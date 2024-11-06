7 ноября на «Динамо» Киев примет венгерский «Ференцварош» в 4-м туре Лиги Европы. Обе команды находятся в непростом положении и нуждаются в очках, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы в турнире.

«Динамо» Киев

«Динамо» Киев пока не смогло набрать очков в Лиге Европы, занимая 35-е место после трех туров. Команда проиграла свой последний матч в турнире «Роме» (0:1), но показывает хорошую результативность в национальном чемпионате, где недавно обыграла «Ингулец» со счетом 5:2. Лучший бомбардир киевлян – Владислав Ванат, на его счету 6 голов в 13 матчах. За последние пять матчей «Динамо» Киев забило 13 голов (в среднем 2.6 за игру), однако слабые стороны обороны видны по пропущенным 6 мячам. На своем поле команда играет более уверенно, что может стать ключевым фактором в предстоящем матче.

Последние матчи «Динамо» Киев:

«Ференцварош»

«Ференцварош» идет на 23-м месте с 3 очками после трех туров, одержав важную победу над «Ниццей» (1:0) в прошлом туре Лиги Европы. Команда показывает стабильную игру в атаке: за последние пять матчей они забили 8 голов. Основной нападающий команды – Матеус Салданья, который забил 7 голов в 9 матчах. За последние пять матчей «Ференцварош» пропустил 4 гола (в среднем 0.8 за игру), но не смог удержать свои ворота в последних трех встречах. Венгры не проигрывают в 5 последних матчах, что подчеркивает их стабильность и готовность к борьбе.

Последние матчи «Ференцвароша»:

Личные встречи

Ранее команды встречались в рамках Лиги чемпионов в 2020 году. Тогда «Динамо» Киев одержало победу дома со счетом 1:0, а на выезде была зафиксирована ничья (2:2). Эти результаты могут дать небольшое психологическое преимущество киевлянам, особенно в домашнем матче. Однако обе встречи показали, что команды способны бороться на равных.

Статистика

«Динамо» Киев

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.60, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 13

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия матчей с забитыми голами: 3 матча подряд

«Ференцварош»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия матчей с забитыми голами: 14 матчей подряд

Прогноз на матч «Динамо» Киев – «Ференцварош»

Ожидается результативный матч с активными действиями обеих команд в атаке. «Динамо» Киев, играя дома, постарается использовать свое преимущество, чтобы набрать первые очки в турнире, а «Ференцварош», обладая хорошей результативностью в Лиге Европы, будет стремиться к набранным очкам на выезде. Обе команды демонстрируют нестабильную игру в обороне, что увеличивает вероятность обмена голами.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Победа «Динамо» Киев – коэффициент 2.20

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный итог – победа «Динамо» Киев со счетом 2:1, учитывая их атакующий потенциал и мотивацию набрать очки дома, а также возможности «Ференцвароша» в атаке.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Динамо» Киев за коэффициент 8.00

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