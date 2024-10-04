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    • Прогноз на точный счет матча «Хетафе» – «Осасуна», Ла Лига, 5 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Хетафе» – «Осасуна», Ла Лига, 5 октября 2024 года

    5 октября на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» состоится матч 9-го тура Ла Лиги между «Хетафе» и «Осасуной». Обе команды стремятся улучшить свои позиции в турнирной таблице и продолжить набирать очки. «Хетафе» намерен развить успех после уверенной победы над «Алавесом», тогда как «Осасуна» хочет продолжить свою серию без поражений и закрепиться в зоне еврокубков.

    «Хетафе»

    «Хетафе» занимает 15-е место с 7 очками после 8 туров и пока не может похвастаться стабильностью. Команда показывает слабую результативность в атаке и при этом довольно уязвима в защите. За последние 5 матчей «Хетафе» забил всего 4 гола, что свидетельствует о проблемах в нападении. Тем не менее, на домашнем стадионе команда играет более уверенно и не проигрывает в последних 5 матчах на своем поле. Мауро Арамбарри является лидером атаки с 2 забитыми голами, но команде не хватает более широкой поддержки со стороны других игроков.

    Последние матчи «Хетафе»:

    «Осасуна»

    «Осасуна» занимает 7-е место с 14 очками после 8 туров и выглядит более уверенно по сравнению с соперником. Команда демонстрирует результативную игру в атаке, забив 10 голов в последних 5 матчах, но имеет проблемы с обороной – 8 пропущенных голов за этот период. «Осасуна» в хорошей форме и выиграла 3 последних матча подряд, в том числе сенсационно обыграв «Барселону» со счетом 4:2. Лидером атаки является Анте Будимир, забивший 3 гола в 8 матчах, и его уверенная игра будет важным фактором в предстоящем поединке.

    Последние матчи «Осасуны»:

    Личные встречи

    В личных встречах между «Хетафе» и «Осасуной» традиционно преобладает упорная борьба. Несмотря на преимущество «Хетафе» в предыдущих играх, обе команды показывают переменные результаты, и исход поединков часто зависит от текущей формы и домашних условий. За последние 7 матчей команды обменивались победами, но «Осасуна» выиграла 3 из последних 4 очных противостояний.

    История личных встреч:

    • Ла Лига, 21.01.2024: «Осасуна» 3:2 «Хетафе»
    • Ла Лига, 17.09.2023: «Хетафе» 3:2 «Осасуна»
    • Ла Лига, 28.05.2023: «Хетафе» 2:1 «Осасуна»
    • Ла Лига, 18.09.2022: «Осасуна» 0:2 «Хетафе»
    • Ла Лига, 11.05.2022: «Осасуна» 1:1 «Хетафе»

    Статистика

    «Хетафе»

    • Средняя результативность: 0.80 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 2 победы в последних 5 матчах

    «Осасуна»

    • Средняя результативность: 2.00 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 3 победы в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Хетафе» – «Осасуна»

    Ожидается упорный матч с равной борьбой, где обе команды постараются показать себя в атаке. «Осасуна» обладает более сильной линией нападения и на данном этапе сезона выглядит предпочтительнее. Учитывая проблемы «Хетафе» в обороне и хорошую форму гостей, наиболее вероятным исходом станет победа «Осасуны». Тем не менее, хозяева постараются навязать борьбу, что делает высоко вероятным обмен голами.

    Наиболее вероятный исход – победа «Осасуны» при результативной игре с обеих сторон.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Осасуны» – коэффициент 2.30
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Победа «Осасуны» за коэффициент 2.30.

    Прогноз на точный счет

    Ожидается результативный матч с голами от обеих команд. «Осасуна» должна использовать свои шансы и одержать победу за счет более качественной игры в атаке.

    Рекомендация: 1:2 за коэффициент 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

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