках Кубка в 2017 году завершилась победой «Майнца» со счетом 3:2, однако стоит отметить, что «Хольштайн» на своем поле тоже способен на сюрпризы, как это было в 2011 году, когда они победили «Майнц» со счетом 2:0.
Последние встречи:
- «Майнц» 3:2 «Хольштайн» (Кубок)
- «Хольштайн» 2:0 «Майнц» (Кубок)
Статистика
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 3
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
«Майнц»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
Прогноз на матч «Хольштайн» – «Майнц»
Учитывая текущую форму команд, «Майнц» выглядит более уверенно и имеет хорошие шансы на победу в этом матче. Команда стабильно набирает очки и не проигрывает в последних матчах, в то время как «Хольштайн» испытывает проблемы как в атаке, так и в защите. Ожидается, что «Майнц» сможет воспользоваться слабостями соперника и добиться положительного результата.
Вероятнее всего, матч закончится минимальной победой гостей, однако нельзя исключать и гол со стороны «Хольштайна», учитывая их стремление забивать в последних играх.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Майнца» – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.95
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится минимальная победа гостей. Рекомендация: 1:0 в пользу «Майнца» за 7.50.
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