20 октября 2024 года на стадионе «Эстадио де ла Серамика» состоится матч 10-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Хетафе». Оба клуба находятся в разных частях турнирной таблицы, и этот матч важен для обеих команд, чтобы укрепить свои позиции.

«Вильярреал»

«Вильярреал» занимает 4-е место с 17 очками после 9 туров. Команда демонстрирует стабильную атаку, в последних 5 играх забивая 8 голов, но при этом их оборона остается слабым звеном – 10 пропущенных мячей за те же матчи. Лучший бомбардир команды, Айосе Перес, забил 6 мячей в 7 матчах, что делает его ключевым игроком в предстоящем матче. Важно отметить, что «Вильярреал» пропускает в 11 последних матчах Ла Лиги, что указывает на их проблемы в обороне.

Последние матчи «Вильярреала»:

«Хетафе»

«Хетафе» занимает 16-е место, набрав 8 очков. Команда демонстрирует неоднозначные результаты, но стабильно забивает в матчах, что делает их опасным соперником. В последних 5 играх «Хетафе» забили 5 голов и пропустили столько же, что говорит о более сбалансированной игре. Мауро Арамбарри, с 2 голами в 9 матчах, ведет атаку команды, но отсутствие стабильной защиты является их слабостью.

Последние матчи «Хетафе»:

Личные встречи

«Вильярреал» имеет явное преимущество в последних встречах с «Хетафе», не проигрывая им в 11 последних матчах. Особенно стоит отметить, что на домашнем поле «Вильярреал» доминирует, побеждая в нескольких последних встречах. Это добавляет уверенности в том, что они смогут вновь продемонстрировать свою силу в этом поединке.

Последние встречи:

«Вильярреал» 1:1 «Хетафе»

«Хетафе» 0:0 «Вильярреал»

«Вильярреал» 2:1 «Хетафе»

Статистика

«Вильярреал»

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

«Хетафе»

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Хетафе»

«Вильярреал» считается фаворитом матча благодаря своей атакующей мощи и доминирующим выступлениям против «Хетафе» в последних встречах. Несмотря на слабую оборону, их атака должна компенсировать пропущенные голы. С учетом результатов «Хетафе» в последних матчах и их проблем на выезде, можно ожидать, что «Вильярреал» добьется успеха, хотя и в упорной борьбе.

Рекомендации для ставок:

Победа «Вильярреала» – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Обе команды забьют – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Вильярреала» за коэффициент 1.80.

Прогноз на точный счет

С учетом формы обеих команд и их выступлений в личных встречах, наиболее вероятным исходом видится победа «Вильярреала» с результатом 2:1.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Вильярреала» за коэффициент 7.00.