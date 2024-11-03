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    • Прогноз на точный счет матча «Кривбасс» – «Рух», Премьер-лига, 4 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Кривбасс» – «Рух», Премьер-лига, 4 ноября 2024 года

    4 ноября на стадионе «Stadion Hirnyk» состоится матч 12-го тура чемпионата Украины, где «Кривбасс» примет «Рух». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и стремятся набрать важные очки.

    «Кривбасс»

    «Кривбасс» занимает 6-е место с 17 очками после 10 туров. Команда демонстрирует боевой характер, особенно на домашнем стадионе, где не проигрывает в пяти из семи последних матчей. В последней игре чемпионата «Кривбасс» одержал убедительную победу над «ЛНЗ» со счeтом 3:1, что подчeркивает их атакующий потенциал. За последние пять матчей команда забила 8 голов, в среднем 1.60 за игру, но при этом пропустила 9 голов, что делает их оборону уязвимой. Лидер команды, Егор Твердохлиб, забил 2 гола в сезоне и стремится увеличить свой вклад в матчи.

    Последние матчи «Кривбасса»:

    «Рух»

    «Рух» занимает 9-е место с 14 очками и испытывает трудности с результативностью, не побеждая в последних шести матчах Премьер-лиги. Впрочем, они забивают в среднем 0.60 гола за игру и пропускают столько же. Несмотря на эту статистику, команда показала свою силу в обороне, пропустив лишь 3 гола в последних пяти матчах. Лучший бомбардир команды, Игорь Краснопир, забил 5 голов в 10 матчах и является ключевой фигурой в атаке.

    Последние матчи «Руха»:

    Личные встречи

    В последних очных матчах команды часто демонстрировали равную борьбу, однако «Рух» имел преимущество в нескольких встречах, включая победу со счeтом 3:1 в 2023 году. Последний их матч завершился ничьей (1:1), что подчeркивает возможный упорный характер предстоящей встречи.

    Последние встречи:

    • «Рух» 1:1 «Кривбасс» (2024)
    • «Кривбасс» 1:3 «Рух» (2023)
    • «Кривбасс» 1:0 «Рух» (2023)

    Статистика

    «Кривбасс»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Серия домашних побед: 2 из 3 последних матчей

    «Рух»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Серия без побед: 6 матчей

    Прогноз на матч «Кривбасс» – «Рух»

    С учeтом текущей формы команд, можно ожидать осторожного начала игры с акцентом на оборону. «Кривбасс», вероятно, будет стремиться использовать домашнее преимущество и свои атакующие возможности, чтобы взять три очка. «Рух» попытается организовать плотную оборону и воспользоваться контратаками.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Кривбасса» – коэффициент 2.20
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Кривбасса» за коэффициент 9.50.

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    «Кривбасс» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    03.11.2024 10:45
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