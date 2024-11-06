7 ноября на «Динамо» Киев примет венгерский «Ференцварош» в 4-м туре Лиги Европы. Обе команды находятся в непростом положении и нуждаются в очках, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы в турнире.
«Динамо» Киев
«Динамо» Киев пока не смогло набрать очков в Лиге Европы, занимая 35-е место после трех туров. Команда проиграла свой последний матч в турнире «Роме» (0:1), но показывает хорошую результативность в национальном чемпионате, где недавно обыграла «Ингулец» со счетом 5:2. Лучший бомбардир киевлян – Владислав Ванат, на его счету 6 голов в 13 матчах. За последние пять матчей «Динамо» Киев забило 13 голов (в среднем 2.6 за игру), однако слабые стороны обороны видны по пропущенным 6 мячам. На своем поле команда играет более уверенно, что может стать ключевым фактором в предстоящем матче.
Последние матчи «Динамо» Киев:
- «Динамо» Киев 5:2 «Ингулец» (Премьер-лига)
- «Ворскла» 1:2 «Динамо» Киев (Кубок)
- «Динамо» Киев 1:1 «Шахтер» (Премьер-лига)
- «Рома» 1:0 «Динамо» Киев (Лига Европы)
- «Оболонь» 1:5 «Динамо» Киев (Премьер-лига)
«Ференцварош»
«Ференцварош» идет на 23-м месте с 3 очками после трех туров, одержав важную победу над «Ниццей» (1:0) в прошлом туре Лиги Европы. Команда показывает стабильную игру в атаке: за последние пять матчей они забили 8 голов. Основной нападающий команды – Матеус Салданья, который забил 7 голов в 9 матчах. За последние пять матчей «Ференцварош» пропустил 4 гола (в среднем 0.8 за игру), но не смог удержать свои ворота в последних трех встречах. Венгры не проигрывают в 5 последних матчах, что подчеркивает их стабильность и готовность к борьбе.
Последние матчи «Ференцвароша»:
- «Ференцварош» 2:2 «Дебрецен» (Высшая лига)
- «Tiszafuredi VSE» 1:2 «Ференцварош» (Кубок)
- «Дьор» 1:1 «Ференцварош» (Высшая лига)
- «Ференцварош» 1:0 «Ницца» (Лига Европы)
- «Ференцварош» 2:0 «Фехервар» (Высшая лига)
Личные встречи
Ранее команды встречались в рамках Лиги чемпионов в 2020 году. Тогда «Динамо» Киев одержало победу дома со счетом 1:0, а на выезде была зафиксирована ничья (2:2). Эти результаты могут дать небольшое психологическое преимущество киевлянам, особенно в домашнем матче. Однако обе встречи показали, что команды способны бороться на равных.
Статистика
«Динамо» Киев
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 13
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Серия матчей с забитыми голами: 3 матча подряд
«Ференцварош»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
- Серия матчей с забитыми голами: 14 матчей подряд
Прогноз на матч «Динамо» Киев – «Ференцварош»
Ожидается результативный матч с активными действиями обеих команд в атаке. «Динамо» Киев, играя дома, постарается использовать свое преимущество, чтобы набрать первые очки в турнире, а «Ференцварош», обладая хорошей результативностью в Лиге Европы, будет стремиться к набранным очкам на выезде. Обе команды демонстрируют нестабильную игру в обороне, что увеличивает вероятность обмена голами.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Победа «Динамо» Киев – коэффициент 2.20
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный итог – победа «Динамо» Киев со счетом 2:1, учитывая их атакующий потенциал и мотивацию набрать очки дома, а также возможности «Ференцвароша» в атаке.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Динамо» Киев за коэффициент 8.00
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