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  • «Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

20 октября 2024, 18:20
Вильярреал
20.10.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 10 тур
1 : 1
Завершен
Хетафе
44' С. Комесанья
87' М. Арамбарри (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
(К) ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
21
Крисантус Уче
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
10
Йереми Пино
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
16
Пау Кабанес
ЦФ
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
35
Djordjije Medenica
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
19
Петер Федерико
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Конде
23
Кардона
39
Альбиоль
3
Байи
26
Фемения
18
Гуйе
14
Комесанья
10
Парехо
10
Баэна
11
Акомах
11
Барри
3-3-2-1-1
13
Сорья
2
Иглесиас
2
Джене
15
Альдрете
20
Сола
21
Уче
15
Рико
8
Арамбарри
6
Милья
23
Перес
91
Йылдырым
3
Байи
6
Наварро
6
Наварро
3
Байи
18
Гуйе
11
Террац
11
Террац
18
Гуйе
10
Баэна
10
Пино
10
Пино
10
Баэна
11
Акомах
19
Пепе
19
Пепе
11
Акомах
23
Перес
12
Ньом
12
Ньом
23
Перес
20
Сола
19
Федерико
19
Федерико
20
Сола
21
Уче
30
Родригес
30
Родригес
21
Уче
Остались в запасе
Вильярреал
Хетафе
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
16
Пау Кабанес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Иржи Летачек
ВР
35
Djordjije Medenica
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
16
Пау Кабанес
ЦФ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
35
Djordjije Medenica
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Вильярреал - Хетафе
4
3
Всего ударов по воротам
10
21
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
18
21
Офсайды
1
1
Количество передач
367
268
Сейвы
3
3
Точность передач %
74
72
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
1
10
Удары из пределов штрафной
8
15
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.92
2.19

Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Хетафе», 10-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Хетафе»

«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Хетафе Вильярреал
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