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  • «Хетафе» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

«Хетафе» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

5 октября 2024, 16:05
Хетафе
05.10.2024, суббота, 17:15
Испания. Примера, 9 тур
1 : 1
Завершен
Осасуна
21' Б. Йылдырым
60' А. Будимир
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
21
Крисантус Уче
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Осасуна
1
Серхио Эррера
(К) ВР
24
Алехандро Катена
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
5
Набиль Аберден
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
28
Альберто Риско
АП
19
Петер Федерико
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
11
Коба да Коста
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
7
Хон Монкайола
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
3-3-2-1-1
13
Сорья
2
Джене
25
Беррокаль
15
Альдрете
15
Рико
21
Уче
20
Сола
8
Арамбарри
6
Милья
23
Перес
91
Йылдырым
3-1-2-3-1
1
Эррера
12
Аресо
22
Бойомо
24
Катена
6
Торро
19
Ибаньес
10
Орос
23
Бретонес
15
Сарагоса
14
Гарсия
17
Будимир
2
Джене
2
Иглесиас
2
Иглесиас
2
Джене
21
Уче
30
Родригес
30
Родригес
21
Уче
91
Йылдырым
9
Майорал
9
Майорал
91
Йылдырым
15
Сарагоса
7
Пенья
7
Пенья
15
Сарагоса
6
Торро
7
Монкайола
7
Монкайола
6
Торро
10
Орос
16
Гомес
16
Гомес
10
Орос
14
Гарсия
9
Гарсия
9
Гарсия
14
Гарсия
Остались в запасе
Хетафе
Осасуна
1
Иржи Летачек
ВР
5
Набиль Аберден
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
28
Альберто Риско
АП
19
Петер Федерико
ПВ
11
Коба да Коста
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
5
Набиль Аберден
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
28
Альберто Риско
АП
19
Петер Федерико
ПВ
11
Коба да Коста
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Хетафе - Осасуна
2
4
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
2
Нарушения
17
10
Офсайды
5
0
Количество передач
223
332
Сейвы
1
2
Точность передач %
56
68
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.78
0.09

Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Осасуны», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Осасуна»

«Хетафе» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Осасуна Хетафе
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