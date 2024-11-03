4 ноября на стадионе имени В. Лобановского состоится матч 12-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Заря» примет «ЛНЗ». Обе команды идут рядом в турнирной таблице, что добавляет матчу значимости и остроты.

«Заря»

«Заря» занимает 7-е место с 15 очками после 11 туров. Команда показала уверенную игру в прошлом матче, победив «Левый берег» со счeтом 2:0, и стремится закрепиться в верхней части таблицы. Филипп Будковский, лучший бомбардир с 3 голами в 8 матчах, является ключевой фигурой в атаке. В последних пяти играх «Заря» забила 5 голов и пропустила 4, что свидетельствует о средней результативности и надeжной защите (0.80 пропущенных голов за матч).

Последние матчи «Зари»:

«ЛНЗ»

«ЛНЗ» также имеет 15 очков, занимая 8-е место, но находится в более сложной ситуации после недавних поражений. В последнем туре команда уступила «Кривбассу» со счeтом 1:3. Основная проблема команды – слабая оборона: в последних пяти играх они пропустили 11 голов (в среднем 2.20 за игру). При этом «ЛНЗ» забивает в 7 последних матчах, что подчeркивает их атакующий потенциал, с Фрэнсисом Момо, лучшим бомбардиром команды, на счету которого 3 гола в 9 матчах.

Последние матчи «ЛНЗ»:

Личные встречи

«ЛНЗ» имеет некоторое преимущество в очных встречах, выиграв последние два матча против «Зари» со счeтом 2:1. Это может придать команде дополнительную мотивацию и уверенность, несмотря на текущую форму.

Последние встречи:

«ЛНЗ» 2:1 «Заря» (2024)

«Заря» 1:2 «ЛНЗ» (2023)

Статистика

«Заря»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия забитых голов: 3 из 5 матчей

«ЛНЗ»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

Серия забитых голов: 7 матчей подряд

Прогноз на матч «Заря» – «ЛНЗ»

«Заря» выглядит более стабильной командой на данный момент, особенно дома. Однако «ЛНЗ» умеет забивать и может создать проблемы хозяевам. С учeтом текущей формы и слабой обороны гостей, можно ожидать, что обе команды сумеют поразить ворота друг друга.

Рекомендации для ставок:

Победа «Зари» – коэффициент 2.10

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Зари» за коэффициент 9.00.

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