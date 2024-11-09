10 ноября на стадионе «МХП-Арена» «Штутгарт» примет «Айнтрахт» в рамках 10-го тура Бундеслиги. Обе команды находятся в хорошей форме и имеют свои сильные стороны, что обещает интересное противостояние.

«Штутгарт»

«Штутгарт» идет на 8-м месте с 13 очками после 9 туров. В последнем матче команда показала стойкость, сыграв вничью с сильным «Байером» (0:0). Лидером нападения является Дениз Ундав, на его счету уже 7 голов в 16 матчах. В последних пяти играх «Штутгарт» забил 5 голов и пропустил 4. На своем поле команда выступает уверенно и не проигрывает в 12 из 13 последних домашних матчей.

Последние матчи «Штутгарта»:

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» занимает 3-е место с 17 очками. В последнем туре команда продемонстрировала отличную результативность, обыграв «Бохум» со счетом 7:2. Омар Мармуш является главным бомбардиром, забив уже 13 голов в 15 матчах. Команда стабильно забивает – 8 матчей подряд, и в последних пяти играх «Айнтрахт» забил 12 голов. Однако оборона «Айнтрахта» также подвержена ошибкам, так как команда пропускает в 5 последних матчах.

Последние матчи «Айнтрахта»:

Личные встречи

История очных встреч показывает, что «Айнтрахт» довольно успешен в матчах против «Штутгарта», особенно на выезде – команда не проигрывает в 5 из 7 последних встреч в гостях. При этом «Айнтрахт» стабильно забивает «Штутгарту», что добавляет интереса к предстоящей встрече.

Последние встречи:

«Штутгарт» 3:0 «Айнтрахт»

«Айнтрахт» 1:2 «Штутгарт»

«Штутгарт» 2:3 «Айнтрахт» (Кубок)

Статистика

«Штутгарт»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия без поражений дома: 12 из 13 матчей

«Айнтрахт»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия забитых голов: 13 матчей подряд

Прогноз на матч «Штутгарт» – «Айнтрахт»

Матч обещает быть результативным с обеих сторон. «Штутгарт» имеет хорошую статистику домашних игр и способен навязать борьбу «Айнтрахту», но гости благодаря своему атакующему потенциалу имеют больше шансов на успех.

Рекомендации для ставок:

Победа «Айнтрахта» – коэффициент 2.50

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Айнтрахта» за коэффициент 2.50.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей формы и статистики, наиболее вероятным исходом является победа «Айнтрахта» с минимальным перевесом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Айнтрахта» за 8.50.

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