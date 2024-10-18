19 октября 2024 года на стадионе «Боруссия-Парк» состоится матч седьмого тура Бундеслиги между «Боруссией» М и «Хайденхаймом». Обе команды стремятся улучшить свои позиции в турнирной таблице, и этот матч станет важным этапом для обеих.

«Боруссия» М

«Боруссия» М после шести туров занимает 14 место с шестью очками. Команда не демонстрирует стабильных результатов, чередуя победы и поражения. В последней игре они уступили «Аугсбургу» (1:2), но в матче против «Униона Берлин» смогли одержать минимальную победу (1:0). Лучший бомбардир команды – Тим Кляйндинст с 3 голами в 7 матчах. В последних пяти играх «Боруссия» забила 8 голов, пропустив 7, что подчеркивает проблемы в защите.

Последние матчи «Боруссии» М:

«Ферль» 0:5 «Боруссия» М (товарищеский матч)

«Аугсбург» 2:1 «Боруссия» М

«Боруссия» М 1:0 «Унион Берлин»

«Айнтрахт Ф» 2:0 «Боруссия» М

«Боруссия» М 1:3 «Штутгарт»

«Хайденхайм»

«Хайденхайм» набрал 9 очков и занимает 9 место в таблице. Команда показывает неплохие результаты, особенно на выезде, где они не проигрывают в 9 из 11 последних матчей. Однако в последних играх команда пропустила 9 голов, что указывает на проблемы в обороне. В атаке выделяется Максимилиан Бройниг с 5 голами в 10 играх. В последних пяти матчах «Хайденхайм» забил 6 голов, пропустив 9.

Последние матчи «Хайденхайма»:

Личные встречи

В последних встречах между этими командами «Боруссия» М имеет преимущество. В прошлом сезоне они обыграли «Хайденхайм» дома со счетом 2:1 и в Кубке Германии – 3:1. Это показывает, что «Боруссия» М уверенно выступает на своем поле против этого соперника.

Последние встречи:

«Хайденхайм» 1:1 «Боруссия» М

«Боруссия» М 3:1 «Хайденхайм» (Кубок)

«Боруссия» М 2:1 «Хайденхайм»

Статистика

«Боруссия» М

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

2 победы, 3 поражения в последних 5 матчах

«Хайденхайм»

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

2 победы, 2 поражения и 1 ничья в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Боруссия» М – «Хайденхайм»

Учитывая текущие формы команд и их статистику, можно ожидать, что «Боруссия» М будет контролировать игру на своем поле, особенно учитывая успешный опыт против «Хайденхайма» в последних матчах. «Хайденхайм» имеет шансы на гол, но слабая оборона и уверенность «Боруссии» М дома могут сыграть ключевую роль.

Рекомендации для ставок:

Победа «Боруссии» М – коэффициент 2.00

Обе команды забьют – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Боруссии» М за коэффициент 2.00.

Прогноз на точный счет

Исходя из анализа и статистики, наиболее вероятным результатом видится победа «Боруссии» М с минимальным преимуществом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Боруссии» М за 8.50.