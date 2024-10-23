Аршавин дал совет Захаряну

Андрей Аршавин сказал, когда Арсен Захарян сможет стать основным игроком в «Реал Сосьедаде».

Российский футболист травмировался 17 июля на тренировке.

Ему сделали операцию в связи с повреждением сухожилий правой лодыжки.

В прошлом сезоне Захарян забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах.

«Не вижу проблемы, Захарян – достойный игрок, который может играть в Испании в таком клубе, как «Реал Сосьедад». Нужно понимать, что он уехал в команду, которая на тот момент была третьей или четвертой. То есть они были хуже только «Барселоны» и «Реала».

Он молодой парень, какое-то время всe равно уйдет на притирку. Помимо этого надо подождать, пока продадут игроков, которые на данный момент статуснее, дороже.

Думаю, он свое время найдет и будет являться игроком основного состава», – заявил Аршавин.