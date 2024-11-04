04.11.2024, понедельник, 19:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Украина. Премьер-лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Заря
Заря
2-1-2-5
12
Турбаевский
17
Вантух
55
Джордан
21
Башич
8
Дрышлюк
8
Яцык
9
Вокрри
23
11
Горбач
22
Мичин
28
Будковский
3-1-3-1-3
22
Путря
4
55
Салиху
5
Ноникашвили
18
Тилль
22
Яшари
11
Пасич
12
Топалов
22
22
Момо
99
11
Горбач
21
Супряга
21
Супряга
11
Горбач
4
34
Муравский
34
Муравский
4
Остались в запасе
Заря
ЛНЗ
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
97
Тимур Кораблин
ПВ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
9
Владислав Наумец
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
19
Осама Халаила
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
5
Christopher Nwaeze
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
97
Тимур Кораблин
ПВ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
9
Владислав Наумец
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
19
Осама Халаила
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Заря - ЛНЗ
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «ЛНЗ», 12-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»