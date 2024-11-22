23 ноября на стадионе «Фольксваген-Арена» «Вольфсбург» встретится с «Унионом» в рамках 11-го тура Бундеслиги. Хозяева демонстрируют стабильные результаты, но гости обладают плотной обороной, что обещает упорное противостояние.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» занимает 12-е место с 12 очками. Команда не проигрывает в трех последних матчах и показывает уверенную игру в атаке. Йонас Винд продолжает оставаться ключевым игроком в нападении. Однако оборона «волков» часто дает сбои, что приводит к ненужным потерям очков.

Последние матчи «Вольфсбурга»:

«Унион»

«Унион» идет на 6-й позиции с 16 очками. Команда не может выиграть в трех последних матчах, испытывая трудности с реализацией моментов. Йорб Вертессен, лучший бомбардир команды, пока не набрал оптимальную форму. При этом оборона гостей выглядит достаточно крепкой, что усложняет задачу соперников.

Последние матчи «Униона»:

Личные встречи

«Вольфсбург» традиционно успешно играет против «Униона» на своем поле. Однако в последних встречах гости несколько раз находили способы забить, что делало матчи напряженными.

Последние встречи:

Статистика

«Вольфсбург»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Без поражений: 3 матча подряд

«Унион»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Без побед: 3 матча подряд

Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Унион»

Матч обещает быть упорным, с небольшим количеством голов. «Вольфсбург» имеет преимущество в атаке и фактор домашнего поля, но «Унион» способен навязать борьбу благодаря надежной обороне.

Рекомендации для ставок:

Победа «Вольфсбурга» – коэффициент 2.30

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Вольфсбурга» за коэффициент 2.30.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – минимальная победа хозяев.

Рекомендация: 1:0 в пользу «Вольфсбурга» за коэффициент 7.50.

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