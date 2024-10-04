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  • «Аугсбург» – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2024

«Аугсбург» – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2024

4 октября 2024, 20:20
Аугсбург
04.10.2024, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия М
39' К. Шлоттербек 65' А. Клод-Морис
72' Т. Кляйнденст
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
(К) ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
14
Мариус Вольф
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Филлип Тиц
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
(К) ОП
16
Филипп Сандер
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
14
Алассан Плеа
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
6
Тим Брайтхаупт
ОП
10
Арне Майер
ОП
7
Хенри Кудоссу
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
20
Рокко Райц
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
3-3-2-2
22
Лабрович
5
Бауэр
6
Гаувелеув
13
Шлоттербек
13
Яннулис
18
Якич
14
Вольф
16
Ониика
37
Реджбечай
9
Тиц
9
Мунье
4-1-1-1-3
1
Николас
29
Скалли
6
Итакура
30
Эльведи
25
Нец
5
Вайгль
16
Сандер
7
Штегер
11
Кляйнденст
70
Чванчара
14
Плеа
13
Шлоттербек
5
Матсима
5
Матсима
13
Шлоттербек
14
Вольф
7
Кудоссу
7
Кудоссу
14
Вольф
37
Реджбечай
97
Йенсен
97
Йенсен
37
Реджбечай
9
Мунье
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
9
Мунье
30
Эльведи
5
Фридрих
5
Фридрих
30
Эльведи
29
Скалли
22
Ляйнер
22
Ляйнер
29
Скалли
16
Сандер
20
Райц
20
Райц
16
Сандер
70
Чванчара
25
Хак
25
Хак
70
Чванчара
14
Плеа
22
Ранос
22
Ранос
14
Плеа
Остались в запасе
Аугсбург
Боруссия М
1
Финн Дамен
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
6
Тим Брайтхаупт
ОП
10
Арне Майер
ОП
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
21
Тобиас Зиппель
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
6
Тим Брайтхаупт
ОП
10
Арне Майер
ОП
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Аугсбург - Боруссия М
2
4
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
5
Нарушения
13
15
Офсайды
3
2
Количество передач
303
597
Сейвы
3
3
Точность передач %
70
83
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
1.29
0.58

Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» против «Боруссии» М, 6-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2024 в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» – «Боруссия» М

«Аугсбург» – «Боруссия» М: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия М Аугсбург
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