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    • Прогноз на точный счет матча Саудовская Аравия – Япония, Квалификация ЧМ. Азия, 10 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Саудовская Аравия – Япония, Квалификация ЧМ. Азия, 10 октября 2024 года

    10 октября 2024 года на стадионе «King Abdullah Sports City» состоится матч третьего тура Квалификации чемпионата мира среди азиатских команд между сборными Саудовской Аравии и Японии. Обе команды демонстрируют интересный футбол, однако Япония явно выступает в качестве фаворита благодаря впечатляющей форме.

    Саудовская Аравия

    Сборная Саудовской Аравии показывает неплохие результаты в последних матчах, не проигрывая в пяти из семи последних игр. Команда стабильно забивает в последних восьми матчах в рамках Квалификации ЧМ, что говорит о хорошей атакующей организации. В последних пяти встречах Саудовская Аравия забила восемь голов (в среднем 1.60 за игру), но также пропустила пять голов (в среднем 1.00 за игру). В предыдущей встрече против Китая они одержали победу со счетом 2:1, показав уверенные действия в атаке.

    Последние матчи Саудовской Аравии:

    • Китай 1:2 Саудовская Аравия

    • Саудовская Аравия 1:1 Индонезия

    • Саудовская Аравия 1:2 Иордания

    • Пакистан 0:3 Саудовская Аравия

    • Таджикистан 1:1 Саудовская Аравия

    Япония

    Сборная Японии находится на пике своей формы, побеждая в семи последних матчах в рамках Квалификации ЧМ. Команда не пропускает в семи последних матчах, что подчеркивает высокое качество их защиты. В последних пяти играх японцы забили впечатляющие 23 гола (в среднем 4.60 за игру), не пропустив ни одного. Япония демонстрирует мощную атакующую игру и надежную оборону, что делает еe явным фаворитом в предстоящем матче. В недавней игре против Бахрейна Япония одержала разгромную победу со счетом 5:0.

    Последние матчи Японии:

    • Бахрейн 0:5 Япония

    • Япония 7:0 Китай

    • Япония 5:0 Сирия

    • Мьянма 0:5 Япония

    • Япония 1:0 КНДР

    Личные встречи

    История личных встреч также говорит в пользу Японии, которая побеждала Саудовскую Аравию в трех из последних пяти матчей. Последняя встреча в рамках Квалификации ЧМ состоялась в феврале 2022 года и завершилась победой Японии со счетом 2:0. В то же время Саудовская Аравия способна преподнести сюрприз, как это было в октябре 2021 года, когда они одержали минимальную победу со счетом 1:0 на своем поле.

    Последние матчи личных встреч:

    • Япония 2:0 Саудовская Аравия (1 февраля 2022)

    • Саудовская Аравия 1:0 Япония (7 октября 2021)

    • Япония 1:0 Саудовская Аравия (21 января 2019)

    • Саудовская Аравия 1:0 Япония (5 сентября 2017)

    • Япония 2:1 Саудовская Аравия (15 ноября 2016)

    Статистика

    Саудовская Аравия:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение

    Япония:

    • Забивает в среднем: 4.60 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 0.00 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 5 побед

    Прогноз на матч Саудовская Аравия – Япония

    С учетом текущей формы обеих команд, Япония выглядит явным фаворитом в этом противостоянии. Команда демонстрирует не только впечатляющую результативность в атаке, но и отличную защиту, которая не позволяет соперникам забивать. Саудовская Аравия способна создать проблемы для обороны Японии, однако их нестабильная игра в защите и слабая форма в последних матчах делают вероятность их победы крайне низкой. Ожидается, что Япония одержит уверенную победу, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Победа Японии – коэффициент 1.50

    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.60

    Рекомендация: Победа Японии за коэффициент 1.50.

    Прогноз на точный счет:

    Наиболее вероятным исходом видится победа Японии со счетом 3:0.

    Рекомендация: 3:0 в пользу Японии за коэффициент 7.00.

    Источник: «Бомбардир»

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