03.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы, 2 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Маккаби
Маккаби
4-1-3-1-1
90
Мишпати
23
Лемкин
4
Шломо
15
Начмиас
44
Стойич
8
ван Овереем
33
28
Сиссоко
8
Перец
77
Давида
19
4-2-2-2
1
Олафссон
43
Мбабу
22
Серенсен
4
Диао
2
Андерссон
21
Кастильо
32
Мартинес
24
Осорио
58
Симсир
7
Кухта
9
Франкулину
23
Лемкин
2
Коэн
2
Коэн
23
Лемкин
19
7
Захави
7
Захави
19
43
Мбабу
55
Бак Йенсен
55
Бак Йенсен
43
Мбабу
58
Симсир
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
58
Симсир
9
Франкулину
19
19
9
Франкулину
32
Мартинес
17
Андреасен
17
Андреасен
32
Мартинес
7
Кухта
14
Чилуфья
14
Чилуфья
7
Кухта
Остались в запасе
Маккаби
Мидтьюлланд
50
Roei Amedi
ВР
22
Офек Мелика
ВР
73
Daniel Tishler
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
53
Roee Magor
ЦП
48
Ido Oli
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
14
Йонас Маледе
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
31
Liam Selin
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
50
Roei Amedi
ВР
22
Офек Мелика
ВР
73
Daniel Tishler
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
53
Roee Magor
ЦП
48
Ido Oli
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
14
Йонас Маледе
ЦФ
20
Henry Addo
ЦФ
Остались в запасе
31
Liam Selin
ВР
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
9
Виктор Линд
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Маккаби - Мидтьюлланд
2
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
8
2
Нарушения
12
8
Офсайды
1
0
Количество передач
561
372
Сейвы
5
4
Точность передач %
83
75
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
2.36
1.5
Смотреть прямую трансляцию матча «Маккаби» против «Мидтьюлланда», 2-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Маккаби» – «Мидтьюлланд»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»