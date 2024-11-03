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    • Прогноз на точный счет матча «Заря» – «ЛНЗ», Премьер-лига, 4 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Заря» – «ЛНЗ», Премьер-лига, 4 ноября 2024 года

    4 ноября на стадионе имени В. Лобановского состоится матч 12-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Заря» примет «ЛНЗ». Обе команды идут рядом в турнирной таблице, что добавляет матчу значимости и остроты.

    «Заря»

    «Заря» занимает 7-е место с 15 очками после 11 туров. Команда показала уверенную игру в прошлом матче, победив «Левый берег» со счeтом 2:0, и стремится закрепиться в верхней части таблицы. Филипп Будковский, лучший бомбардир с 3 голами в 8 матчах, является ключевой фигурой в атаке. В последних пяти играх «Заря» забила 5 голов и пропустила 4, что свидетельствует о средней результативности и надeжной защите (0.80 пропущенных голов за матч).

    Последние матчи «Зари»:

    «ЛНЗ»

    «ЛНЗ» также имеет 15 очков, занимая 8-е место, но находится в более сложной ситуации после недавних поражений. В последнем туре команда уступила «Кривбассу» со счeтом 1:3. Основная проблема команды – слабая оборона: в последних пяти играх они пропустили 11 голов (в среднем 2.20 за игру). При этом «ЛНЗ» забивает в 7 последних матчах, что подчeркивает их атакующий потенциал, с Фрэнсисом Момо, лучшим бомбардиром команды, на счету которого 3 гола в 9 матчах.

    Последние матчи «ЛНЗ»:

    • «Виктория Николаевка» 2:2 «ЛНЗ» (Кубок, поражение по пенальти)
    • «Кривбасс» 3:1 «ЛНЗ»
    • «ЛНЗ» 2:0 «Ингулец»
    • «Шахтер» 5:1 «ЛНЗ»
    • «ЛНЗ» 1:1 «Черноморец Одесса»

    Личные встречи

    «ЛНЗ» имеет некоторое преимущество в очных встречах, выиграв последние два матча против «Зари» со счeтом 2:1. Это может придать команде дополнительную мотивацию и уверенность, несмотря на текущую форму.

    Последние встречи:

    • «ЛНЗ» 2:1 «Заря» (2024)
    • «Заря» 1:2 «ЛНЗ» (2023)

    Статистика

    «Заря»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия забитых голов: 3 из 5 матчей

    «ЛНЗ»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
    • Серия забитых голов: 7 матчей подряд

    Прогноз на матч «Заря» – «ЛНЗ»

    «Заря» выглядит более стабильной командой на данный момент, особенно дома. Однако «ЛНЗ» умеет забивать и может создать проблемы хозяевам. С учeтом текущей формы и слабой обороны гостей, можно ожидать, что обе команды сумеют поразить ворота друг друга.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Зари» – коэффициент 2.10
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Зари» за коэффициент 9.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.11.2024 10:48
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