2 ноября на стадионе «Дин Корт» «Ипсвич» встретится с «Лестером» в рамках очередного тура Премьер-лиги. Обе команды нуждаются в очках, чтобы улучшить свои позиции в таблице.

«Ипсвич»

«Ипсвич» занимает 18-е место с 4 очками, испытывая трудности в обороне и уступая в последних трех матчах. Команда пропустила 13 голов в последних пяти играх, но атака сохраняет активность, забив 7 голов. Лиэм Делап с пятью голами остается их ключевым игроком, но проблемные позиции в обороне затрудняют командные усилия.

Последние матчи «Ипсвича»:

«Лестер»

«Лестер», с 9 очками на 15-й позиции, также демонстрирует нестабильные результаты. В последней игре команда проиграла «Ноттингем Форест» (1:3), испытывая проблемы в обороне, пропуская в среднем 2.80 гола за игру. В атаке, однако, «Лестер» показывает себя стабильно: Джейми Варди, лучший бомбардир, забил четыре гола и будет ключевым игроком в этом матче.

Последние матчи «Лестера»:

Личные встречи

«Лестер» имеет преимущество в личных встречах с «Ипсвичем», не проигрывая в 8 из 10 последних матчей. Команды регулярно обменивались голами, и «Лестер» показывал уверенную игру в атаке.

Последние встречи:

«Лестер» 1:1 «Ипсвич»

«Ипсвич» 1:1 «Лестер»

«Лестер» 3:0 «Ипсвич»

Прогноз на матч «Ипсвич» – «Лестер»

С учетом слабой обороны обеих команд и результативной атаки, ожидается матч с обилием голов. «Лестер» имеет небольшое преимущество, благодаря своей более стабильной атаке.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Победа «Лестера» – коэффициент 2.20

Рекомендация: Победа «Лестера» за коэффициент 2.20.

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:2 в пользу «Лестера» за 12.00.