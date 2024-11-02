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  • «Боруссия» Д – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

«Боруссия» Д – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

2 ноября 2024, 19:20
Боруссия Д
02.11.2024, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
30' М. Байер 65' С. Гирасси
27' Б. Шешко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
23
Эмре Джан
(К) ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
(К) ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Боруссия Д
1
Марсель Лотка
ВР
20
Niklas Jessen
ЦЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
39
Коул Кэмпбелл
ПВ
39
Rodney Elongo-Yombo
ЦФ
27
Jordi Paulina
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
РБ Лейпциг
25
Леопольд Цингерле
ВР
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
8
Ассан Уэдраого
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
2-1-2-3-2
33
Майер
5
Бенсебаини
4
Шлоттербек
23
Джан
13
Гросс
20
Забитцер
8
Нмеча
8
Брандт
11
Гиттенс
9
Гирасси
14
Байер
4-1-1-2-2
25
Гулачи
2
Гертрейда
16
Клостерманн
4
Орбан
39
Хенрикс
48
Вермерен
21
Айдара
21
Баумгартнер
7
Нуса
30
Шешко
17
Опенда
20
Забитцер
46
Азхил
46
Азхил
20
Забитцер
14
Байер
39
Кэмпбелл
39
Кэмпбелл
14
Байер
11
Гиттенс
14
Мален
14
Мален
11
Гиттенс
39
Хенрикс
3
Битшиабу
3
Битшиабу
39
Хенрикс
7
Нуса
8
Уэдраого
8
Уэдраого
7
Нуса
21
Айдара
44
Кампль
44
Кампль
21
Айдара
21
Баумгартнер
11
Эльмас
11
Эльмас
21
Баумгартнер
30
Шешко
15
Поульсен
15
Поульсен
30
Шешко
Остались в запасе
Боруссия Д
РБ Лейпциг
1
Марсель Лотка
ВР
20
Niklas Jessen
ЦЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
39
Rodney Elongo-Yombo
ЦФ
27
Jordi Paulina
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
25
Леопольд Цингерле
ВР
26
Мартен Вандевордт
ВР
13
Николас Зайвальд
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Марсель Лотка
ВР
20
Niklas Jessen
ЦЗ
49
Янник Люрс
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
39
Rodney Elongo-Yombo
ЦФ
27
Jordi Paulina
ЦФ
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
26
Мартен Вандевордт
ВР
13
Николас Зайвальд
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Боруссия Д - РБ Лейпциг
3
4
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
0
Нарушения
11
12
Офсайды
2
2
Количество передач
512
405
Сейвы
1
5
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.71
0.22

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «РБ Лейпциг», 9-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «РБ Лейпциг»

«Боруссия» Д – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Боруссия Д
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