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  • «Унион» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2024

«Унион» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2024

8 ноября 2024, 21:20
Унион
08.11.2024, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Фрайбург
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
37
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
(К) ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
8
Рани Хедира
ОП
24
Роберт Сков
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
(К) ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
8
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Унион
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
9
Джордан
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
24
Флоран Муслия
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
4-2-2-2
1
Реннов
5
Дехи
7
Фогт
37
Лейте
28
Триммель
6
Кемлейн
8
Хедира
24
Сков
11
Чон
17
Холлербах
11
Вертессен
4-2-2-2
1
Атуболу
17
Кюблер
28
Гинтер
3
Линхарт
30
Гюнтер
8
Эггештайн
6
Остерхаге
20
Доан
32
Грифо
8
Динкчи
20
Адаму
24
Сков
14
Кверфельд
14
Кверфельд
24
Сков
6
Кемлейн
19
Хаберер
19
Хаберер
6
Кемлейн
17
Холлербах
13
Шафер
13
Шафер
17
Холлербах
11
Вертессен
21
Скарке
21
Скарке
11
Вертессен
11
Чон
9
Джордан
9
Джордан
11
Чон
17
Кюблер
37
Розенфельдер
37
Розенфельдер
17
Кюблер
6
Остерхаге
27
Хефлер
27
Хефлер
6
Остерхаге
32
Грифо
24
Муслия
24
Муслия
32
Грифо
20
Адаму
9
Хелер
9
Хелер
20
Адаму
Остались в запасе
Унион
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
21
Флориан Мюллер
ВР
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Унион - Фрайбург
2
1
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
11
8
Офсайды
4
1
Количество передач
374
572
Сейвы
4
6
Точность передач %
76
83
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
0.75
1.7

Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «Фрайбурга», 10-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унион»«Фрайбург»

«Унион» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Фрайбург Унион
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