Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча Австралия – Китай, Квалификация ЧМ, 10 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Австралия – Китай, Квалификация ЧМ, 10 октября 2024 года

    10 октября 2024 года на стадионе «Adelaide Oval» состоится матч в рамках квалификации чемпионата мира среди сборных Австралии и Китая. Обе команды находятся в разных игровых формах, и этот матч станет важным испытанием для обеих сторон.

    Австралия

    Сборная Австралии демонстрирует уверенную игру в последних матчах, хотя последняя игра против Индонезии завершилась нулевой ничьей. В последних пяти играх Австралии удалось забить 12 голов, что составляет в среднем 2.40 гола за матч, при этом команда пропустила всего один гол. Хорошая организация обороны позволяет австралийцам контролировать ход матчей и минимизировать количество пропущенных мячей.

    Последние матчи Австралии:

    • Индонезия 0:0 Австралия

    • Австралия 0:1 Бахрейн

    • Австралия 5:0 Палестина

    • Бангладеш 0:2 Австралия

    • Ливан 0:5 Австралия

    Китай

    Сборная Китая, напротив, испытывает трудности в последних матчах. Команда проиграла три встречи подряд в рамках квалификации, пропуская в каждом из матчей. В последних пяти играх Китай забил 6 голов, что составляет в среднем 1.20 гола за матч, однако пропустил 12 голов – 2.40 гола за игру. Оборона выглядит нестабильно, что может стать основной проблемой в предстоящем матче против более сильного соперника.

    Последние матчи Китая:

    • Китай 1:2 Саудовская Аравия

    • Япония 7:0 Китай

    • Южная Корея 1:0 Китай

    • Китай 1:1 Таиланд

    • Китай 4:1 Сингапур

    Личные встречи

    История личных встреч показывает, что преимущество на стороне Австралии. В последних четырех матчах между этими командами Австралия не проигрывает, выиграв дважды и дважды сыграв вничью. Это психологическое преимущество может оказать значительное влияние на исход предстоящей встречи.

    Последние матчи личных встреч:

    • Китай 1:1 Австралия (16 ноября 2021)

    • Австралия 3:0 Китай (2 сентября 2021)

    • Китай 0:2 Австралия (22 января 2015)

    • Австралия 3:4 Китай (28 июля 2013)

    Статистика

    Австралия:

    • Забивает в среднем: 2.40 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 0.20 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение

    Китай:

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения

    Прогноз на матч Австралия – Китай

    С учетом текущей формы обеих команд, Австралия выглядит явным фаворитом в предстоящем матче. Команда демонстрирует отличную игру в атаке и надежную защиту, в то время как Китай имеет проблемы как в обороне, так и в атакующих действиях. Ожидается, что Австралия сможет одержать уверенную победу, используя свои сильные стороны.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Победа Австралии – коэффициент 1.40

    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70

    Рекомендация: Победа Австралии за коэффициент 1.40.

    Прогноз на точный счет:

    Наиболее вероятным исходом видится победа Австралии со счетом 3:0.

    Рекомендация: 3:0 в пользу Австралии за коэффициент 7.50.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:11
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+