20.10.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 10 тур
Испания. Примера, 10 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
4-1-2-2-1
13
Конде
23
Кардона
39
Альбиоль
3
Байи
26
Фемения
18
Гуйе
14
Комесанья
10
Парехо
10
Баэна
11
Акомах
11
Барри
3-3-2-1-1
13
Сорья
2
Иглесиас
2
Джене
15
Альдрете
20
Сола
21
Уче
15
Рико
8
Арамбарри
6
Милья
23
Перес
91
Йылдырым
3
Байи
6
Наварро
6
Наварро
3
Байи
18
Гуйе
11
Террац
11
Террац
18
Гуйе
10
Баэна
10
Пино
10
Пино
10
Баэна
11
Акомах
19
Пепе
19
Пепе
11
Акомах
23
Перес
12
Ньом
12
Ньом
23
Перес
20
Сола
19
Федерико
19
Федерико
20
Сола
21
Уче
30
Родригес
30
Родригес
21
Уче
Остались в запасе
Вильярреал
Хетафе
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
16
Пау Кабанес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Иржи Летачек
ВР
35
Djordjije Medenica
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
16
Пау Кабанес
ЦФ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
35
Djordjije Medenica
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Вильярреал - Хетафе
4
3
Всего ударов по воротам
10
21
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
18
21
Офсайды
1
1
Количество передач
367
268
Сейвы
3
3
Точность передач %
74
72
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
1
10
Удары из пределов штрафной
8
15
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.92
2.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Хетафе», 10-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Хетафе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»