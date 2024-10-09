10 октября 2024 года на стадионе «Adelaide Oval» состоится матч в рамках квалификации чемпионата мира среди сборных Австралии и Китая. Обе команды находятся в разных игровых формах, и этот матч станет важным испытанием для обеих сторон.
Австралия
Сборная Австралии демонстрирует уверенную игру в последних матчах, хотя последняя игра против Индонезии завершилась нулевой ничьей. В последних пяти играх Австралии удалось забить 12 голов, что составляет в среднем 2.40 гола за матч, при этом команда пропустила всего один гол. Хорошая организация обороны позволяет австралийцам контролировать ход матчей и минимизировать количество пропущенных мячей.
Последние матчи Австралии:
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Индонезия 0:0 Австралия
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Австралия 0:1 Бахрейн
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Австралия 5:0 Палестина
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Бангладеш 0:2 Австралия
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Ливан 0:5 Австралия
Китай
Сборная Китая, напротив, испытывает трудности в последних матчах. Команда проиграла три встречи подряд в рамках квалификации, пропуская в каждом из матчей. В последних пяти играх Китай забил 6 голов, что составляет в среднем 1.20 гола за матч, однако пропустил 12 голов – 2.40 гола за игру. Оборона выглядит нестабильно, что может стать основной проблемой в предстоящем матче против более сильного соперника.
Последние матчи Китая:
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Китай 1:2 Саудовская Аравия
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Япония 7:0 Китай
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Южная Корея 1:0 Китай
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Китай 1:1 Таиланд
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Китай 4:1 Сингапур
Личные встречи
История личных встреч показывает, что преимущество на стороне Австралии. В последних четырех матчах между этими командами Австралия не проигрывает, выиграв дважды и дважды сыграв вничью. Это психологическое преимущество может оказать значительное влияние на исход предстоящей встречи.
Последние матчи личных встреч:
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Китай 1:1 Австралия (16 ноября 2021)
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Австралия 3:0 Китай (2 сентября 2021)
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Китай 0:2 Австралия (22 января 2015)
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Австралия 3:4 Китай (28 июля 2013)
Статистика
Австралия:
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Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
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Пропускает в среднем: 0.20 гола за матч
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Последние 5 матчей: 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение
Китай:
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Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
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Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч
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Последние 5 матчей: 1 победа, 1 ничья, 3 поражения
Прогноз на матч Австралия – Китай
С учетом текущей формы обеих команд, Австралия выглядит явным фаворитом в предстоящем матче. Команда демонстрирует отличную игру в атаке и надежную защиту, в то время как Китай имеет проблемы как в обороне, так и в атакующих действиях. Ожидается, что Австралия сможет одержать уверенную победу, используя свои сильные стороны.
Рекомендации для ставок и коэффициенты:
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Победа Австралии – коэффициент 1.40
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Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
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Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70
Рекомендация: Победа Австралии за коэффициент 1.40.
Прогноз на точный счет:
Наиболее вероятным исходом видится победа Австралии со счетом 3:0.
Рекомендация: 3:0 в пользу Австралии за коэффициент 7.50.