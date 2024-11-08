Составы команд
Унион
Унион
4-2-2-2
1
Реннов
5
Дехи
7
Фогт
37
Лейте
28
Триммель
6
Кемлейн
8
Хедира
24
Сков
11
Чон
17
Холлербах
11
Вертессен
4-2-2-2
1
Атуболу
17
Кюблер
28
Гинтер
3
Линхарт
30
Гюнтер
8
Эггештайн
6
Остерхаге
20
Доан
32
Грифо
8
Динкчи
20
Адаму
24
Сков
14
Кверфельд
14
Кверфельд
24
Сков
6
Кемлейн
19
Хаберер
19
Хаберер
6
Кемлейн
17
Холлербах
13
Шафер
13
Шафер
17
Холлербах
11
Вертессен
21
Скарке
21
Скарке
11
Вертессен
11
Чон
9
Джордан
9
Джордан
11
Чон
17
Кюблер
37
Розенфельдер
37
Розенфельдер
17
Кюблер
6
Остерхаге
27
Хефлер
27
Хефлер
6
Остерхаге
32
Грифо
24
Муслия
24
Муслия
32
Грифо
20
Адаму
9
Хелер
9
Хелер
20
Адаму
Остались в запасе
Унион
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
21
Флориан Мюллер
ВР
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Унион - Фрайбург
2
1
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
11
8
Офсайды
4
1
Количество передач
374
572
Сейвы
4
6
Точность передач %
76
83
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
8
6
xG (ожидаемые голы)
0.75
1.7
Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «Фрайбурга», 10-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унион» – «Фрайбург»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»