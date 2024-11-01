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    • Прогноз на точный счет матча «Хольштайн» – «Хайденхайм», Бундеслига, 2 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Хольштайн» – «Хайденхайм», Бундеслига, 2 ноября 2024 года

    2 ноября на стадионе «Хольштайн» встретятся «Хольштайн» и «Хайденхайм», где обе команды будут стремиться улучшить свои позиции в турнирной таблице Бундеслиги. Учитывая текущую форму и проблемы в обороне, ожидается напряженная игра с возможными ошибками в защите.

    «Хольштайн»

    «Хольштайн» не побеждает уже 8 матчей в Бундеслиге, занимая 17-е место с 2 очками. В последних встречах команда показывает слабую защиту, пропустив в каждом из последних 8 матчей, и забивает в среднем по 1.6 гола за игру. Лучший бомбардир команды, Сюто Матино, забил 5 голов за 10 матчей и является ключевым игроком атаки. В домашних матчах «Хольштайн» старается показать более уверенную игру, но нестабильность в обороне создает множество проблем.

    Последние матчи «Хольштайн»:

    • «Кельн» 3:0 «Хольштайн» (Кубок)
    • «Штутгарт» 2:1 «Хольштайн»
    • «Хольштайн» 0:2 «Унион Берлин»
    • «Хольштайн» 5:0 «Силькеборг» (товарищеский матч)
    • «Байер» 2:2 «Хольштайн»

    «Хайденхайм»

    «Хайденхайм» в текущем сезоне занимает 10-е место с 10 очками, демонстрируя более уверенную игру в последних турах. Команда выиграла всего одну встречу в последних 5 матчах, забив при этом 4 гола и пропустив 6. Лучший бомбардир, Максимилиан Бройниг, забил 5 голов за 12 матчей. Последние матчи показывают, что «Хайденхайм» пытается улучшить оборону, но всe же нередко допускает ошибки.

    Последние матчи «Хайденхайм»:

    Личные встречи

    История встреч показывает, что «Хайденхайм» часто выходит победителем в матчах с «Хольштайном», не проигрывая в 9 из последних 11 встреч. «Хольштайн» также демонстрировал неплохие результаты на домашнем стадионе, где он не уступил в 5 из 7 последних матчей против «Хайденхайма».

    Последние встречи:

    • «Хайденхайм» 3:0 «Хольштайн»
    • «Хольштайн» 3:1 «Хайденхайм»
    • «Хольштайн» 1:1 «Хайденхайм»

    Статистика

    «Хольштайн»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.6, пропускает – 1.8
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Пропускает в 8 последних матчах

    «Хайденхайм»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.8, пропускает – 1.2
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    Прогноз на матч «Хольштайн» – «Хайденхайм»

    Ожидается, что обе команды смогут забить, учитывая слабую защиту «Хольштайна» и нестабильные показатели «Хайденхайма». С небольшим преимуществом в форме и опыте последних встреч «Хайденхайм» выглядит более вероятным победителем, хотя «Хольштайн» будет активно стремиться к очкам на своем поле.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Хайденхайма» – коэффициент 2.30
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Хайденхайма» за коэффициент 2.30

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – победа гостей с минимальным преимуществом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Хайденхайма» за 9.00

    Источник: «Бомбардир»

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    01.11.2024 11:24
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