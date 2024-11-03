4 ноября на стадионе «Stadion Hirnyk» состоится матч 12-го тура чемпионата Украины, где «Кривбасс» примет «Рух». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и стремятся набрать важные очки.
«Кривбасс»
«Кривбасс» занимает 6-е место с 17 очками после 10 туров. Команда демонстрирует боевой характер, особенно на домашнем стадионе, где не проигрывает в пяти из семи последних матчей. В последней игре чемпионата «Кривбасс» одержал убедительную победу над «ЛНЗ» со счeтом 3:1, что подчeркивает их атакующий потенциал. За последние пять матчей команда забила 8 голов, в среднем 1.60 за игру, но при этом пропустила 9 голов, что делает их оборону уязвимой. Лидер команды, Егор Твердохлиб, забил 2 гола в сезоне и стремится увеличить свой вклад в матчи.
Последние матчи «Кривбасса»:
- «Полесье» 2:1 «Кривбасс» (Кубок)
- «Кривбасс» 3:1 «ЛНЗ»
- «Заря» 0:1 «Кривбасс»
- «Александрия» 4:2 «Кривбасс» (товарищеский матч)
- «Динамо Киев» 2:1 «Кривбасс»
«Рух»
«Рух» занимает 9-е место с 14 очками и испытывает трудности с результативностью, не побеждая в последних шести матчах Премьер-лиги. Впрочем, они забивают в среднем 0.60 гола за игру и пропускают столько же. Несмотря на эту статистику, команда показала свою силу в обороне, пропустив лишь 3 гола в последних пяти матчах. Лучший бомбардир команды, Игорь Краснопир, забил 5 голов в 10 матчах и является ключевой фигурой в атаке.
Последние матчи «Руха»:
- «Рух» 1:0 «Карпаты» (Кубок)
- «Рух» 1:1 «Черноморец Одесса»
- «Рух» 0:1 «Карпаты»
- «Александрия» 1:1 «Рух»
- «Рух» 0:0 «Колос»
Личные встречи
В последних очных матчах команды часто демонстрировали равную борьбу, однако «Рух» имел преимущество в нескольких встречах, включая победу со счeтом 3:1 в 2023 году. Последний их матч завершился ничьей (1:1), что подчeркивает возможный упорный характер предстоящей встречи.
Последние встречи:
- «Рух» 1:1 «Кривбасс» (2024)
- «Кривбасс» 1:3 «Рух» (2023)
- «Кривбасс» 1:0 «Рух» (2023)
Статистика
«Кривбасс»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
- Серия домашних побед: 2 из 3 последних матчей
«Рух»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 3
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
- Серия без побед: 6 матчей
Прогноз на матч «Кривбасс» – «Рух»
С учeтом текущей формы команд, можно ожидать осторожного начала игры с акцентом на оборону. «Кривбасс», вероятно, будет стремиться использовать домашнее преимущество и свои атакующие возможности, чтобы взять три очка. «Рух» попытается организовать плотную оборону и воспользоваться контратаками.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Кривбасса» – коэффициент 2.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 2:1 в пользу «Кривбасса» за коэффициент 9.50.
С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!