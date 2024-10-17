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    • Слуцкий – о работе в Медиалиге: «Только если всех моих родственников возьмут в заложники»

    Слуцкий – о работе в Медиалиге: «Только если всех моих родственников возьмут в заложники»

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий объяснил, почему его не будет в Медиалиге.

    «Азамат [Мусагалиев] очень настойчиво звал в ФК «10». Я вежливо отвечал: «Спасибо большое, но мне не интересно».

    Он продолжал, и однажды я ему ответил: «Азамат, представь тебя позовет камызякская команда из средней школы сыграть в астраханской лиге КВН. Тебя, чемпиона высшей лиги».

    Он опять: «У меня игроки команды КФК». Я ему: «Спасибо, но я работал со сборной России, Кварацхелией, Головиным, Джерродом Боуэном, Эдегором…»

    Его последний аргумент: «Мы планируем сыграть с «Зенитом» в конце года». На что я заявил: «Да я с этим «Зенитом» играл миллиард раз! С «МЮ», с «Реалом», с кем угодно!»

    Он повторял, что я хожу на шоу, значит, мне интересна медийка. Да, мне интересно участвовать в шоу, но футбол для меня – не медийная история. В «Десятке» я буду тренировать футболистов определенного уровня, каких я уже лет 20 не тренировал. Мне это неинтересно.

    Медиафутбол – это футбол. Ты не можешь начать по-другому относиться к своей основной деятельности, которой ты отдал столько лет и так много завоевал. Но в то же время ты можешь быть медийным в чем-то другом.

    Я вас уверяю, что игроки, которые приходят в медиафутбол после РПЛ, – это чисто финансовая история. Медийные звезды медиафутбола – это не выходцы из профи. Поэтому эта история не для меня и не для Дзюбы.

    Я могу появиться в МФЛ, если будет какая-то амбассадорская история, чтобы я просто пришел, пошутил, постоял на бровке.

    Но именно тренером… Если только всех моих родственников возьмут в заложники, приставят пистолет к голове. И то я соглашусь, чтобы парочку вынесли, на последнем скажу: «Ладно, я готов», – сказал Слуцкий.

    • «Шанхай Шэньхуа» идет на 2-м месте в чемпионате Китая после 27 туров.
    • Отставание от лидера – 2 очка.
    • Слуцкий работает в Азии с января.

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    Источник: Спортс’’

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