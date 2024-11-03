4 ноября на стадионе имени В. Лобановского состоится матч 12-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Заря» примет «ЛНЗ». Обе команды идут рядом в турнирной таблице, что добавляет матчу значимости и остроты.
«Заря»
«Заря» занимает 7-е место с 15 очками после 11 туров. Команда показала уверенную игру в прошлом матче, победив «Левый берег» со счeтом 2:0, и стремится закрепиться в верхней части таблицы. Филипп Будковский, лучший бомбардир с 3 голами в 8 матчах, является ключевой фигурой в атаке. В последних пяти играх «Заря» забила 5 голов и пропустила 4, что свидетельствует о средней результативности и надeжной защите (0.80 пропущенных голов за матч).
Последние матчи «Зари»:
- «Шахтер» 1:0 «Заря» (Кубок)
- «Левый берег» 0:2 «Заря»
- «Заря» 0:1 «Кривбасс»
- «Верес» 2:1 «Заря»
- «Заря» 2:0 «Ворскла»
«ЛНЗ»
«ЛНЗ» также имеет 15 очков, занимая 8-е место, но находится в более сложной ситуации после недавних поражений. В последнем туре команда уступила «Кривбассу» со счeтом 1:3. Основная проблема команды – слабая оборона: в последних пяти играх они пропустили 11 голов (в среднем 2.20 за игру). При этом «ЛНЗ» забивает в 7 последних матчах, что подчeркивает их атакующий потенциал, с Фрэнсисом Момо, лучшим бомбардиром команды, на счету которого 3 гола в 9 матчах.
Последние матчи «ЛНЗ»:
- «Виктория Николаевка» 2:2 «ЛНЗ» (Кубок, поражение по пенальти)
- «Кривбасс» 3:1 «ЛНЗ»
- «ЛНЗ» 2:0 «Ингулец»
- «Шахтер» 5:1 «ЛНЗ»
- «ЛНЗ» 1:1 «Черноморец Одесса»
Личные встречи
«ЛНЗ» имеет некоторое преимущество в очных встречах, выиграв последние два матча против «Зари» со счeтом 2:1. Это может придать команде дополнительную мотивацию и уверенность, несмотря на текущую форму.
Последние встречи:
- «ЛНЗ» 2:1 «Заря» (2024)
- «Заря» 1:2 «ЛНЗ» (2023)
Статистика
«Заря»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
- Серия забитых голов: 3 из 5 матчей
«ЛНЗ»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
- Серия забитых голов: 7 матчей подряд
Прогноз на матч «Заря» – «ЛНЗ»
«Заря» выглядит более стабильной командой на данный момент, особенно дома. Однако «ЛНЗ» умеет забивать и может создать проблемы хозяевам. С учeтом текущей формы и слабой обороны гостей, можно ожидать, что обе команды сумеют поразить ворота друг друга.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Зари» – коэффициент 2.10
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:1 в пользу «Зари» за коэффициент 9.00.
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