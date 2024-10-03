Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Маккаби» – «Мидтьюлланд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

«Маккаби» – «Мидтьюлланд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

3 октября 2024, 18:35
Маккаби
03.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
0 : 2
Завершен
Мидтьюлланд
39' Франкулину 89' Э. Чилуфья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби
90
Рой Мишпати
ВР
23
Став Лемкин
ЦЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
4
Раз Шломо
ЦЗ
15
Идан Начмиас
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
33
Hisham Layous
ЦП
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
8
Дор Перец
(К) ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
19
Elad Madmon
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
(К) ЦЗ
4
Усман Диао
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
21
Денил Кастильо
ОП
32
Эмилиано Мартинес
ОП
24
Дарио Осорио
ПВ
9
Франкулину
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Маккаби
50
Roei Amedi
ВР
22
Офек Мелика
ВР
73
Daniel Tishler
ЦЗ
2
Авишай Коэн
ПЗ
7
Весли Патати
ЛВ
55
Нир Биттон
ОП
53
Roee Magor
ЦП
48
Ido Oli
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Мидтьюлланд
31
Liam Selin
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
9
Виктор Линд
ЦФ
4-1-3-1-1
90
Мишпати
23
Лемкин
4
Шломо
15
Начмиас
44
Стойич
8
ван Овереем
33
28
Сиссоко
8
Перец
77
Давида
19
4-2-2-2
1
Олафссон
43
Мбабу
22
Серенсен
4
Диао
2
Андерссон
21
Кастильо
32
Мартинес
24
Осорио
58
Симсир
7
Кухта
9
Франкулину
23
Лемкин
2
Коэн
2
Коэн
23
Лемкин
19
7
Захави
7
Захави
19
43
Мбабу
55
Бак Йенсен
55
Бак Йенсен
43
Мбабу
58
Симсир
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
58
Симсир
9
Франкулину
19
19
9
Франкулину
32
Мартинес
17
Андреасен
17
Андреасен
32
Мартинес
7
Кухта
14
Чилуфья
14
Чилуфья
7
Кухта
Остались в запасе
Маккаби
Мидтьюлланд
50
Roei Amedi
ВР
22
Офек Мелика
ВР
73
Daniel Tishler
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
53
Roee Magor
ЦП
48
Ido Oli
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
14
Йонас Маледе
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
31
Liam Selin
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
50
Roei Amedi
ВР
22
Офек Мелика
ВР
73
Daniel Tishler
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
53
Roee Magor
ЦП
48
Ido Oli
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
14
Йонас Маледе
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
Остались в запасе
31
Liam Selin
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Маккаби - Мидтьюлланд
2
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
8
2
Нарушения
12
8
Офсайды
1
0
Количество передач
561
372
Сейвы
5
4
Точность передач %
83
75
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
2.36
1.5

Смотреть прямую трансляцию матча «Маккаби» против «Мидтьюлланда», 2-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Маккаби» – «Мидтьюлланд»

«Маккаби» – «Мидтьюлланд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Мидтьюлланд Маккаби
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
6
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+