26 октября 2024 года на стадионе «МХП-Арена» состоится матч восьмого тура Бундеслиги, в котором «Штутгарт» встретится с «Хольштайн Киль». Оба клуба находятся в поиске победы и стабилизации своей формы в текущем чемпионате.

«Штутгарт»

«Штутгарт» занимает 10-е место в Бундеслиге, набрав 9 очков после 7 туров. В последних трех матчах команда не смогла одержать победу, включая недавнее поражение от «Баварии» со счетом 0:4. Проблемы в обороне продолжаются: «Штутгарт» пропускает в 7 последних матчах турнира. В то же время они забивают в 16 из 18 последних матчей, что говорит о наличии атакующего потенциала.

Лучший бомбардир команды – Эрмедин Демирович, который забил 6 мячей в 12 играх. Однако, в последних пяти матчах команда смогла забить лишь 4 гола, пропустив 7. Это говорит о нестабильности в игре команды, особенно в защите.

Последние матчи «Штутгарта»:

«Хольштайн»

«Хольштайн Киль» находится в зоне вылета на 17-м месте с 2 очками после 7 туров. Команда не может выиграть в последних 7 матчах Бундеслиги, включая недавнее поражение от «Унион Берлина» (0:2). В последних пяти играх они пропустили 10 голов, что указывает на слабую оборону. Несмотря на это, команда способна забивать: за 5 матчей они забили 11 голов, что составляет в среднем 2.00 гола за игру.

Лучший бомбардир команды – Сюто Матино, забивший 5 мячей в 8 играх. Однако, несмотря на их атакующий потенциал, проблемы в обороне остаются актуальными.

Последние матчи «Хольштайн»:

Личные встречи

В предыдущих встречах «Штутгарт» и «Хольштайн Киль» обменивались победами. «Хольштайн Киль» забивает в трех последних матчах против «Штутгарта», что указывает на их способность преодолевать оборону соперника. Однако «Штутгарт» обладает преимуществом в плане общей статистики, показывая, что они способны доминировать в домашних матчах.

Последние личные встречи:

Статистика

«Штутгарт»

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

4 гола в последних 5 матчах

Пропущено 7 голов в последних 5 матчах

«Хольштайн»

Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

11 голов в последних 5 матчах

Пропущено 10 голов в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Штутгарт» – «Хольштайн»

Обе команды находятся в поиске стабильности, но «Штутгарт» выглядит более стабильным на фоне своих недавних результатов и способности забивать в домашних матчах. «Хольштайн Киль» продолжает испытывать проблемы в обороне, и их шансы на победу в гостях кажутся низкими. Учитывая это, «Штутгарт» имеет все шансы одержать победу.

Рекомендации для ставок:

Победа «Штутгарта» – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Рекомендация: Победа «Штутгарта» за коэффициент 1.80.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей формы и статистики команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Штутгарта» со счетом 2:1.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Штутгарта» за 8.50.