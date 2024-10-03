4 октября 2024 года на стадионе «ВВК-Арена» пройдет матч 6-го тура Бундеслиги между «Аугсбургом» и «Боруссией» М. Обе команды выступают нестабильно на старте сезона и располагаются в нижней части турнирной таблицы. «Аугсбург» занимает 15-е место, набрав всего 4 очка, а «Боруссия» М с 6 очками находится на 11-й позиции. Этот матч будет иметь ключевое значение для обеих команд, стремящихся прервать свои неудачные серии и улучшить положение в лиге.

«Аугсбург»

«Аугсбург» испытывает серьезные трудности в обороне: команда пропустила 13 голов в последних 5 матчах. Однако, в атаке клуб демонстрирует неплохие результаты, забив 9 мячей за тот же период. Лучшим бомбардиром команды является Самюэль Эссенде, на его счету 3 гола в 5 играх. В предыдущем туре «Аугсбург» потерпел разгромное поражение от «РБ Лейпциг» со счетом 0:4, что говорит о нестабильности и уязвимости в обороне. В родных стенах «Аугсбург» постарается реабилитироваться и сыграть более организованно.

Последние матчи «Аугсбурга»:

«Боруссия» М

«Боруссия» М также испытывает проблемы с результативностью и защитой. В последних 5 играх клуб пропустил 8 голов, а забил всего 6. Лучший бомбардир команды – Алассан Плеа с 2 голами в 6 матчах. В последнем туре «Боруссия» одержала минимальную победу над «Унионом» со счетом 1:0, что позволило подняться на 11-е место. Команда не отличается стабильностью, но может создать трудности «Аугсбургу», учитывая их плохую оборону. На выезде «Боруссия» традиционно играет неудачно, что снижает еe шансы на успех в этой встрече.

Последние матчи «Боруссии» М:

«Боруссия» М 1:0 «Унион Берлин»

«Айнтрахт Ф» 2:0 «Боруссия» М

«Боруссия» М 1:3 «Штутгарт»

«Бохум» 0:2 «Боруссия» М

«Боруссия» М 2:3 «Байер»

Личные встречи

История личных встреч говорит о преимуществах «Боруссии» М, которая традиционно успешнее выступает в этих противостояниях. Однако, «Аугсбург» показывает неплохие результаты на домашней арене, особенно против «Боруссии» М. В последних 5 очных матчах «Аугсбург» одержал 2 победы, 2 раза уступил и один раз сыграл вничью. В предыдущем сезоне команды обменялись победами: «Аугсбург» выиграл на выезде 2:1, а «Боруссия» М взяла реванш у себя дома со счетом 2:0.

История личных встреч:

Бундеслига, 21.01.2024: «Боруссия» М 1:2 «Аугсбург»

Бундеслига, 19.08.2023: «Аугсбург» 4:4 «Боруссия» М

Бундеслига, 27.05.2023: «Боруссия» М 2:0 «Аугсбург»

Бундеслига, 25.01.2023: «Аугсбург» 1:0 «Боруссия» М

Бундеслига, 12.02.2022: «Боруссия» М 3:2 «Аугсбург»

Статистика

«Аугсбург»

Средняя результативность: 1.80 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 2.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 13 голов

3 поражения в последних 5 матчах

«Боруссия» М

Средняя результативность: 1.20 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

3 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Аугсбург» – «Боруссия» М

Обе команды показывают нестабильную игру в обороне, и предстоящий матч может оказаться богатым на голы. «Аугсбург» постарается использовать домашний фактор и стремится набрать очки после серии неудач. «Боруссия» М, несмотря на слабую игру на выезде, также будет нацелена на победу. Учитывая высокую пропускаемость обоих коллективов, можно ожидать, что обе команды забьют.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.65

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Победа «Аугсбурга» с форой (0) – коэффициент 2.25

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.65.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – ничья с обменом голами. Оба коллектива будут стараться избежать поражения, что приведет к открытому футболу с равным количеством шансов.

Рекомендация: 2:2 за коэффициент 12.00.