Рабинер прокомментировал разгром «Реала» в Эль Класико

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился впечатлениями от матча 11-го тура Примеры «Реал» – «Барселона» (0:4).

Дубль у Роберта Левандовского.

«4:0. Гол Рафиньи – уже просто издевательство. И Лунину, кстати, ни за один гол не предъявишь. Сработало просто всe, что срежиссировал Флик, начиная с высоченной линии обороны. Прекрасно сыграл в раме Пенья.

Но папа Карло это переживет. За него, мудрого дядьку, волнуюсь меньше всего. А Мбаппе первое свое класико запомнит навсегда», – написал Рабинер.