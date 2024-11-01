2 ноября на стадионе «Хольштайн» встретятся «Хольштайн» и «Хайденхайм», где обе команды будут стремиться улучшить свои позиции в турнирной таблице Бундеслиги. Учитывая текущую форму и проблемы в обороне, ожидается напряженная игра с возможными ошибками в защите.

«Хольштайн»

«Хольштайн» не побеждает уже 8 матчей в Бундеслиге, занимая 17-е место с 2 очками. В последних встречах команда показывает слабую защиту, пропустив в каждом из последних 8 матчей, и забивает в среднем по 1.6 гола за игру. Лучший бомбардир команды, Сюто Матино, забил 5 голов за 10 матчей и является ключевым игроком атаки. В домашних матчах «Хольштайн» старается показать более уверенную игру, но нестабильность в обороне создает множество проблем.

Последние матчи «Хольштайн»:

«Хайденхайм»

«Хайденхайм» в текущем сезоне занимает 10-е место с 10 очками, демонстрируя более уверенную игру в последних турах. Команда выиграла всего одну встречу в последних 5 матчах, забив при этом 4 гола и пропустив 6. Лучший бомбардир, Максимилиан Бройниг, забил 5 голов за 12 матчей. Последние матчи показывают, что «Хайденхайм» пытается улучшить оборону, но всe же нередко допускает ошибки.

Последние матчи «Хайденхайм»:

Личные встречи

История встреч показывает, что «Хайденхайм» часто выходит победителем в матчах с «Хольштайном», не проигрывая в 9 из последних 11 встреч. «Хольштайн» также демонстрировал неплохие результаты на домашнем стадионе, где он не уступил в 5 из 7 последних матчей против «Хайденхайма».

Последние встречи:

«Хайденхайм» 3:0 «Хольштайн»

«Хольштайн» 3:1 «Хайденхайм»

«Хольштайн» 1:1 «Хайденхайм»

Статистика

«Хольштайн»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.6, пропускает – 1.8

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Пропускает в 8 последних матчах

«Хайденхайм»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.8, пропускает – 1.2

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Прогноз на матч «Хольштайн» – «Хайденхайм»

Ожидается, что обе команды смогут забить, учитывая слабую защиту «Хольштайна» и нестабильные показатели «Хайденхайма». С небольшим преимуществом в форме и опыте последних встреч «Хайденхайм» выглядит более вероятным победителем, хотя «Хольштайн» будет активно стремиться к очкам на своем поле.

Рекомендации для ставок:

Победа «Хайденхайма» – коэффициент 2.30

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Хайденхайма» за коэффициент 2.30

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – победа гостей с минимальным преимуществом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Хайденхайма» за 9.00