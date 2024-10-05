05.10.2024, суббота, 17:15
Испания. Примера, 9 тур
Испания. Примера, 9 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Хетафе
Хетафе
3-3-2-1-1
13
Сорья
2
Джене
25
Беррокаль
15
Альдрете
15
Рико
21
Уче
20
Сола
8
Арамбарри
6
Милья
23
Перес
91
Йылдырым
3-1-2-3-1
1
Эррера
12
Аресо
22
Бойомо
24
Катена
6
Торро
19
Ибаньес
10
Орос
23
Бретонес
15
Сарагоса
14
Гарсия
17
Будимир
2
Джене
2
Иглесиас
2
Иглесиас
2
Джене
21
Уче
30
Родригес
30
Родригес
21
Уче
91
Йылдырым
9
Майорал
9
Майорал
91
Йылдырым
15
Сарагоса
7
Пенья
7
Пенья
15
Сарагоса
6
Торро
7
Монкайола
7
Монкайола
6
Торро
10
Орос
16
Гомес
16
Гомес
10
Орос
14
Гарсия
9
Гарсия
9
Гарсия
14
Гарсия
Остались в запасе
Хетафе
Осасуна
1
Иржи Летачек
ВР
5
Набиль Аберден
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
28
Альберто Риско
АП
19
Петер Федерико
ПВ
11
Коба да Коста
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
5
Набиль Аберден
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
28
Альберто Риско
АП
19
Петер Федерико
ПВ
11
Коба да Коста
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Хетафе - Осасуна
2
4
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
2
Нарушения
17
10
Офсайды
5
0
Количество передач
223
332
Сейвы
1
2
Точность передач %
56
68
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.78
0.09
Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Осасуны», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Осасуна»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»