10 ноября на стадионе «МХП-Арена» «Штутгарт» примет «Айнтрахт» в рамках 10-го тура Бундеслиги. Обе команды находятся в хорошей форме и имеют свои сильные стороны, что обещает интересное противостояние.
«Штутгарт»
«Штутгарт» идет на 8-м месте с 13 очками после 9 туров. В последнем матче команда показала стойкость, сыграв вничью с сильным «Байером» (0:0). Лидером нападения является Дениз Ундав, на его счету уже 7 голов в 16 матчах. В последних пяти играх «Штутгарт» забил 5 голов и пропустил 4. На своем поле команда выступает уверенно и не проигрывает в 12 из 13 последних домашних матчей.
Последние матчи «Штутгарта»:
- «Штутгарт» 0:2 «Аталанта»
- «Байер» 0:0 «Штутгарт»
- «Штутгарт» 2:1 «Кайзерслаутерн» (Кубок)
- «Штутгарт» 2:1 «Хольштайн Киль»
- «Ювентус» 0:1 «Штутгарт» (Лига чемпионов)
«Айнтрахт»
«Айнтрахт» занимает 3-е место с 17 очками. В последнем туре команда продемонстрировала отличную результативность, обыграв «Бохум» со счетом 7:2. Омар Мармуш является главным бомбардиром, забив уже 13 голов в 15 матчах. Команда стабильно забивает – 8 матчей подряд, и в последних пяти играх «Айнтрахт» забил 12 голов. Однако оборона «Айнтрахта» также подвержена ошибкам, так как команда пропускает в 5 последних матчах.
Последние матчи «Айнтрахта»:
- «Айнтрахт» 1:0 «Славия» (Лига Европы)
- «Айнтрахт» 7:2 «Бохум»
- «Айнтрахт» 2:1 «Боруссия М» (Кубок)
- «Унион Берлин» 1:1 «Айнтрахт»
- «Айнтрахт» 1:0 «РФШ» (Лига Европы)
Личные встречи
История очных встреч показывает, что «Айнтрахт» довольно успешен в матчах против «Штутгарта», особенно на выезде – команда не проигрывает в 5 из 7 последних встреч в гостях. При этом «Айнтрахт» стабильно забивает «Штутгарту», что добавляет интереса к предстоящей встрече.
Последние встречи:
- «Штутгарт» 3:0 «Айнтрахт»
- «Айнтрахт» 1:2 «Штутгарт»
- «Штутгарт» 2:3 «Айнтрахт» (Кубок)
Статистика
«Штутгарт»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
- Серия без поражений дома: 12 из 13 матчей
«Айнтрахт»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 12
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
- Серия забитых голов: 13 матчей подряд
Прогноз на матч «Штутгарт» – «Айнтрахт»
Матч обещает быть результативным с обеих сторон. «Штутгарт» имеет хорошую статистику домашних игр и способен навязать борьбу «Айнтрахту», но гости благодаря своему атакующему потенциалу имеют больше шансов на успех.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Айнтрахта» – коэффициент 2.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа «Айнтрахта» за коэффициент 2.50.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей формы и статистики, наиболее вероятным исходом является победа «Айнтрахта» с минимальным перевесом.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Айнтрахта» за 8.50.
С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!