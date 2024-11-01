2 ноября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» дортмундская «Боруссия» принимает «РБ Лейпциг» в рамках девятого тура Бундеслиги. Ожидается захватывающая игра, ведь команды демонстрируют атакующий футбол и будут бороться за важные очки в турнирной таблице.

«Боруссия» Д

«Боруссия» Дортмунд после 8 туров занимает седьмое место, набрав 13 очков. Команда Серу Гирасси, лидера по забитым голам, отличилась 6 раз в последних пяти играх, однако оборона оставляет желать лучшего – 11 пропущенных голов. В последних играх в турнире «Боруссия» показывает нестабильность и проиграла в трех из последних пяти встреч, что дает преимущество сопернику.

Последние матчи «Боруссии» Д:

«Боруссия» Д 0:1 «Вольфсбург»

«Аугсбург» 2:1 «Боруссия» Д

«Реал Мадрид» 5:2 «Боруссия» Д

«Боруссия» Д 2:1 «Санкт-Паули»

«Унион Берлин» 2:1 «Боруссия» Д

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» уверенно закрепился на второй позиции в турнирной таблице с 20 очками. Команда Беньямина Шешко показывает стабильные результаты и побеждает в четырех последних матчах Бундеслиги. Их атака мощна, с 10 забитыми голами в последних пяти встречах, а оборона позволяет в среднем только 0.8 гола за матч. Эта игра будет хорошей возможностью для них закрепить успех.

Последние матчи «РБ Лейпциг»:

Личные встречи

История последних очных встреч подтверждает сильные стороны «РБ Лейпциг», выигравшего три последних матча против «Боруссии». «Лейпциг» стабильно находит подход к воротам соперника, забивая в 10 последних встречах с дортмундцами. Это говорит в пользу их уверенности и возможного контроля над игрой.

Последние встречи:

«РБ Лейпциг» 4:1 «Боруссия» Д

«Боруссия» Д 2:3 «РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» 2:0 «Боруссия» Д

Статистика

«Боруссия» Д:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

«РБ Лейпциг»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия побед: 4 матча подряд

Прогноз на матч «Боруссия» Д – «РБ Лейпциг»

С учетом текущей формы и статистики команд, «РБ Лейпциг» имеет хорошие шансы на победу. Атака и стабильность в обороне дают «Лейпцигу» преимущество перед Дортмундом, который в последних матчах демонстрирует уязвимость в защите. Ожидается, что команды покажут результативный футбол, но «РБ Лейпциг» может выйти вперед.

Рекомендации для ставок:

Победа «РБ Лейпциг» – коэффициент 2.20

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «РБ Лейпциг» за коэффициент 2.20.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход видится победой «РБ Лейпциг» с минимальным преимуществом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «РБ Лейпциг» за 8.00.