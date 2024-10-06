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    • Прогноз на точный счет матча «Платенсе» – «Ривер Плейт», Высшая лига Аргентины, 7 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Платенсе» – «Ривер Плейт», Высшая лига Аргентины, 7 октября 2024 года

    7 октября 2024 года на стадионе «Estadio Ciudad de Vicente López» пройдет матч 17-го тура Высшей лиги Аргентины между «Платенсе» и «Ривер Плейт». Обе команды находятся в разных частях турнирной таблицы: «Платенсе» пытается закрепиться в середине, а «Ривер Плейт» борется за попадание в зону международных турниров.

    «Платенсе»

    «Платенсе» после 16 туров занимает 16-е место в таблице с 20 очками. Команда демонстрирует стабильный прогресс, не проигрывая в трех последних матчах, в которых обязательно забивала. Лучшую результативность показывает нападающий Матео Пеллегрино, забивший 7 голов в 16 матчах. В последних пяти играх «Платенсе» смог забить 6 голов и пропустил 4, что говорит о сбалансированной игре команды, но недостаточной мощи в атаке.

    Команда хорошо проявляет себя в домашних играх, стараясь контролировать мяч и находить возможности для взятия ворот соперника. Стоит отметить, что в предыдущем матче с «Расингом Авельянеда» команда сумела удержать ничью со счетом 1:1, что показывает улучшение в плане обороны.

    Последние матчи «Платенсе»:

    «Ривер Плейт»

    «Ривер Плейт» занимает 8-е место с 24 очками и продолжает борьбу за попадание в зону международных турниров. Несмотря на поражение в последнем туре от «Тальереса» со счетом 0:1, команда показывает стабильные результаты в атаке и обороне. Лучший бомбардир команды – Мигель Борха, забивший 14 голов в 26 матчах, что делает его основным оружием команды в атакующих действиях.

    В последних пяти играх «Ривер Плейт» забил 7 голов и пропустил 3, что свидетельствует о надежной обороне и достаточно эффективной атаке. Команда играет уверенно и организованно, особенно на выезде, что делает ее фаворитом на предстоящий матч.

    Последние матчи «Ривер Плейт»:

    Личные встречи

    Исторически «Ривер Плейт» доминирует в матчах против «Платенсе». В последних 7 встречах «Ривер Плейт» неизменно одерживал победу, а «Платенсе» удалось забить лишь несколько голов. Это статистическое преимущество говорит о значительном опыте и классе команды «Ривер Плейт», что может сыграть важную роль в предстоящем поединке.

    Последние матчи личных встреч:

    • «Ривер Плейт» 2:1 «Платенсе» (22 мая 2023)
    • «Ривер Плейт» 2:1 «Платенсе» (13 октября 2022)
    • «Ривер Плейт» 2:1 «Платенсе» (9 мая 2022)
    • «Ривер Плейт» 3:0 «Платенсе» (30 января 2022)
    • «Платенсе» 0:1 «Ривер Плейт» (22 ноября 2021)

    Статистика

    «Платенсе»

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Последние 5 матчей: 1 победа, 3 ничьи, 1 поражение

    «Ривер Плейт»

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Последние 5 матчей: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение

    Прогноз на матч «Платенсе» – «Ривер Плейт»

    Учитывая текущую форму обеих команд и их статистику, «Ривер Плейт» выглядит явным фаворитом на победу в этом матче. Опытные игроки и стабильность в атакующих действиях позволяют предположить, что гости смогут доминировать на поле и контролировать ход игры. Однако «Платенсе» в домашних матчах показывает упорство и может создать проблемы сопернику, особенно в первые 45 минут игры.

    Ожидается, что «Ривер Плейт» сумеет взломать оборону «Платенсе» и одержит минимальную победу.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Победа «Ривер Плейт» – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Ривер Плейт» за коэффициент 1.90.

    Прогноз на точный счет:

    Наиболее вероятным исходом будет победа гостей с минимальным счетом. Предполагаемый точный счет – 1:0 в пользу «Ривер Плейт».

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Ривер Плейт» за коэффициент 6.00.

    Источник: «Бомбардир»

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