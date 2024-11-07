07.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы, 4 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Динамо К
Динамо К
4-1-2-2-1
1
Бущан
44
Дубинчак
40
Биловар
32
Михавко
20
Караваев
6
Бражко
29
Буяльский
10
Шапаренко
22
Кабаев
9
Волошин
19
Ванат
3-3-2-2
90
Дибус
26
Сиссе
3
Гартенманн
2
Рамирес
25
Макрецкис
16
Закариассен
15
Абу Фани
20
Боржес
88
Ромменс
19
Варга
14
Траоре
29
Буяльский
2
Вивчаренко
2
Вивчаренко
29
Буяльский
32
Михавко
4
Попов
4
Попов
32
Михавко
10
Шапаренко
15
Рубчинский
15
Рубчинский
10
Шапаренко
19
Ванат
39
Герреро
39
Герреро
19
Ванат
22
Кабаев
45
Брагару
45
Брагару
22
Кабаев
25
Макрецкис
54
54
25
Макрецкис
26
Сиссе
21
Ботка
21
Ботка
26
Сиссе
88
Ромменс
80
Майга
80
Майга
88
Ромменс
19
Варга
20
Салданья
20
Салданья
19
Варга
14
Траоре
30
Грубер
30
Грубер
14
Траоре
Остались в запасе
Динамо К
Ференцварош
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
33
Левенте Эри
ВР
1
Адам Варга
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Остались в запасе
33
Левенте Эри
ВР
1
Адам Варга
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Динамо К - Ференцварош
2
1
3
Всего ударов по воротам
10
26
Удары в створ
0
13
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
11
Нарушения
3
11
Офсайды
3
2
Количество передач
326
565
Сейвы
9
0
Точность передач %
79
91
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
8
17
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
0.4
2.16
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Ференцвароша», 4-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев – «Ференцварош»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»