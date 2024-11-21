Леау и Дэвид хотят перейти в «Барселону»

Вингер «Милана» Рафаэль Леау и нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид дали понять представителям «Барселоны», что желают присоединиться к каталонскому клубу. По данным Mundo Deportivo, «блауграна» положительно оценивает и одного, и другого футболиста, но особенно португальца, в котором каталонцы видят потенциальную звезду.

Окружение Леау признает трудности в отношениях игрока с главным тренером «Милана» Паулу Фонсекой. Футболист хотел бы перейти в клуб, где сможет выигрывать титулы. Кроме того, португалец считает, что ему пора сменить обстановку.

В случае с Дэвидом внутри каталонского клуба нет единого мнения, как с Леау, но при этом «Барселона» признает умение форварда забивать и отмечает его статистику. В отношении футболиста ведется тщательный мониторинг.

25-летний Леау в этом сезоне провел за «Милан» 14 матчей, забил 3 гола, отдал 5 передач.

24-летний канадец Дэвид сыграл за «Лилль» в этом сезоне в 19 встречах, отметился 13 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

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