19 октября 2024 года на «ПреЗеро-Арене» состоится матч 7-го тура Бундеслиги между «Хоффенхаймом» и «Бохумом». Оба коллектива находятся в нижней части турнирной таблицы и стремятся к выходу из кризиса.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» занимает 16-е место в Бундеслиге с 4 очками после 6 туров. Команда не может выиграть в 5 последних матчах, но сохраняет хорошую результативность, забивая на протяжении 14 матчей подряд в чемпионате. В последних 5 играх «Хоффенхайм» забил 8 голов и пропустил столько же, что говорит о проблемах в обороне, но и о стабильности атаки. Мариус Бюльтер с 4 голами в 9 матчах остается главным оружием команды.

Последние матчи «Хоффенхайма»:

«Бохум»

«Бохум» занимает последнее, 18-е место в Бундеслиге с 1 очком после 6 туров. Команда не выигрывает в 8 последних матчах и имеет серьeзные проблемы в обороне, пропуская в 18 матчах подряд. Тем не менее, в последних 4 играх «Бохум» обязательно забивает, демонстрируя наличие атакующего потенциала. Лучший бомбардир команды, Филипп Хофманн, забил 2 гола в 9 матчах.

Последние матчи «Бохума»:

Личные встречи

«Хоффенхайм» и «Бохум» часто встречаются в напряженных матчах. В последних шести встречах команды обменивались голами, а «Бохум» стабильно забивает в матчах против «Хоффенхайма». Тем не менее, именно «Хоффенхайм» добивался большего успеха в этих противостояниях, особенно на домашнем стадионе.

Последние встречи:

Статистика

«Хоффенхайм»

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

2 ничьи, 3 поражения в последних 5 матчах

«Бохум»

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 13 голов

2 ничьи, 3 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Бохум»

Обе команды демонстрируют слабую игру в обороне, но их атакующий потенциал позволяет ожидать результативного матча. «Хоффенхайм» имеет преимущество в виде домашнего поля и стабильной формы в атаке, что может сыграть ключевую роль. «Бохум» же, несмотря на неудачи, продолжает забивать в каждом матче, что делает его опасным соперником.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.55

Победа «Хоффенхайма» – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.55.

Прогноз на точный счет

С учетом нестабильной обороны обеих команд и их способности забивать, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Хоффенхайма» со счетом 3:2.

Рекомендация: 3:2 в пользу «Хоффенхайма» за коэффициент 9.00.