15 октября 2024 года на стадионе «Stadion im. Dolena Omurzakova» пройдет матч квалификации Чемпионата мира между сборными Кыргызстана и КНДР. Обе команды продолжают борьбу за очки, чтобы улучшить свои позиции в группе, однако явного фаворита в этом противостоянии нет.

Киргизия

Киргизия переживает не лучший период, проиграв три последних матча в квалификации ЧМ. Команда занимает последнее место в группе, не набрав ни одного очка после трех туров. Основные проблемы команды связаны с игрой в обороне – в последних пяти матчах они пропустили девять голов. Лучший бомбардир команды – Джоэл Коджо, который забил пять голов в одиннадцати матчах, но его усилий пока недостаточно для стабильных результатов.

Последние матчи Кыргызстана:

Катар 3:1 Киргизия

Киргизия 2:3 Узбекистан

Иран 1:0 Киргизия

Оман 1:1 Киргизия

Киргизия 1:1 Малайзия

КНДР

КНДР также находится в сложной ситуации, не выигрывая на протяжении пяти последних матчей. Команда набрала всего два очка в трех турах и занимает пятое место в группе. Несмотря на неудачные результаты, команда показывает неплохую игру в атаке благодаря Чжон Иль Гвану, который забил пять голов в шести матчах. Однако проблемы с обороной мешают КНДР добиться победных результатов – в последних четырех матчах команда пропускала голы.

Последние матчи КНДР:

ОАЭ 1:1 КНДР

КНДР 2:2 Катар

Узбекистан 1:0 КНДР

Иордания 2:1 КНДР

Иордания 0:0 КНДР

Личные встречи

Команды встречались на официальном уровне ранее, и КНДР одержала победу в очном противостоянии со счетом 4:0 в рамках Кубка вызова АФК в 2010 году. Кыргызстану предстоит непростая задача, учитывая прошлый результат, и команде нужно будет усилить свою игру в защите, чтобы добиться положительного результата в этом матче.

Статистика

Киргизия

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

2 ничьи и 3 поражения в последних 5 матчах

КНДР

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

2 ничьи, 2 поражения и 1 победа в последних 5 матчах

Прогноз на матч Киргизия – КНДР

Учитывая текущие формы команд, можно ожидать равную борьбу с небольшим количеством голов. Обе команды испытывают проблемы с результативностью и стабильностью обороны, поэтому маловероятно, что матч закончится с крупным счетом. Киргизия играет на своем поле и будет стараться использовать этот фактор для достижения положительного результата, но КНДР также покажет упорство в этом противостоянии.

Рекомендации для ставок:

Ничья – коэффициент 3.20

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничья с минимальным количеством голов.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.