24 ноября 2024 года в 15:00 по московскому времени состоится матч 20 тура Первой лиги между командами «Ротор» и «Нефтехимик».

«Ротор»

«Ротор» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков за 19 матчей. У команды 6 побед, 8 ничьих и 5 поражений, разница мячей +1 (16 забито, 15 пропущено). Последние три игры:

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» занимает 12-е место, набрав 23 очка за 19 матчей. Команда одержала 5 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений, разница мячей -3 (17 забито, 20 пропущено). Последние три игры:

Очные встречи

Прогноз на матч «Ротор» – «Нефтехимик»

Обе команды демонстрируют нестабильные результаты. «Ротор» показывает уверенную игру дома, недавно разгромив «Аланию» на выезде (3:1). «Нефтехимик», несмотря на проблемы в обороне, борется за очки, но уступил в двух из последних трех игр. Вероятно, матч будет упорным, однако преимущество на стороне хозяев. Поставим на победу «Ротора» или ничью (1.30).

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