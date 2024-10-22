22.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов, 3 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Астон Вилла
Астон Вилла
4-1-2-1-2
1
Мартинес
22
Матсен
34
Карлос
14
Торрес
15
Конса
24
Онана
18
Тилеманс
7
МакГинн
17
Роджерс
22
Дуран
17
Бэйли
4-1-2-1-2
1
Скорупски
4
Пош
17
Беукема
26
Лукуми
22
Ликояннис
82
Урбански
80
Фаббиан
19
Фройлер
14
Ндой
7
Орсолини
27
Даллинга
18
Тилеманс
8
Камара
8
Камара
18
Тилеманс
24
Онана
6
Баркли
6
Баркли
24
Онана
17
Бэйли
41
Рэмзи
41
Рэмзи
17
Бэйли
7
МакГинн
11
Филоджин
11
Филоджин
7
МакГинн
22
Дуран
11
Уоткинс
11
Уоткинс
22
Дуран
82
Урбански
6
Моро
6
Моро
82
Урбански
14
Ндой
16
Айлинг
16
Айлинг
14
Ндой
27
Даллинга
9
Кастро
9
Кастро
27
Даллинга
7
Орсолини
21
Одгор
21
Одгор
7
Орсолини
Остались в запасе
Астон Вилла
Болонья
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Астон Вилла - Болонья
1
4
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
9
Офсайды
2
3
Количество передач
449
390
Сейвы
4
4
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
1.17
1.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Болоньи», 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Болонья»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»