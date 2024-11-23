Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • «Ротор» – «Нефтехимик»: прогноз на матч 20 тура российской Первой лиги, 24 ноября 2024 года

    «Ротор» – «Нефтехимик»: прогноз на матч 20 тура российской Первой лиги, 24 ноября 2024 года

    24 ноября 2024 года в 15:00 по московскому времени состоится матч 20 тура Первой лиги между командами «Ротор» и «Нефтехимик».

    «Ротор»

    «Ротор» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков за 19 матчей. У команды 6 побед, 8 ничьих и 5 поражений, разница мячей +1 (16 забито, 15 пропущено). Последние три игры:

    «Нефтехимик»

    «Нефтехимик» занимает 12-е место, набрав 23 очка за 19 матчей. Команда одержала 5 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений, разница мячей -3 (17 забито, 20 пропущено). Последние три игры:

    Очные встречи

    • 04.08.24: «Нефтехимик» – «Ротор» 1:0;
    • 26.03.22: «Ротор» – «Нефтехимик» 2:1;
    • 15.09.21: «Нефтехимик» – «Ротор» 1:3.

    Прогноз на матч «Ротор» – «Нефтехимик»

    Обе команды демонстрируют нестабильные результаты. «Ротор» показывает уверенную игру дома, недавно разгромив «Аланию» на выезде (3:1). «Нефтехимик», несмотря на проблемы в обороне, борется за очки, но уступил в двух из последних трех игр. Вероятно, матч будет упорным, однако преимущество на стороне хозяев. Поставим на победу «Ротора» или ничью (1.30).

    С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:21
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 