26 октября 2024 года на стадионе «МХП-Арена» состоится матч восьмого тура Бундеслиги, в котором «Штутгарт» встретится с «Хольштайн Киль». Оба клуба находятся в поиске победы и стабилизации своей формы в текущем чемпионате.
«Штутгарт»
«Штутгарт» занимает 10-е место в Бундеслиге, набрав 9 очков после 7 туров. В последних трех матчах команда не смогла одержать победу, включая недавнее поражение от «Баварии» со счетом 0:4. Проблемы в обороне продолжаются: «Штутгарт» пропускает в 7 последних матчах турнира. В то же время они забивают в 16 из 18 последних матчей, что говорит о наличии атакующего потенциала.
Лучший бомбардир команды – Эрмедин Демирович, который забил 6 мячей в 12 играх. Однако, в последних пяти матчах команда смогла забить лишь 4 гола, пропустив 7. Это говорит о нестабильности в игре команды, особенно в защите.
Последние матчи «Штутгарта»:
- «Ювентус» 0:1 «Штутгарт»
- «Бавария» 4:0 «Штутгарт»
- «Штутгарт» 1:1 «Ульм»
- «Штутгарт» 1:1 «Хоффенхайм»
- «Штутгарт» 1:1 «Спарта Прага»
«Хольштайн»
«Хольштайн Киль» находится в зоне вылета на 17-м месте с 2 очками после 7 туров. Команда не может выиграть в последних 7 матчах Бундеслиги, включая недавнее поражение от «Унион Берлина» (0:2). В последних пяти играх они пропустили 10 голов, что указывает на слабую оборону. Несмотря на это, команда способна забивать: за 5 матчей они забили 11 голов, что составляет в среднем 2.00 гола за игру.
Лучший бомбардир команды – Сюто Матино, забивший 5 мячей в 8 играх. Однако, несмотря на их атакующий потенциал, проблемы в обороне остаются актуальными.
Последние матчи «Хольштайн»:
- «Хольштайн Киль» 0:2 «Унион Берлин»
- «Хольштайн Киль» 5:0 «Силькеборг»
- «Байер» 2:2 «Хольштайн Киль»
- «Хольштайн Киль» 2:4 «Айнтрахт Ф»
- «Бохум» 2:2 «Хольштайн Киль»
Личные встречи
В предыдущих встречах «Штутгарт» и «Хольштайн Киль» обменивались победами. «Хольштайн Киль» забивает в трех последних матчах против «Штутгарта», что указывает на их способность преодолевать оборону соперника. Однако «Штутгарт» обладает преимуществом в плане общей статистики, показывая, что они способны доминировать в домашних матчах.
Последние личные встречи:
- «Хольштайн Киль» 3:2 «Штутгарт»
- «Штутгарт» 0:1 «Хольштайн Киль»
- «Хольштайн Киль» 1:2 «Штутгарт»
Статистика
«Штутгарт»
- Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- 4 гола в последних 5 матчах
- Пропущено 7 голов в последних 5 матчах
«Хольштайн»
- Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
- 11 голов в последних 5 матчах
- Пропущено 10 голов в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Штутгарт» – «Хольштайн»
Обе команды находятся в поиске стабильности, но «Штутгарт» выглядит более стабильным на фоне своих недавних результатов и способности забивать в домашних матчах. «Хольштайн Киль» продолжает испытывать проблемы в обороне, и их шансы на победу в гостях кажутся низкими. Учитывая это, «Штутгарт» имеет все шансы одержать победу.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Штутгарта» – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
Рекомендация: Победа «Штутгарта» за коэффициент 1.80.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей формы и статистики команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Штутгарта» со счетом 2:1.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Штутгарта» за 8.50.