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    • Прогноз на точный счет матча «Хоффенхайм» – «Бохум», Бундеслига, 19 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Хоффенхайм» – «Бохум», Бундеслига, 19 октября 2024 года

    19 октября 2024 года на «ПреЗеро-Арене» состоится матч 7-го тура Бундеслиги между «Хоффенхаймом» и «Бохумом». Оба коллектива находятся в нижней части турнирной таблицы и стремятся к выходу из кризиса.

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» занимает 16-е место в Бундеслиге с 4 очками после 6 туров. Команда не может выиграть в 5 последних матчах, но сохраняет хорошую результативность, забивая на протяжении 14 матчей подряд в чемпионате. В последних 5 играх «Хоффенхайм» забил 8 голов и пропустил столько же, что говорит о проблемах в обороне, но и о стабильности атаки. Мариус Бюльтер с 4 голами в 9 матчах остается главным оружием команды.

    Последние матчи «Хоффенхайма»:

    • «Штутгарт» 1:1 «Хоффенхайм»
    • «Хоффенхайм» 2:0 «Динамо Киев» (Лига Европы)
    • «Хоффенхайм» 3:4 «Вердер»
    • «Мидтьюлланд» 1:1 «Хоффенхайм» (Лига Европы)
    • «Унион Берлин» 2:1 «Хоффенхайм»

    «Бохум»

    «Бохум» занимает последнее, 18-е место в Бундеслиге с 1 очком после 6 туров. Команда не выигрывает в 8 последних матчах и имеет серьeзные проблемы в обороне, пропуская в 18 матчах подряд. Тем не менее, в последних 4 играх «Бохум» обязательно забивает, демонстрируя наличие атакующего потенциала. Лучший бомбардир команды, Филипп Хофманн, забил 2 гола в 9 матчах.

    Последние матчи «Бохума»:

    Личные встречи

    «Хоффенхайм» и «Бохум» часто встречаются в напряженных матчах. В последних шести встречах команды обменивались голами, а «Бохум» стабильно забивает в матчах против «Хоффенхайма». Тем не менее, именно «Хоффенхайм» добивался большего успеха в этих противостояниях, особенно на домашнем стадионе.

    Последние встречи:

    • «Бохум» 3:2 «Хоффенхайм» (2024)
    • «Хоффенхайм» 3:1 «Бохум» (2023)
    • «Бохум» 5:2 «Хоффенхайм» (2023)

    Статистика

    «Хоффенхайм»

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 2 ничьи, 3 поражения в последних 5 матчах

    «Бохум»

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 13 голов
    • 2 ничьи, 3 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Бохум»

    Обе команды демонстрируют слабую игру в обороне, но их атакующий потенциал позволяет ожидать результативного матча. «Хоффенхайм» имеет преимущество в виде домашнего поля и стабильной формы в атаке, что может сыграть ключевую роль. «Бохум» же, несмотря на неудачи, продолжает забивать в каждом матче, что делает его опасным соперником.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.55
    • Победа «Хоффенхайма» – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.55.

    Прогноз на точный счет

    С учетом нестабильной обороны обеих команд и их способности забивать, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Хоффенхайма» со счетом 3:2.

    Рекомендация: 3:2 в пользу «Хоффенхайма» за коэффициент 9.00.

    Источник: «Бомбардир»

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