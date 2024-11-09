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    • Прогноз на точный счет матча «Штутгарт» – «Айнтрахт», Бундеслига, 10 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Штутгарт» – «Айнтрахт», Бундеслига, 10 ноября 2024 года

    10 ноября на стадионе «МХП-Арена» «Штутгарт» примет «Айнтрахт» в рамках 10-го тура Бундеслиги. Обе команды находятся в хорошей форме и имеют свои сильные стороны, что обещает интересное противостояние.

    «Штутгарт»

    «Штутгарт» идет на 8-м месте с 13 очками после 9 туров. В последнем матче команда показала стойкость, сыграв вничью с сильным «Байером» (0:0). Лидером нападения является Дениз Ундав, на его счету уже 7 голов в 16 матчах. В последних пяти играх «Штутгарт» забил 5 голов и пропустил 4. На своем поле команда выступает уверенно и не проигрывает в 12 из 13 последних домашних матчей.

    Последние матчи «Штутгарта»:

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» занимает 3-е место с 17 очками. В последнем туре команда продемонстрировала отличную результативность, обыграв «Бохум» со счетом 7:2. Омар Мармуш является главным бомбардиром, забив уже 13 голов в 15 матчах. Команда стабильно забивает – 8 матчей подряд, и в последних пяти играх «Айнтрахт» забил 12 голов. Однако оборона «Айнтрахта» также подвержена ошибкам, так как команда пропускает в 5 последних матчах.

    Последние матчи «Айнтрахта»:

    Личные встречи

    История очных встреч показывает, что «Айнтрахт» довольно успешен в матчах против «Штутгарта», особенно на выезде – команда не проигрывает в 5 из 7 последних встреч в гостях. При этом «Айнтрахт» стабильно забивает «Штутгарту», что добавляет интереса к предстоящей встрече.

    Последние встречи:

    • «Штутгарт» 3:0 «Айнтрахт»
    • «Айнтрахт» 1:2 «Штутгарт»
    • «Штутгарт» 2:3 «Айнтрахт» (Кубок)

    Статистика

    «Штутгарт»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия без поражений дома: 12 из 13 матчей

    «Айнтрахт»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия забитых голов: 13 матчей подряд

    Прогноз на матч «Штутгарт» – «Айнтрахт»

    Матч обещает быть результативным с обеих сторон. «Штутгарт» имеет хорошую статистику домашних игр и способен навязать борьбу «Айнтрахту», но гости благодаря своему атакующему потенциалу имеют больше шансов на успех.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Айнтрахта» – коэффициент 2.50
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Айнтрахта» за коэффициент 2.50.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей формы и статистики, наиболее вероятным исходом является победа «Айнтрахта» с минимальным перевесом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Айнтрахта» за 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    09.11.2024 11:50
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