3 октября 2024 года на стадионе «Партизан» состоится матч второго тура Лиги Европы, где «Маккаби» Тель-Авив примет «Мидтьюлланд». Обе команды стремятся к победе после неоднозначных стартов в групповом этапе.

«Маккаби» Тель-Авив

«Маккаби» начал групповой этап Лиги Европы с поражения от «Браги» (1:2). Тем не менее, в последних матчах команда демонстрирует уверенность, забивая 12 голов в пяти играх и пропуская только 4. На данный момент «Маккаби» занимает 3-е место в израильской Премьер-лиге, и с каждым матчем выглядит все более убедительно. Игра на домашнем стадионе даст им небольшое преимущество.

Последние матчи «Маккаби» Тель-Авив:

«Маккаби» Тель-Авив 1:1 Ирони Тверия

Брага 2:1 «Маккаби» Тель-Авив

Ашдод 0:2 «Маккаби» Тель-Авив

«Маккаби» Тель-Авив 2:1 Хапоэль Иерусалим

Хапоэль Беер-Шева 1:0 «Маккаби» Тель-Авив

«Мидтьюлланд»

«Мидтьюлланд» начал свой путь в Лиге Европы с ничьей против «Реала Сосьедад» (1:1). Команда также показывает уверенные результаты в датской Суперлиге, где за последние пять игр забила 12 голов и пропустила 6. На данный момент «Мидтьюлланд» располагается на 2-м месте в таблице, и их атакующий потенциал вызывает оптимизм. Тем не менее, проблемы в обороне могут сыграть против них в предстоящем матче.

Последние матчи «Мидтьюлланда»:

«Мидтьюлланд» 3:1 Виборг

«Мидтьюлланд» 1:1 Реал Сосьедад

Раннерс 2:2 «Мидтьюлланд»

«Мидтьюлланд» 4:1 Hillerød

«Мидтьюлланд» 2:1 Копенгаген

Личные встречи:

Команды ранее не встречались, что делает предстоящую игру интересной. Оба клуба имеют свои сильные и слабые стороны, и отсутствие истории встреч может привести к неожиданному результату.

Статистика«Маккаби» Тель-Авив

Забивает в среднем: 2.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 12 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 голов

«Мидтьюлланд»

Забивает в среднем: 2.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 12 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

Прогноз на матч «Маккаби» Тель-Авив – «Мидтьюлланд»Учитывая текущие формы команд, «Маккаби» Тель-Авив будет стремиться использовать преимущество домашнего поля, в то время как «Мидтьюлланд» постарается продемонстрировать свою атакующую мощь. Ожидается напряженная игра, но шансы на победу у «Маккаби» выглядят более предпочтительными благодаря их стабильной игре в последних матчах.

Рекомендации для ставок:

Победа «Маккаби» Тель-Авив – коэффициент 2.10

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Маккаби» Тель-Авив за коэффициент 2.10.

Прогноз на точный счет: С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит 2:1 в пользу «Маккаби» Тель-Авив.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Маккаби» Тель-Авив за 7.00.