23 ноября на стадионе «Фольксваген-Арена» «Вольфсбург» встретится с «Унионом» в рамках 11-го тура Бундеслиги. Хозяева демонстрируют стабильные результаты, но гости обладают плотной обороной, что обещает упорное противостояние.
«Вольфсбург»
«Вольфсбург» занимает 12-е место с 12 очками. Команда не проигрывает в трех последних матчах и показывает уверенную игру в атаке. Йонас Винд продолжает оставаться ключевым игроком в нападении. Однако оборона «волков» часто дает сбои, что приводит к ненужным потерям очков.
Последние матчи «Вольфсбурга»:
- «Хайденхайм» 1:3 «Вольфсбург»
- «Вольфсбург» 1:1 «Аугсбург»
- «Вольфсбург» 1:0 «Боруссия Д» (Кубок)
- «Санкт-Паули» 0:0 «Вольфсбург»
- «Вольфсбург» 2:4 «Вердер»
«Унион»
«Унион» идет на 6-й позиции с 16 очками. Команда не может выиграть в трех последних матчах, испытывая трудности с реализацией моментов. Йорб Вертессен, лучший бомбардир команды, пока не набрал оптимальную форму. При этом оборона гостей выглядит достаточно крепкой, что усложняет задачу соперников.
Последние матчи «Униона»:
- «Унион» 0:0 «Фрайбург»
- «Бавария» 3:0 «Унион»
- «Арминия» 2:0 «Унион» (Кубок)
- «Унион» 1:1 «Айнтрахт Ф»
- «Хольштайн Киль» 0:2 «Унион»
Личные встречи
«Вольфсбург» традиционно успешно играет против «Униона» на своем поле. Однако в последних встречах гости несколько раз находили способы забить, что делало матчи напряженными.
Последние встречи:
- «Унион» 1:0 «Вольфсбург»
- «Вольфсбург» 2:1 «Унион»
- «Вольфсбург» 1:1 «Унион»
Статистика
«Вольфсбург»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Без поражений: 3 матча подряд
«Унион»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 3
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Без побед: 3 матча подряд
Прогноз на матч «Вольфсбург» – «Унион»
Матч обещает быть упорным, с небольшим количеством голов. «Вольфсбург» имеет преимущество в атаке и фактор домашнего поля, но «Унион» способен навязать борьбу благодаря надежной обороне.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Вольфсбурга» – коэффициент 2.30
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Вольфсбурга» за коэффициент 2.30.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – минимальная победа хозяев.
Рекомендация: 1:0 в пользу «Вольфсбурга» за коэффициент 7.50.
С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!