10 октября 2024 года на стадионе «Adelaide Oval» состоится матч в рамках квалификации чемпионата мира среди сборных Австралии и Китая. Обе команды находятся в разных игровых формах, и этот матч станет важным испытанием для обеих сторон.

Австралия

Сборная Австралии демонстрирует уверенную игру в последних матчах, хотя последняя игра против Индонезии завершилась нулевой ничьей. В последних пяти играх Австралии удалось забить 12 голов, что составляет в среднем 2.40 гола за матч, при этом команда пропустила всего один гол. Хорошая организация обороны позволяет австралийцам контролировать ход матчей и минимизировать количество пропущенных мячей.

Последние матчи Австралии:

Индонезия 0:0 Австралия

Австралия 0:1 Бахрейн

Австралия 5:0 Палестина

Бангладеш 0:2 Австралия

Ливан 0:5 Австралия

Китай

Сборная Китая, напротив, испытывает трудности в последних матчах. Команда проиграла три встречи подряд в рамках квалификации, пропуская в каждом из матчей. В последних пяти играх Китай забил 6 голов, что составляет в среднем 1.20 гола за матч, однако пропустил 12 голов – 2.40 гола за игру. Оборона выглядит нестабильно, что может стать основной проблемой в предстоящем матче против более сильного соперника.

Последние матчи Китая:

Китай 1:2 Саудовская Аравия

Япония 7:0 Китай

Южная Корея 1:0 Китай

Китай 1:1 Таиланд

Китай 4:1 Сингапур

Личные встречи

История личных встреч показывает, что преимущество на стороне Австралии. В последних четырех матчах между этими командами Австралия не проигрывает, выиграв дважды и дважды сыграв вничью. Это психологическое преимущество может оказать значительное влияние на исход предстоящей встречи.

Последние матчи личных встреч:

Китай 1:1 Австралия (16 ноября 2021)

Австралия 3:0 Китай (2 сентября 2021)

Китай 0:2 Австралия (22 января 2015)

Австралия 3:4 Китай (28 июля 2013)

Статистика

Австралия:

Забивает в среднем: 2.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.20 гола за матч

Последние 5 матчей: 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение

Китай:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч

Последние 5 матчей: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения

Прогноз на матч Австралия – Китай

С учетом текущей формы обеих команд, Австралия выглядит явным фаворитом в предстоящем матче. Команда демонстрирует отличную игру в атаке и надежную защиту, в то время как Китай имеет проблемы как в обороне, так и в атакующих действиях. Ожидается, что Австралия сможет одержать уверенную победу, используя свои сильные стороны.

Рекомендации для ставок и коэффициенты:

Победа Австралии – коэффициент 1.40

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70

Рекомендация: Победа Австралии за коэффициент 1.40.

Прогноз на точный счет:

Наиболее вероятным исходом видится победа Австралии со счетом 3:0.

Рекомендация: 3:0 в пользу Австралии за коэффициент 7.50.