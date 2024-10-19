20 октября 2024 года на стадионе «Эстадио де ла Серамика» состоится матч 10-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Хетафе». Оба клуба находятся в разных частях турнирной таблицы, и этот матч важен для обеих команд, чтобы укрепить свои позиции.
«Вильярреал»
«Вильярреал» занимает 4-е место с 17 очками после 9 туров. Команда демонстрирует стабильную атаку, в последних 5 играх забивая 8 голов, но при этом их оборона остается слабым звеном – 10 пропущенных мячей за те же матчи. Лучший бомбардир команды, Айосе Перес, забил 6 мячей в 7 матчах, что делает его ключевым игроком в предстоящем матче. Важно отметить, что «Вильярреал» пропускает в 11 последних матчах Ла Лиги, что указывает на их проблемы в обороне.
Последние матчи «Вильярреала»:
- «Реал Мадрид» 2:0 «Вильярреал»
- «Вильярреал» 3:1 «Лас-Пальмас»
- «Эспаньол» 1:2 «Вильярреал»
- «Вильярреал» 1:5 «Барселона»
- «Мальорка» 1:2 «Вильярреал»
«Хетафе»
«Хетафе» занимает 16-е место, набрав 8 очков. Команда демонстрирует неоднозначные результаты, но стабильно забивает в матчах, что делает их опасным соперником. В последних 5 играх «Хетафе» забили 5 голов и пропустили столько же, что говорит о более сбалансированной игре. Мауро Арамбарри, с 2 голами в 9 матчах, ведет атаку команды, но отсутствие стабильной защиты является их слабостью.
Последние матчи «Хетафе»:
- «Хетафе» 1:1 «Осасуна»
- «Хетафе» 2:0 «Алавес»
- «Барселона» 1:0 «Хетафе»
- «Хетафе» 1:1 «Леганес»
- «Бетис» 2:1 «Хетафе»
Личные встречи
«Вильярреал» имеет явное преимущество в последних встречах с «Хетафе», не проигрывая им в 11 последних матчах. Особенно стоит отметить, что на домашнем поле «Вильярреал» доминирует, побеждая в нескольких последних встречах. Это добавляет уверенности в том, что они смогут вновь продемонстрировать свою силу в этом поединке.
Последние встречи:
- «Вильярреал» 1:1 «Хетафе»
- «Хетафе» 0:0 «Вильярреал»
- «Вильярреал» 2:1 «Хетафе»
Статистика
«Вильярреал»
- Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов
«Хетафе»
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
Прогноз на матч «Вильярреал» – «Хетафе»
«Вильярреал» считается фаворитом матча благодаря своей атакующей мощи и доминирующим выступлениям против «Хетафе» в последних встречах. Несмотря на слабую оборону, их атака должна компенсировать пропущенные голы. С учетом результатов «Хетафе» в последних матчах и их проблем на выезде, можно ожидать, что «Вильярреал» добьется успеха, хотя и в упорной борьбе.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Вильярреала» – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Вильярреала» за коэффициент 1.80.
Прогноз на точный счет
С учетом формы обеих команд и их выступлений в личных встречах, наиболее вероятным исходом видится победа «Вильярреала» с результатом 2:1.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Вильярреала» за коэффициент 7.00.