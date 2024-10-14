15 октября 2024 года на стадионе «Stadion im. Dolena Omurzakova» пройдет матч квалификации Чемпионата мира между сборными Кыргызстана и КНДР. Обе команды продолжают борьбу за очки, чтобы улучшить свои позиции в группе, однако явного фаворита в этом противостоянии нет.
Киргизия
Киргизия переживает не лучший период, проиграв три последних матча в квалификации ЧМ. Команда занимает последнее место в группе, не набрав ни одного очка после трех туров. Основные проблемы команды связаны с игрой в обороне – в последних пяти матчах они пропустили девять голов. Лучший бомбардир команды – Джоэл Коджо, который забил пять голов в одиннадцати матчах, но его усилий пока недостаточно для стабильных результатов.
Последние матчи Кыргызстана:
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Катар 3:1 Киргизия
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Киргизия 2:3 Узбекистан
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Иран 1:0 Киргизия
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Оман 1:1 Киргизия
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Киргизия 1:1 Малайзия
КНДР
КНДР также находится в сложной ситуации, не выигрывая на протяжении пяти последних матчей. Команда набрала всего два очка в трех турах и занимает пятое место в группе. Несмотря на неудачные результаты, команда показывает неплохую игру в атаке благодаря Чжон Иль Гвану, который забил пять голов в шести матчах. Однако проблемы с обороной мешают КНДР добиться победных результатов – в последних четырех матчах команда пропускала голы.
Последние матчи КНДР:
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ОАЭ 1:1 КНДР
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КНДР 2:2 Катар
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Узбекистан 1:0 КНДР
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Иордания 2:1 КНДР
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Иордания 0:0 КНДР
Личные встречи
Команды встречались на официальном уровне ранее, и КНДР одержала победу в очном противостоянии со счетом 4:0 в рамках Кубка вызова АФК в 2010 году. Кыргызстану предстоит непростая задача, учитывая прошлый результат, и команде нужно будет усилить свою игру в защите, чтобы добиться положительного результата в этом матче.
Статистика
Киргизия
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Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
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Забито в последних 5 матчах: 5 голов
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Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
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2 ничьи и 3 поражения в последних 5 матчах
КНДР
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Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
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Забито в последних 5 матчах: 4 гола
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Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
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2 ничьи, 2 поражения и 1 победа в последних 5 матчах
Прогноз на матч Киргизия – КНДР
Учитывая текущие формы команд, можно ожидать равную борьбу с небольшим количеством голов. Обе команды испытывают проблемы с результативностью и стабильностью обороны, поэтому маловероятно, что матч закончится с крупным счетом. Киргизия играет на своем поле и будет стараться использовать этот фактор для достижения положительного результата, но КНДР также покажет упорство в этом противостоянии.
Рекомендации для ставок:
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Ничья – коэффициент 3.20
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Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
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Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничья с минимальным количеством голов.
Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.