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    • Прогноз на точный счет матча «Санкт-Паули» – «Майнц», Бундеслига, 5 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Санкт-Паули» – «Майнц», Бундеслига, 5 октября 2024 года

    5 октября на стадионе «Миллернтор» пройдет встреча 6-го тура Бундеслиги между «Санкт-Паули» и «Майнцем». Оба коллектива стремятся улучшить свое положение в турнирной таблице, и предстоящая встреча обещает быть напряженной. «Санкт-Паули» пытается выбраться из нижней части таблицы, а «Майнц» показывает смешанные результаты, но стабильно забивает.

    «Санкт-Паули»

    «Санкт-Паули» после 5 туров находится на 14-м месте с 4 очками. Команда показывает нестабильную игру, особенно в защите, что привело к 6 пропущенным голам в последних 5 матчах. В атаке также не все гладко – команда забила всего 4 мяча за тот же отрезок. На домашнем поле «Санкт-Паули» выглядит увереннее, но это преимущество часто нивелируется проблемами с организацией обороны. Лучшим бомбардиром является Элиас Саад, на счету которого 2 гола.

    «Майнц»

    «Майнц» находится на 12-м месте с 5 очками после 5 туров. Команда Йонатана Буркардта демонстрирует атакующую активность, но пропускает в каждом матче. За последние 5 игр «Майнц» забил 7 голов, но при этом пропустил 10. Это указывает на склонность команды к открытой игре, что может стать ключевым фактором в предстоящем матче. Лучший бомбардир – Йонатан Буркардт, который забил 4 гола в 6 матчах.

    Личные встречи

    В последних встречах команды обменивались победами, но «Майнц» имеет более уверенные результаты в последних матчах против «Санкт-Паули». В прошлом очном матче в Бундеслиге, который состоялся в 2011 году, «Майнц» одержал победу со счетом 2:1. Стоит отметить, что «Санкт-Паули» всегда находит способ забить этому сопернику, особенно на своем поле.

    • История личных встреч:
      • Бундеслига, 14.05.2011: «Майнц» 2:1 «Санкт-Паули»
      • Бундеслига, 18.12.2010: «Санкт-Паули» 2:4 «Майнц»
      • Товарищеский матч, 15.07.2009: «Майнц» 1:1 «Санкт-Паули»
      • Вторая Бундеслига, 10.05.2009: «Санкт-Паули» 2:0 «Майнц»
      • Вторая Бундеслига, 23.11.2008: «Майнц» 2:2 «Санкт-Паули»

    Статистика

    «Санкт-Паули»

    • Средняя результативность: 0.80 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 2 поражения в последних 3 матчах

    «Майнц»

    • Средняя результативность: 1.40 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 2.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропускает в 10 последних матчах

    Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «Майнц»

    Обе команды обладают нестабильной обороной, что может привести к открытой игре с обилием голевых моментов. «Майнц» демонстрирует более уверенную игру в атаке и будет стремиться взять очки на выезде, несмотря на свою слабую защиту. «Санкт-Паули» же не отличается высокой результативностью, но играет дома, что делает матч менее предсказуемым.

    Ожидается упорная борьба с минимальным преимуществом гостей. «Майнц» может использовать свои моменты более эффективно и выйти победителем.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Фора «Майнца» (0) – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    Учитывая текущую форму и статистику команд, оптимальный прогноз на счет – минимальная победа «Майнца» с результатом 1:2. «Санкт-Паули» способен забить на своем поле, но более опытный «Майнц» должен взять верх в этом противостоянии.

    Рекомендация: 1:2 за коэффициент 8.50.

    Источник: «Бомбардир»

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