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    • Прогноз на точный счет матча «Вильярреал» – «Хетафе», Испания. Ла Лига, 20 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Вильярреал» – «Хетафе», Испания. Ла Лига, 20 октября 2024 года

    20 октября 2024 года на стадионе «Эстадио де ла Серамика» состоится матч 10-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Хетафе». Оба клуба находятся в разных частях турнирной таблицы, и этот матч важен для обеих команд, чтобы укрепить свои позиции.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» занимает 4-е место с 17 очками после 9 туров. Команда демонстрирует стабильную атаку, в последних 5 играх забивая 8 голов, но при этом их оборона остается слабым звеном – 10 пропущенных мячей за те же матчи. Лучший бомбардир команды, Айосе Перес, забил 6 мячей в 7 матчах, что делает его ключевым игроком в предстоящем матче. Важно отметить, что «Вильярреал» пропускает в 11 последних матчах Ла Лиги, что указывает на их проблемы в обороне.

    Последние матчи «Вильярреала»:

    «Хетафе»

    «Хетафе» занимает 16-е место, набрав 8 очков. Команда демонстрирует неоднозначные результаты, но стабильно забивает в матчах, что делает их опасным соперником. В последних 5 играх «Хетафе» забили 5 голов и пропустили столько же, что говорит о более сбалансированной игре. Мауро Арамбарри, с 2 голами в 9 матчах, ведет атаку команды, но отсутствие стабильной защиты является их слабостью.

    Последние матчи «Хетафе»:

    Личные встречи

    «Вильярреал» имеет явное преимущество в последних встречах с «Хетафе», не проигрывая им в 11 последних матчах. Особенно стоит отметить, что на домашнем поле «Вильярреал» доминирует, побеждая в нескольких последних встречах. Это добавляет уверенности в том, что они смогут вновь продемонстрировать свою силу в этом поединке.

    Последние встречи:

    • «Вильярреал» 1:1 «Хетафе»
    • «Хетафе» 0:0 «Вильярреал»
    • «Вильярреал» 2:1 «Хетафе»

    Статистика

    «Вильярреал»

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

    «Хетафе»

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

    Прогноз на матч «Вильярреал» – «Хетафе»

    «Вильярреал» считается фаворитом матча благодаря своей атакующей мощи и доминирующим выступлениям против «Хетафе» в последних встречах. Несмотря на слабую оборону, их атака должна компенсировать пропущенные голы. С учетом результатов «Хетафе» в последних матчах и их проблем на выезде, можно ожидать, что «Вильярреал» добьется успеха, хотя и в упорной борьбе.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Вильярреала» – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Вильярреала» за коэффициент 1.80.

    Прогноз на точный счет

    С учетом формы обеих команд и их выступлений в личных встречах, наиболее вероятным исходом видится победа «Вильярреала» с результатом 2:1.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Вильярреала» за коэффициент 7.00.

    Источник: «Бомбардир»

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