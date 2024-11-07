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    • Прогноз на точный счет матча «Унион» – «Фрайбург», Бундеслига, 8 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Унион» – «Фрайбург», Бундеслига, 8 ноября 2024 года

    8 ноября на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» «Унион» встречается с «Фрайбургом» в рамках очередного тура Бундеслиги. Оба коллектива стремятся набрать очки, чтобы упрочить позиции в середине турнирной таблицы.

    «Унион»

    «Унион» располагается на 7-м месте с 15 очками и показывает нестабильные результаты в последних играх. В последних пяти матчах команда забила лишь 4 гола, пропустив 9, что указывает на трудности как в атаке, так и в обороне. Лучший бомбардир команды – Бенедикт Холлербах, на его счету всего 2 гола в 11 матчах. На домашней арене «Унион» чаще выступает успешнее, что придаст уверенности команде в предстоящем матче.

    Последние матчи «Униона»:

    «Фрайбург»

    «Фрайбург» занимает 6-ю строчку с 16 очками и также нестабилен в последних матчах. В последней игре против «Майнца» (0:0) команде не удалось отличиться, что подчеркивает проблемы с завершением атак. Тем не менее, лидер команды Винченцо Грифо забил 5 мячей в 11 играх и остается важной фигурой в атаке. За последние 5 матчей «Фрайбург» забил 8 голов и пропустил 6, что говорит о более устойчивом уровне игры в обороне.

    Последние матчи «Фрайбурга»:

    Личные встречи

    Исторически «Унион» успешно противостоит «Фрайбургу» на своем поле. Из последних 7 встреч против «Фрайбурга» в Бундеслиге «Унион» проиграл лишь дважды, что придает уверенности хозяевам поля. Однако в последних двух встречах команды обменивались победами, и очные матчи нередко проходят с обменом голами.

    Последние встречи:

    • «Унион» 2:1 «Фрайбург»
    • «Фрайбург» 0:0 «Унион»
    • «Унион» 4:2 «Фрайбург»

    Статистика

    «Унион»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Домашняя серия без поражений: 5 из 7 последних матчей

    «Фрайбург»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Забивает в 5 из 7 последних матчей

    Прогноз на матч «Унион» – «Фрайбург»

    Матч ожидается упорным, с шансами на обмен голами, так как обе команды имеют свои проблемы в обороне. Учитывая более стабильную форму «Фрайбурга» в атаке, команда гостей может рассчитывать на минимальное преимущество. Однако «Унион», играя дома, приложит все усилия для положительного результата.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
    • Победа «Фрайбурга» с форой (0) – коэффициент 2.30

    Рекомендация: Победа «Фрайбурга» с форой (0) за коэффициент 2.30.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – минимальная победа гостей в условиях плотной борьбы.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Фрайбурга» за 7.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.11.2024 09:59
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