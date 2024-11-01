Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Ипсвич» – «Лестер», чемпионат Англии, 2 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ипсвич» – «Лестер», чемпионат Англии, 2 ноября 2024 года

    2 ноября на стадионе «Дин Корт» «Ипсвич» встретится с «Лестером» в рамках очередного тура Премьер-лиги. Обе команды нуждаются в очках, чтобы улучшить свои позиции в таблице.

    «Ипсвич»

    «Ипсвич» занимает 18-е место с 4 очками, испытывая трудности в обороне и уступая в последних трех матчах. Команда пропустила 13 голов в последних пяти играх, но атака сохраняет активность, забив 7 голов. Лиэм Делап с пятью голами остается их ключевым игроком, но проблемные позиции в обороне затрудняют командные усилия.

    Последние матчи «Ипсвича»:

    «Лестер»

    «Лестер», с 9 очками на 15-й позиции, также демонстрирует нестабильные результаты. В последней игре команда проиграла «Ноттингем Форест» (1:3), испытывая проблемы в обороне, пропуская в среднем 2.80 гола за игру. В атаке, однако, «Лестер» показывает себя стабильно: Джейми Варди, лучший бомбардир, забил четыре гола и будет ключевым игроком в этом матче.

    Последние матчи «Лестера»:

    Личные встречи

    «Лестер» имеет преимущество в личных встречах с «Ипсвичем», не проигрывая в 8 из 10 последних матчей. Команды регулярно обменивались голами, и «Лестер» показывал уверенную игру в атаке.

    Последние встречи:

    • «Лестер» 1:1 «Ипсвич»
    • «Ипсвич» 1:1 «Лестер»
    • «Лестер» 3:0 «Ипсвич»

    Прогноз на матч «Ипсвич» – «Лестер»

    С учетом слабой обороны обеих команд и результативной атаки, ожидается матч с обилием голов. «Лестер» имеет небольшое преимущество, благодаря своей более стабильной атаке.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Победа «Лестера» – коэффициент 2.20

    Рекомендация: Победа «Лестера» за коэффициент 2.20.

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:2 в пользу «Лестера» за 12.00.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.11.2024 10:23
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 