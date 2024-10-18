19 октября 2024 года на «ПреЗеро-Арене» состоится матч 7-го тура Бундеслиги между «Хоффенхаймом» и «Бохумом». Оба коллектива находятся в нижней части турнирной таблицы и стремятся к выходу из кризиса.
«Хоффенхайм»
«Хоффенхайм» занимает 16-е место в Бундеслиге с 4 очками после 6 туров. Команда не может выиграть в 5 последних матчах, но сохраняет хорошую результативность, забивая на протяжении 14 матчей подряд в чемпионате. В последних 5 играх «Хоффенхайм» забил 8 голов и пропустил столько же, что говорит о проблемах в обороне, но и о стабильности атаки. Мариус Бюльтер с 4 голами в 9 матчах остается главным оружием команды.
Последние матчи «Хоффенхайма»:
- «Штутгарт» 1:1 «Хоффенхайм»
- «Хоффенхайм» 2:0 «Динамо Киев» (Лига Европы)
- «Хоффенхайм» 3:4 «Вердер»
- «Мидтьюлланд» 1:1 «Хоффенхайм» (Лига Европы)
- «Унион Берлин» 2:1 «Хоффенхайм»
«Бохум»
«Бохум» занимает последнее, 18-е место в Бундеслиге с 1 очком после 6 туров. Команда не выигрывает в 8 последних матчах и имеет серьeзные проблемы в обороне, пропуская в 18 матчах подряд. Тем не менее, в последних 4 играх «Бохум» обязательно забивает, демонстрируя наличие атакующего потенциала. Лучший бомбардир команды, Филипп Хофманн, забил 2 гола в 9 матчах.
Последние матчи «Бохума»:
- «Кельн» 2:2 «Бохум» (Товарищеский матч)
- «Бохум» 1:3 «Вольфсбург»
- «Боруссия Д» 4:2 «Бохум»
- «Бохум» 2:2 «Хольштайн Киль»
- «Фрайбург» 2:1 «Бохум»
Личные встречи
«Хоффенхайм» и «Бохум» часто встречаются в напряженных матчах. В последних шести встречах команды обменивались голами, а «Бохум» стабильно забивает в матчах против «Хоффенхайма». Тем не менее, именно «Хоффенхайм» добивался большего успеха в этих противостояниях, особенно на домашнем стадионе.
Последние встречи:
- «Бохум» 3:2 «Хоффенхайм» (2024)
- «Хоффенхайм» 3:1 «Бохум» (2023)
- «Бохум» 5:2 «Хоффенхайм» (2023)
Статистика
«Хоффенхайм»
- Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
- 2 ничьи, 3 поражения в последних 5 матчах
«Бохум»
- Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 13 голов
- 2 ничьи, 3 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Бохум»
Обе команды демонстрируют слабую игру в обороне, но их атакующий потенциал позволяет ожидать результативного матча. «Хоффенхайм» имеет преимущество в виде домашнего поля и стабильной формы в атаке, что может сыграть ключевую роль. «Бохум» же, несмотря на неудачи, продолжает забивать в каждом матче, что делает его опасным соперником.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.55
- Победа «Хоффенхайма» – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.55.
Прогноз на точный счет
С учетом нестабильной обороны обеих команд и их способности забивать, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Хоффенхайма» со счетом 3:2.
Рекомендация: 3:2 в пользу «Хоффенхайма» за коэффициент 9.00.