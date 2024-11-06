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    • Прогноз на точный счет матча «Манчестер Юнайтед» – ПАОК, Лига Европы, 7 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Манчестер Юнайтед» – ПАОК, Лига Европы, 7 ноября 2024 года

    7 ноября на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» примет греческий ПАОК в рамках 4-го тура Лиги Европы. Оба клуба стремятся укрепить свои позиции в группе, и исход встречи важен для обеих команд в борьбе за выход в плей-офф.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» набрал 3 очка после трех туров и занимает 21-е место. Команда провела последние три матча в Лиге Европы вничью, и это подчеркивает их необходимость в победе. В последней игре они сыграли 1:1 с «Фенербахче». Лидером в нападении является Алехандро Гарначо, забивший 6 голов в 16 матчах. В последних пяти играх «Манчестер Юнайтед» забил 10 голов и пропустил 7, что свидетельствует о высокой результативности, но также о проблемах в обороне.

    Последние матчи «Манчестер Юнайтед»:

    ПАОК

    ПАОК занимает 30-е место с 1 очком после трех туров, сыграв вничью в прошлом матче Лиги Европы с «Викторией Пльзень» (2:2). Команда пока не смогла добиться победы в турнире и испытывает сложности в обороне, пропуская в каждом матче. Штефан Шваб является лучшим бомбардиром с 4 голами в 16 матчах. В последних пяти играх ПАОК забил 9 голов и пропустил 6, что указывает на их способность создавать моменты, но также на нестабильность в защите.

    Последние матчи ПАОК:

    • «Ламия» 1:2 ПАОК (Суперлига)
    • «Эгалео» 0:3 ПАОК (Кубок)
    • ПАОК 1:2 «ОФИ» (Суперлига)
    • ПАОК 2:2 «Виктория Пльзень» (Лига Европы)
    • «АЕК» 1:1 ПАОК (Суперлига)

    Личные встречи

    Ранее команды не встречались, что добавляет неопределенности к матчу. Возможно, первый тайм пройдет в изучении соперников, а затем команды постараются навязать свою игру.

    Статистика

    «Манчестер Юнайтед»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Серия матчей с забитыми голами: 5 игр подряд

    ПАОК

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия матчей с забитыми голами: 6 игр подряд

    Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – ПАОК

    Ожидается результативный матч, так как обе команды обладают сильными атакующими линиями, но при этом имеют слабости в защите. «Манчестер Юнайтед», играя на своем поле, постарается взять инициативу с первых минут, однако ПАОК, показавший хорошие результаты в последних матчах, также способен создать проблемы для хозяев. С высокой вероятностью матч завершится с обменом голами.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Победа «Манчестер Юнайтед» – коэффициент 1.60

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный итог – победа «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1, учитывая их мотивацию на домашнем поле и возможности ПАОК в атаке.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Манчестер Юнайтед» за коэффициент 9.00

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.11.2024 10:33
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