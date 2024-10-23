24 октября 2024 года на стадионе «Альянц-Штадион» состоится матч второго тура Лиги Конференций, в котором «Рапид» примет «Ноа». Обе команды подходят к этому противостоянию с отличной формой и результатами в последних играх.

«Рапид»

«Рапид» Вена демонстрирует стабильную игру, особенно в обороне, пропуская в среднем всего 0.60 гола за матч в последних пяти играх. В атаке венская команда также выглядит уверенно, забивая в среднем 1.60 гола за матч. В последних четырех матчах «Рапид» неизменно побеждал, что подчеркивает их текущую уверенность и готовность к матчу.

Последние матчи «Рапида»:

«Ноа»

Армянский клуб показывает впечатляющую форму, забивая в среднем 3.20 гола за матч в последних пяти играх. Оборона также находится на высоком уровне – «Ноа» пропускает в среднем всего 0.40 гола за матч. Команда не пропускала в последних трех матчах и выиграла три встречи подряд, что делает еe опасным соперником.

Последние матчи «Ноа»:

Личные встречи

Команды ранее не встречались друг с другом, и это добавляет интригу в предстоящую игру. Неизвестность друг о друге может повлиять на начало встречи, когда обе команды будут действовать осторожно, изучая соперника.

Статистика

«Рапид»

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

4 победы и 1 ничья в последних 5 матчах

«Ноа»

Забивает в среднем: 3.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 16 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

4 победы и 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Рапид» – «Ноа»

«Рапид» и «Ноа» подходят к матчу в хорошей форме, но гости выглядят более результативно в атаке. В то же время, стабильная оборона «Рапида» и его преимущество домашнего поля могут сыграть ключевую роль. Ожидается упорная борьба, в которой обе команды смогут забить, но «Рапид» может воспользоваться поддержкой своих болельщиков и взять три очка.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Победа «Рапида» – коэффициент 2.05

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Рапида» за коэффициент 2.05.

Прогноз на точный счет

С учетом формы и статистики команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа хозяев с минимальным преимуществом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Рапида» за коэффициент 8.00.