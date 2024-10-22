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  • «Астон Вилла» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024

«Астон Вилла» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024

22 октября 2024, 20:50
Астон Вилла
22.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
2 : 0
Завершен
Болонья
55' Д. МакГинн 64' Д. Дуран
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
(К) ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
17
Сам Беукема
(К) ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
6
Никола Моро
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Мартинес
22
Матсен
34
Карлос
14
Торрес
15
Конса
24
Онана
18
Тилеманс
7
МакГинн
17
Роджерс
22
Дуран
17
Бэйли
4-1-2-1-2
1
Скорупски
4
Пош
17
Беукема
26
Лукуми
22
Ликояннис
82
Урбански
80
Фаббиан
19
Фройлер
14
Ндой
7
Орсолини
27
Даллинга
18
Тилеманс
8
Камара
8
Камара
18
Тилеманс
24
Онана
6
Баркли
6
Баркли
24
Онана
17
Бэйли
41
Рэмзи
41
Рэмзи
17
Бэйли
7
МакГинн
11
Филоджин
11
Филоджин
7
МакГинн
22
Дуран
11
Уоткинс
11
Уоткинс
22
Дуран
82
Урбански
6
Моро
6
Моро
82
Урбански
14
Ндой
16
Айлинг
16
Айлинг
14
Ндой
27
Даллинга
9
Кастро
9
Кастро
27
Даллинга
7
Орсолини
21
Одгор
21
Одгор
7
Орсолини
Остались в запасе
Астон Вилла
Болонья
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Астон Вилла - Болонья
1
4
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
9
Офсайды
2
3
Количество передач
449
390
Сейвы
4
4
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
7
7
xG (ожидаемые голы)
1.17
1.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Болоньи», 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла»«Болонья»

«Астон Вилла» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Болонья Астон Вилла
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