Рабинер прокомментировал разгром «Реала» в Эль Класико

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился впечатлениями от матча 11-го тура Примеры «Реал» – «Барселона» (0:4).
- Дубль у Роберта Левандовского.
«4:0. Гол Рафиньи – уже просто издевательство. И Лунину, кстати, ни за один гол не предъявишь. Сработало просто всe, что срежиссировал Флик, начиная с высоченной линии обороны. Прекрасно сыграл в раме Пенья.
Но папа Карло это переживет. За него, мудрого дядьку, волнуюсь меньше всего. А Мбаппе первое свое класико запомнит навсегда», – написал Рабинер.
- «Барселона» оторвалась в Примере на 6 очков.
- Также на этой неделе каталонцы победили «Баварию».
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера