8 ноября на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» «Унион» встречается с «Фрайбургом» в рамках очередного тура Бундеслиги. Оба коллектива стремятся набрать очки, чтобы упрочить позиции в середине турнирной таблицы.

«Унион» располагается на 7-м месте с 15 очками и показывает нестабильные результаты в последних играх. В последних пяти матчах команда забила лишь 4 гола, пропустив 9, что указывает на трудности как в атаке, так и в обороне. Лучший бомбардир команды – Бенедикт Холлербах, на его счету всего 2 гола в 11 матчах. На домашней арене «Унион» чаще выступает успешнее, что придаст уверенности команде в предстоящем матче.

Последние матчи «Униона»:

«Фрайбург»

«Фрайбург» занимает 6-ю строчку с 16 очками и также нестабилен в последних матчах. В последней игре против «Майнца» (0:0) команде не удалось отличиться, что подчеркивает проблемы с завершением атак. Тем не менее, лидер команды Винченцо Грифо забил 5 мячей в 11 играх и остается важной фигурой в атаке. За последние 5 матчей «Фрайбург» забил 8 голов и пропустил 6, что говорит о более устойчивом уровне игры в обороне.

Последние матчи «Фрайбурга»:

Личные встречи

Исторически «Унион» успешно противостоит «Фрайбургу» на своем поле. Из последних 7 встреч против «Фрайбурга» в Бундеслиге «Унион» проиграл лишь дважды, что придает уверенности хозяевам поля. Однако в последних двух встречах команды обменивались победами, и очные матчи нередко проходят с обменом голами.

Последние встречи:

«Унион» 2:1 «Фрайбург»

«Фрайбург» 0:0 «Унион»

«Унион» 4:2 «Фрайбург»

Статистика

«Унион»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Домашняя серия без поражений: 5 из 7 последних матчей

«Фрайбург»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Унион» – «Фрайбург»

Матч ожидается упорным, с шансами на обмен голами, так как обе команды имеют свои проблемы в обороне. Учитывая более стабильную форму «Фрайбурга» в атаке, команда гостей может рассчитывать на минимальное преимущество. Однако «Унион», играя дома, приложит все усилия для положительного результата.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Победа «Фрайбурга» с форой (0) – коэффициент 2.30

Рекомендация: Победа «Фрайбурга» с форой (0) за коэффициент 2.30.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – минимальная победа гостей в условиях плотной борьбы.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Фрайбурга» за 7.50.

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