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    • Прогноз на точный счет матча «Астон Вилла» – «Болонья», Лига чемпионов, 22 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Астон Вилла» – «Болонья», Лига чемпионов, 22 октября 2024 года

    22 октября 2024 года на стадионе «Вилла Парк» состоится матч третьего тура Лиги чемпионов между «Астон Виллой» и «Болоньей». Обе команды будут стремиться закрепить свои позиции в группе, и каждая из них имеет свои сильные стороны, которые могут повлиять на исход матча.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» уверенно начала групповой этап Лиги чемпионов, обыграв «Баварию» со счетом 1:0. В последних пяти матчах команда забила 8 голов и пропустила 4, демонстрируя баланс в атаке и обороне. В среднем «Астон Вилла» забивает 1.60 гола за матч и пропускает 0.80. Команда также не проигрывает в 9 последних матчах и забивает в 8 из 10 последних игр, что говорит о стабильности и уверенности в своих силах.

    Последние 5 матчей «Астон Виллы»:

    «Болонья»

    «Болонья» начала групповой этап с поражения от «Ливерпуля» (0:2), но в последних пяти играх в Серии А команда забила 5 голов и пропустила 6. Средняя результативность «Болоньи» составляет 1.00 гола за матч, а средний показатель пропущенных голов – 1.20. Команда не проигрывает в 7 из 9 последних матчей, однако есть проблемы в обороне, что может стать уязвимостью в матче против «Астон Виллы».

    Последние 5 матчей «Болоньи»:

    Личные встречи

    Команды ранее не встречались в официальных матчах. Это добавляет интриги предстоящему поединку, так как обе команды будут впервые адаптироваться к стилю и тактике соперника.

    Статистика

    «Астон Вилла»:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

    «Болонья»:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Астон Виллы» – коэффициент 1.85
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.00

    Прогноз на точный счет

    Учитывая текущую форму и статистику обеих команд, вероятным исходом является минимальная победа «Астон Виллы» на своем поле, учитывая ее сильную оборону и стабильность в последних матчах.

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Астон Виллы» за коэффициент 6.00.

    Источник: «Бомбардир»

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