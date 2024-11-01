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    • Прогноз на точный счет матча «Боруссия» Д – «РБ Лейпциг», Бундеслига, 2 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Боруссия» Д – «РБ Лейпциг», Бундеслига, 2 ноября 2024 года

    2 ноября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» дортмундская «Боруссия» принимает «РБ Лейпциг» в рамках девятого тура Бундеслиги. Ожидается захватывающая игра, ведь команды демонстрируют атакующий футбол и будут бороться за важные очки в турнирной таблице.

    «Боруссия» Д

    «Боруссия» Дортмунд после 8 туров занимает седьмое место, набрав 13 очков. Команда Серу Гирасси, лидера по забитым голам, отличилась 6 раз в последних пяти играх, однако оборона оставляет желать лучшего – 11 пропущенных голов. В последних играх в турнире «Боруссия» показывает нестабильность и проиграла в трех из последних пяти встреч, что дает преимущество сопернику.

    Последние матчи «Боруссии» Д:

    «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» уверенно закрепился на второй позиции в турнирной таблице с 20 очками. Команда Беньямина Шешко показывает стабильные результаты и побеждает в четырех последних матчах Бундеслиги. Их атака мощна, с 10 забитыми голами в последних пяти встречах, а оборона позволяет в среднем только 0.8 гола за матч. Эта игра будет хорошей возможностью для них закрепить успех.

    Последние матчи «РБ Лейпциг»:

    Личные встречи

    История последних очных встреч подтверждает сильные стороны «РБ Лейпциг», выигравшего три последних матча против «Боруссии». «Лейпциг» стабильно находит подход к воротам соперника, забивая в 10 последних встречах с дортмундцами. Это говорит в пользу их уверенности и возможного контроля над игрой.

    Последние встречи:

    • «РБ Лейпциг» 4:1 «Боруссия» Д
    • «Боруссия» Д 2:3 «РБ Лейпциг»
    • «РБ Лейпциг» 2:0 «Боруссия» Д

    Статистика

    «Боруссия» Д:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 2.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

    «РБ Лейпциг»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия побед: 4 матча подряд

    Прогноз на матч «Боруссия» Д – «РБ Лейпциг»

    С учетом текущей формы и статистики команд, «РБ Лейпциг» имеет хорошие шансы на победу. Атака и стабильность в обороне дают «Лейпцигу» преимущество перед Дортмундом, который в последних матчах демонстрирует уязвимость в защите. Ожидается, что команды покажут результативный футбол, но «РБ Лейпциг» может выйти вперед.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «РБ Лейпциг» – коэффициент 2.20
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «РБ Лейпциг» за коэффициент 2.20.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход видится победой «РБ Лейпциг» с минимальным преимуществом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «РБ Лейпциг» за 8.00.

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    «Боруссия» Д – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    01.11.2024 11:30
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