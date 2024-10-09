10 октября 2024 года на стадионе «King Abdullah Sports City» состоится матч третьего тура Квалификации чемпионата мира среди азиатских команд между сборными Саудовской Аравии и Японии. Обе команды демонстрируют интересный футбол, однако Япония явно выступает в качестве фаворита благодаря впечатляющей форме.

Саудовская Аравия

Сборная Саудовской Аравии показывает неплохие результаты в последних матчах, не проигрывая в пяти из семи последних игр. Команда стабильно забивает в последних восьми матчах в рамках Квалификации ЧМ, что говорит о хорошей атакующей организации. В последних пяти встречах Саудовская Аравия забила восемь голов (в среднем 1.60 за игру), но также пропустила пять голов (в среднем 1.00 за игру). В предыдущей встрече против Китая они одержали победу со счетом 2:1, показав уверенные действия в атаке.

Последние матчи Саудовской Аравии:

Китай 1:2 Саудовская Аравия

Саудовская Аравия 1:1 Индонезия

Саудовская Аравия 1:2 Иордания

Пакистан 0:3 Саудовская Аравия

Таджикистан 1:1 Саудовская Аравия

Япония

Сборная Японии находится на пике своей формы, побеждая в семи последних матчах в рамках Квалификации ЧМ. Команда не пропускает в семи последних матчах, что подчеркивает высокое качество их защиты. В последних пяти играх японцы забили впечатляющие 23 гола (в среднем 4.60 за игру), не пропустив ни одного. Япония демонстрирует мощную атакующую игру и надежную оборону, что делает еe явным фаворитом в предстоящем матче. В недавней игре против Бахрейна Япония одержала разгромную победу со счетом 5:0.

Последние матчи Японии:

Бахрейн 0:5 Япония

Япония 7:0 Китай

Япония 5:0 Сирия

Мьянма 0:5 Япония

Япония 1:0 КНДР

Личные встречи

История личных встреч также говорит в пользу Японии, которая побеждала Саудовскую Аравию в трех из последних пяти матчей. Последняя встреча в рамках Квалификации ЧМ состоялась в феврале 2022 года и завершилась победой Японии со счетом 2:0. В то же время Саудовская Аравия способна преподнести сюрприз, как это было в октябре 2021 года, когда они одержали минимальную победу со счетом 1:0 на своем поле.

Последние матчи личных встреч:

Япония 2:0 Саудовская Аравия (1 февраля 2022)

Саудовская Аравия 1:0 Япония (7 октября 2021)

Япония 1:0 Саудовская Аравия (21 января 2019)

Саудовская Аравия 1:0 Япония (5 сентября 2017)

Япония 2:1 Саудовская Аравия (15 ноября 2016)

Статистика

Саудовская Аравия:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Последние 5 матчей: 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение

Япония:

Забивает в среднем: 4.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.00 гола за матч

Последние 5 матчей: 5 побед

Прогноз на матч Саудовская Аравия – Япония

С учетом текущей формы обеих команд, Япония выглядит явным фаворитом в этом противостоянии. Команда демонстрирует не только впечатляющую результативность в атаке, но и отличную защиту, которая не позволяет соперникам забивать. Саудовская Аравия способна создать проблемы для обороны Японии, однако их нестабильная игра в защите и слабая форма в последних матчах делают вероятность их победы крайне низкой. Ожидается, что Япония одержит уверенную победу, сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Рекомендации для ставок и коэффициенты:

Победа Японии – коэффициент 1.50

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.60

Рекомендация: Победа Японии за коэффициент 1.50.

Прогноз на точный счет:

Наиболее вероятным исходом видится победа Японии со счетом 3:0.

Рекомендация: 3:0 в пользу Японии за коэффициент 7.00.