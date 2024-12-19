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    Орлов предложил специалиста в помощники Семаку

    Комментатор Геннадий Орлов считает, что Андрей Аршавин помог бы Сергею Семаку в тренерском штабе «Зенита».

    «С удовольствием слушаю аналитику Аршавина. Андрей великолепно разбирается в футболе. Правда, наверное, в тренеры не пойдет. Но, если все же представить, что Семак позовет его в свой штаб (это так, фантазия), это стало бы укреплением тренерской мысли.

    Да, у Андрея, наверное, не самый простой характер. Но у Аршавина современный взгляд на футбол, он мог бы помочь. А что советуют Семаку его нынешние ассистенты, я не знаю. Видно, что Сергею Богданычу особо никто не помогает...

    Я готов повторить: в последних турах Семак потерял управление командой! Как можно было дома пропустить пять мячей?! От «Крыльев» и «Акрона!» Пять голов! Как такое могло произойти...» – сказал Орлов.

    • После 18 туров РПЛ «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в таблице, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям.
    • Перед зимней паузой петербуржцы дома проиграли «Крыльям Советов» (2:3) и «Акрону» (1:2).
    • Аршавин является заместителем генерального директора по спортивному развитию «Зенита».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:23
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    Комментарии (6)
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    Taps
    1734593567
    Из Аршавина тренер не получится, слишком говнистый. А Семаку пора в Гейропу.
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    Интерес
    1734594905
    Всё от заносчивости и надежды на "крыши".
    Ответить
    andr45
    1734596066
    Идеальный помощник для СЕМАКА - это, бесспорно, КОРНЕЕВ, тренер сборной РФ, спортивный директор Clube de futebol «Zenitе», отменный матерщинник, что позволит быстро найти общий язык с ГД МЕДВЕДЕВЫМ
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    Борис34684
    1734598729
    Серёга со своими гастарбайтерами справиться не может а ещё ему в помощники Аршавина Явно останется со своими проблемами один.
    Ответить
    Krics
    1734599463
    Мостовой и Кончита в помощь,Буланова подтяните,дурные советы от Орлуши,ихмо.
    Ответить
    Айболид
    1734605787
    свинарник снова взбудоражен новостью про Зенит .
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