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    • Прогноз на точный счет матча «Вольфсбург» – «Унион», Бундеслига, 23 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Вольфсбург» – «Унион», Бундеслига, 23 ноября 2024 года

    23 ноября на стадионе «Фольксваген-Арена» «Вольфсбург» встретится с «Унионом» в рамках 11-го тура Бундеслиги. Хозяева демонстрируют стабильные результаты, но гости обладают плотной обороной, что обещает упорное противостояние.

    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» занимает 12-е место с 12 очками. Команда не проигрывает в трех последних матчах и показывает уверенную игру в атаке. Йонас Винд продолжает оставаться ключевым игроком в нападении. Однако оборона «волков» часто дает сбои, что приводит к ненужным потерям очков.

    Последние матчи «Вольфсбурга»:

    «Унион»

    «Унион» идет на 6-й позиции с 16 очками. Команда не может выиграть в трех последних матчах, испытывая трудности с реализацией моментов. Йорб Вертессен, лучший бомбардир команды, пока не набрал оптимальную форму. При этом оборона гостей выглядит достаточно крепкой, что усложняет задачу соперников.

    Последние матчи «Униона»:

    Личные встречи

    «Вольфсбург» традиционно успешно играет против «Униона» на своем поле. Однако в последних встречах гости несколько раз находили способы забить, что делало матчи напряженными.

    Последние встречи:

    • «Унион» 1:0 «Вольфсбург»
    • «Вольфсбург» 2:1 «Унион»
    • «Вольфсбург» 1:1 «Унион»

    Статистика

    «Вольфсбург»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Без поражений: 3 матча подряд

    «Унион»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Без побед: 3 матча подряд

    Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Унион»

    Матч обещает быть упорным, с небольшим количеством голов. «Вольфсбург» имеет преимущество в атаке и фактор домашнего поля, но «Унион» способен навязать борьбу благодаря надежной обороне.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Вольфсбурга» – коэффициент 2.30
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Вольфсбурга» за коэффициент 2.30.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – минимальная победа хозяев.

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Вольфсбурга» за коэффициент 7.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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